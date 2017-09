Gabriela Firea încearcă să aplaneze scandalul demisiilor de la Spitalul Colentina

Primarul general Gabriela Firea le-a propus celor doi medici demisionari de la Spitalul Clinic Colentina, Ionuţ Gobej şi Dorin Bică, să-şi reconsidere decizia, doctorului Gobej propunându-i să preia interimar conducerea Secţiei de Neurochirurgie a unităţii medicale. De asemenea, Firea le-a solicitat să facă o propunere pentru funcţia de manager, aceasta fiind medicul Lelia Iliescu.Firea le-a cerut celor doi medici demisionari de la Spitalul Colentina să revină asupra deciziei. Doctorului Gobej i-a propus să preia interimatul Secţiei de neurochirurgie.

Medicii Ionuț Gobej si Dorin Bica, doi dintre cei mai buni specialiști neurochirurgi din Romania, au anunțat luni dimineața că și-au dat demisia datorită lipsei de viziune a noii administrații de la spitalul Colentina, după ce primarul general Gabriela Firea a decis demiterea fostului manager al spitalului, dr. Bogdan .

Medicii cer Primariei Capitalei sa aloce un milion de euro pentru Neurochirurgie, dar numai dupa ce restul sectiilor vor primi noua milioane de euro pentru dezvoltare“Am cerut bani pentru suplimentarea numarului de posturi la asistente, infirmiere, bracardieri. Sunt 16 asistenti in loc de 43, cinci brancardieri in loc de sapte, cinci medici in loc de sapte sau opt. Nu am primit niciodata un leu pentru orele suplimentare. Vrem oameni cu care sa lucram. Unii stau chiar 36-40 de ore in spital, sunt asistente care pleaca acasa plangand, pentru ca una singrua trebuie sa ingrijeasca chiar si 30 de bolnavi. De aceea propun Primariei Bucuresti sa aloce un milion de euro cu care sa realizam si cel de-al doilea bloc operator, dar nu inainte ca sa fie alocate noua milioane de euro pentru reabilitarea sectiilor colegilor nostri”, a declarat Dorin Bica, neurochirurg la Spitalul Colentina, intr-o conferinta de presa.AGERPRES