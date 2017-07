Victor Ponta lansează acuzații grave legate situația de la Hidroelectrica

Hidroelectrica a fost în anul 2016 cea mai profitabilă companie din România. Victor Ponta atrage atenția asupra faptului că nu s-au luat măsuri în privința persoanelor care au adus companie la insolvență în 2012.

Victor Ponta critică modul „netransparent” în care Liviu Dragnea a decis să nu mai facă listarea și să includă Hidroelectrica în Fondul National Suveran de Investiții.

”In 2012 cand am venit la guvernare "Hidroelectrica" fusese devalizata intentionat si avea pierderi de peste 500 milioane RON - nimeni nu a fost vreodata macar anchetat pt asta, ce sa mai vorbim de recuperarea prejudiciului / in 2012 a fost introdusa in programul de insolventa si restructurare si in 2016 a facut profit de 1,2 Miliarde Ron / In 2017 se doreste cu insistenta sa fie inclusa in faimosul "Fond National de Dezvoltare si Investitii" ca sa treaca pe degeaba de la Statul Roman la niste prieteni "din afara" ai celui care este azi cel mai puternic om politic din Romania!!! Deci ne invartim in cerc si pana la urma tot pierdem!

Decizia de intrare in insolventa si restructurare a fost luata de mine la propunerea si cu sprijinul a doi oameni - Daniel Chitoiu Ministrul Economiei si Florin Georgescu Ministrul Finantelor / efectiv procedurile de insolventa, restructurare si management au fost realizate de Remus Borza . Acestia sunt oamenii care au salvat Hidroelectrica.

Acum "Hidroelectrica" este nu doar cea mai profitabila dar si cea mai valoroasa companie detinuta in majoritate absoluta de Statul Roman.

4 Probleme

In urma acestei "povesti de succes" raman insa 4 probleme ( 2 din trecut si 2 in viitor) despre care nimeni nu vrea sa vorbeasca :

1. Vorbim atat de mult in ultimii ani despre "lupta antucoruptie" si rezultatele sale extraordinare ; insa in cazul "Hidroelectrica" unde statul a fost fraudat cu cel putin 1 MILIARD de Euro pana in acest moment nu a facut nimeni NICIUN dosar penal / nu s-a recuperat NICIUN euro sau leu din banii pierduti! De ce? Cine ii protejeaza pe autori? Cine inchide ochii?

Intre timp Daniel Chitoiu si sotia sa au fost anchetati de DNA pentru niste acuze false la care judecatorii au dat achitare ( in cazul ASF - Radu Rusanu)/ Remus Borza a fost anchetat pentru un presupus conflict de interese si condamnat la un an inchisoare cu suspendare ( ca sa nu poata fi ministru) / eu sunt cercetat ani de zile de Dl Procuror Uncheselu pe motivul ca nu as fi platit taxe la un contract de inchiriere de 1000 euro ( caz clasat de Parchetul General pentru ca fapta nu exista) sau pentru ca am platit in 2008 in locul lui Dan Sova suma de 51.000 lei ! E clar ca suntem niste "fraieri", nu?

Mă întreb

Ma intreb daca Chitoiu, Borza si cu mine in loc sa salvam "Hidroelectrica" in 2012 continuam sa o tinem pe pierdere probabil ca nu aveam niciunul dosar penal??! Asa o fi?

2. Desi in Romania procesele civile s-au incheiat in mod pozitiv pentru noi - firmele "baietilor destepti" care trageau profituri colosale din Hidroelectrica au dat in judecata Statul Roman la Paris la ICSID / desi a intrat in functie in Ianuarie 2017 pana in aceasta zi Ministrul Energiei NU a platit taxele de judecata, avocatii si expertii care sa ne sprijine sa castigam procesul de la Paris - in aceata situatie cel mai probabil vom pierde "prin neprezentare" si Statul Roman ca plati daune de 250-300 milioane de Euro catre cei care ne-au pagubit si inainte de 2012!!! Rezulta ca ne-am intors de unde am plecat.

3. Din profitul obtinut in 2016 Guvernul a decis sa ia la buget 90% / asta in loc sa ceara Companiei sa faca investitiile absolut necesare pentru intretinerea si retehnologizarea mijloacelor de productie - daca o tinem asa inca 2-3 ani practic tot profitul si competitivitatea se vor evapora

4. Conform Strategiei adoptate in2014 "Hidroelectrica" trebuia sa fie listata la Bursa din Londra si cea din Bucuresti ( pe modelul de succes al Romgaz si Transgaz - companii pe care le vedeti acum in topul celor mai valoroase si profitabile ale Romaniei in 2016).

Dragnea a decis

Insa Dl. Liviu Dragnea a decis sa nu mai faca listarea si sa includa Hidroelectrica in Fondul National Suveran de Investitii ( cel care iata tot intarzie sa apara in ciuda presiunilor extraordinare la care au fost supusi si Grindeanu si Tudose)! Cred ca acest mod netransparent si total neuzual in practica Uniunii Europene poate duce la situatia in care Statul Roman va pierde pe degeaba controlul asupra celei mai importante companii pe care inca o detine!!!

Si uite asa unii au fraudat Hidroelectrica in 2009-2012 de miliarde de euro si nu au patit absolut nimic pana acum / "fraierii" de Ponta, Borza si Chitoiu au salvat Compania in 2012-2015 fiind toti anchetati pe tot felul de pretexte si mizilicuri / iar in 2017-2018 alt "baiat destept" Liviu Dragnea ne lasa fara Companie ca sa poata el sa faca poze in vizite neoficiale pe care sa le publice "modest" in presa amica!

Ne cam meritam soarta!”, a scris Victor Ponta pe contul de Facebook.