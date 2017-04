Care este părerea românilor despre vaccinări; câți vor să-și vaccineze copii

Românii sunt pro-vaccinare, mai mult de 80% dintre respondenţii unui sondaj realizat de IRES considerând că "beneficiile vaccinării sunt mai mari decât riscurile reacţiilor adverse".



Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică, pe 10 aprilie, proiectul legii vaccinării, act normativ care stabileşte cadrul legal de vaccinare, dar şi de achiziţionare a vaccinurilor şi care fusese anunţat încă din anul 2015. În acest context, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie a realizat un sondaj pentru a evalua percepţiile publice faţă de prevederile proiectului legii vaccinării supus dezbaterii, dar şi opiniile populaţiei cu privire la subiectul imunizării copiilor, se arată într-un comunicat transmis vineri AGERPRES.



Peste 87% dintre cei intervievaţi consideră că afirmaţia "beneficiile vaccinării sunt mai mari decât riscurile reacţiilor adverse" este adevărată (procentul creşte odată cu înaintarea în vârstă a participanţilor la studiu). În schimb, doar 64% dintre respondenţi spun că afirmaţia "reacţiile adverse ale vaccinurilor sunt mai mari decât beneficiile acestora" este falsă, arată cercetarea sociologică.



Potrivit rezultatelor sondajului, 83% dintre participanţii la cercetare cred că imunizarea cu vaccinurile din schema naţională de vaccinare reprezintă un lucru bun, întrucât copiii trebuie vaccinaţi, şi 15% dintre persoane cred că unele vaccinuri nu sunt bune pentru copii. Acestora din urmă li se alătură 1% din eşantion, care cred că vaccinarea este un lucru rău pentru copii.



De asemenea, aproape trei sferturi dintre participanţii la studiu cred că obligaţia de a informa cu privire la calendarul de vaccinare, beneficiile şi riscurile vaccinurilor este în primul rând a medicilor de familie (72%), iar această opinie este împărtăşită de un procent mai mare de respondenţi cu studii superioare comparativ cu cei care au studii medii şi elementare. Doar o cincime dintre intervievaţi cred că este, mai degrabă, datoria părinţilor să se informeze cu privire la acest aspect (22%).



Sondajul IRES relevă că 31% dintre cei intervievaţi au copii minori, iar 8% dintre părinţi spun că au copii cu vârsta mai mică de un an.



Principalele cauze pentru care rata vaccinării a scăzut în România, în ultimii ani, conform subiecţilor sondajului, sunt lipsa vaccinurilor (27%) şi mediatizarea unor cazuri de îmbolnăviri în urma vaccinării (27%).



Schimbările frecvente ale politicilor Ministerului Sănătăţii şi faptul că ministerul nu ştie să gestioneze situaţia sunt principalele motive menţionate de respondenţi pentru care, la nivel naţional, există probleme de aprovizionare cu vaccinuri (câte 40% dintre menţiuni).



Dacă ar avea un nou-născut, 94% dintre participanţii la studiu ar alege să îl vaccineze conform schemei naţionale de vaccinare şi 5% ar alege să nu facă acest lucru, arată IRES.



Potrivit sondajului, de proiectul legii vaccinării, lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii, au auzit 39% dintre intervievaţi, un procent mai mare al acestora putând fi observat în rândul bărbaţilor, a respondenţilor cu vârsta peste 36 de ani, a celor din mediul urban şi a celor din regiunile din sudul ţării, precum şi Moldova; în plus, procentul celor care au auzit de această lege creşte odată cu nivelul de educaţie al celor intervievaţi.



Un procent ridicat dintre participanţii la cercetare consideră că una dintre sancţiunile pentru părinţii care nu îşi imunizează copiii conform schemei naţionale de vaccinare ar trebui să fie primirea de amenzi (36%), iar alta - suportarea cheltuielilor în caz de îmbolnăvire (33%).



Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1.011 persoane de 18 ani şi peste. Chestionarele au fost aplicate prin metoda CATI pe 18 şi 19 aprilie. Eroarea maximă tolerată a studiului este de plus/ minus 3%. AGERPRES