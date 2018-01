Tudose: Vreau un guvern mai suplu, dacă nu am dreptate, plec acasă!

"Nu dau note, notele trebuie să le dea cetățenii. Noi ne-am îndeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am mărit salariile, pensiile, am început anul în deficitele stabilite, am depășit cele mai optimiste previziuni în ceea ce privește Banca Mondială. Ne-au creditat cu o creștere de peste 4. Avem o creștere de 6.4-6.5. S-a îmbunătățit ratingul de creștere al României, vă asigur că va fi mai mult.

Vom scoate România din zona în care a fost în ultimii 27 de ani. Cu o autostradă de la Ungheni-Iași-Brașov care apoi să iasă din țară. O autostradă de care nu s-a vorbit. București-Craiova-Caraș-Timișoara. Și la sud de Carpați tot țara noastră e. Toate sunt discutate cu BERD, cu Banca Mondială și ne apucăm de treabă. Dacă le pornim, nu le mai oprește nimeni. Este vorba de 10 miliarde. Începem anul ăsta Brașov-București să fie gata.

Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-aș dori să înceapă cu 1. Că-s 11, că-s 19, să înceapă cu 1. S-au creat de-a lungul timpului o mulțime de pui. Le-aș dori comasate la loc. Elimină birocrația. Să limităm cheltuielile, să eficientizăm actul administrației publice.

Eu nu fac parte din nicio tabără, din niciun trib, sunt membru PSD. Eu m-am angajat la debirocratizare. Stau în funcția asta căt simt că pot să ceea ce cred că e bine. Dacă nu mai simt, mă duc acasă.

Nu am niciun membru al Guvernului, cu excepția cazului de astăzi cu care să nu pot lucra. Ieri vă spuneam altfel, dar azi m-am mințit cu martori.

Dacă se consideră că nu am dreptate, eu plec acasă. Că nu sunt ultimul prim-ministru. Eu vreau un guvern mai suplu. Să nu mai alerge cetățeanul", a declarat Mihai Tudose la Sinteza Zilei.