Vacanțe și luni de miere, cadou de la prieteni

După ideea de a lansa oferte de vacanțe în rate, care a funcționat și în România în ultimii ani, Agenția Perfect Journey a lansat astăzi oferta pentru prieteni. Cel mai frumos cadou, o vacanță de vis, – cadou de nuntă sau zi de naștere, onomastică, etc., poate fi oferit de un grup de prieteni care plătesc separat, pe “Wishlist”, by Perfect Journey. Ofertele se fac personalizat, iar toți cei care doresc să contribuie la vacanțele sărbătoriților sau la luna de miere a tinerilor căsătoriți pot cumpăra unul sau mai multe vouchere în valoare de 50 de euro. Produsul este unic pe piața de turism din Romania, fiind conceptul Agenției Perfect Journey (franciza Perfect Tour).

Pentru luna de miere, lista poate fi inițiată de către cuplul care urmează să se căsătorească, iar în acest caz mirii pot lansa invitația pentru viitorii nuntași să înscrie o parte din cadoul de nuntă în contul vacanței. Dar poate fi și inițiativa prietenilor sau a rudelor, care trebuie să facă același demers: să aleagă pachetul de vacanță și să efectueze rezevarea, în baza unui avans de 30% din costul total. Apoi, inițiatorii achiziției vor decide cui vor trimite invitația, pentru completarea bugetului de vacanță. Inițiatorii grupului de contribuții vor beneficia de acces privat la lista de contribuții, unde vor putea vedea bugetul acumulat. Platforma oferă mai multe facilități, atât în privința confidențilității, a mesajelor, cât și a modalităților de plată. Pentru alte tipuri de cadouri, în afară de cele de nuntă, pe aceeași platformă “Wishlist” se poate lansa comanda pentru vacanța perfectă. Consultantii agenției vor oferi suport, atât pentru alegerea celei mai potrivite vacanțe, cât și pentru prezentarea acesteia către prietenii așteptați să contribuie la realizarea ei. Platforma poate fi accesată la adresa wishlist.perfect-tour.ro.

Studiu sociologic pentru tinerii miri

Ideea “Wishlist”, by Perfect Journey, a pornit de la un sondaj recent, efectuat de o agenție de asigurări de călătorie, care arată că, imediat după ziua cea mare, o treime din cupluri își permit doar o minivacanță a cărei durată medie este de 2 nopți, în timp ce o cincime își amână luna de miere pentru câteva săptămâni sau chiar luni de zile. De asemenea, 17% dintre cei interogați au declarat că nu își mai permit să plece în luna de miere, din cauza cheltuielilor de nuntă. Mai mult, din cei 3.000 de adulți chestionați, 53% din cuplurile deja căsătorite și-au amânat luna de miere pentru mai târziu, iar o treime dintre aceste cupluri încă regretă că nu au plecat într-o minivacanță înainte de luna de miere propriu-zisă. Cu ajutorul platformei “Wishlist”, by Perfect Journey, rezultatele studiului vor fi schimbate în cel mai scurt timp, iar românii vor fi mai fericiți.

“După ce am ajuns la concluzia că o mare parte a cuplurilor proaspăt căsătorite din România preferă să amâne tradiționala lună de miere, deși își doresc să poată petrece o vacanță ca-n filme, am lansat platforma “Wishlist”. Cheltuielile și oboseala acumulată după organizarea nunții îi determină pe mulți să renunțe la a-și oferi plăcerea relaxării într-un loc exotic, imediat după marele eveniment al vieții lor, iar noi am găsit soluția, atât pentru ei, cât și pentru familie și prieteni: cel mai frumos cadou care li se poate oferi este chiar vacanța din luna de miere, prin contribuția tuturor. Noul serviciu turistic pe care noi l-am lansat este dedicat cuplurilor căsătorite și se poate adapta în funcție de buget și de preferințe. Mai mult, după succesul pe care agenția Perfect Journey l-a înregistrat în prima lună după lansarea acestui serviciu turistic unic, ne-am gândit că ar trebui să le oferim aceeași șansă și sărbătoriților, care pot beneficia de un cadou perfect din partea prietenilor, în același fel: plata comună a unei vacanțe perfecte”, explică Adriana Motrescu, General Manager Perfect Journey.

Singura agenție în insolvență care nu și-a lăsat clienții fără vacanțe

Perfect Journey este franciză a brandului Perfect Tour – singura agenție de turism din sud-estul Europei care a reușit să-și satisfacă toți clienții, chiar și după ce a intrat în insolvență și a avut conturile blocate. Problemele financiare ale agenției Perfect Tour nu au fost generate de activitatea de turism a agenției, ci de alte evenimente exterioare activitatii de baza. Perfect Tour a găsit soluții pentru a le asigura clienților cele mai bune condiții pentru vacanțele care fuseseră deja plătite, ceea ce alte agenții de turism nu au mai făcut după ce au intrat în faliment sau în insolvență. „Perfect Journey a cumpărat franciza Perfect Tour, iar astăzi echipa de specialiști în turism care nu și-a dezamăgit niciodată clienții face ca visul Perfect să renască din propria cenușă, chiar dacă acționariatul companiei s-a schimbat. Aceleași servicii de calitate, aceeași atenție deosebită pentru fiecare client au fost păstrate în componența noii agenții Perfect Journey, franciză Perfect Tour”, explică managerul Perfect Journey.