Feng Shui. Decorează-ţi casa cu energii pozitive

De multe ori aruncăm noţiunea de „Feng Shui” în discuţie fără să ştim ce înseamnă cu adevărat. Intuim că este ceva de bine, mai bănuim că are legătură cu decorarea casei sau a spaţiului de lucru, dar mai ştim că este vorba şi despre ceva ce ne poate aduce noroc. Noroc în dragoste, dar şi noroc în legătură cu finanţele. Doar că nu tot ce am auzit este şi adevărat. Feng Shui înseamnă, în traducere exactă, „vânt – apă”. Numele ne spune că are de-a face cu natura şi energiile ei. Disciplina a fost creată în China antică acum câteva mii de ani, iar în ultima perioadă s-a răspândit deja în America şi, de acolo, în Europa şi la noi. Este o artă complexă care ia în calcul mai mulți factori.

Când ne gândim la Feng Shui, ne gândim la celebra broscuţă cu bănuţul în gură care ne aduce bogăţii şi ne mai gândim la cum trebuie să ne poziţionăm canapeaua şi tablourile în anumite părţi ale casei. Unele lucruri le intuim bine, altele sunt doar mituri. Miruna Macavei, expert în Feng Shui tradiţional, spune că prin Feng Shui studiem, de fapt, modul în care interacționăm cu mediul înconjurător şi ce efect are acesta asupra noastră. Iar acest efect este calculat doar în privința unui spațiu construit.

Adică nu avem astrologie Feng Shui, numerologie Feng Shui, gastronomie Feng Shui etc. Ne raportăm strict la locuinţă sau spaţiul unde lucrăm. Poţi apela la un expert Feng Shui care să te ajute când îţi construieşti locuinţa de la zero. Te poate ajuta în alegerea orientării casei, crearea planului şi, bineînţeles, în alegerea designului interior. Dacă ai deja o locuinţă, nu-i problemă. Se pot face ajustări şi în acest caz.

Fiind o artă complexă, nu se poate face de la distanță; trebuie să vii la fața locului și să faci observații, măsurători cu busola specială Luo Pan, să calculezi configurația energetică și apoi să o analizezi. Ca să aplici Feng Shui real, autentic, ai opțiunea să îl studiezi, de preferat cu un profesor cunoscut și despre care știi că aplică arta tradițională Feng Shui, nu ritualuri, afumări cu bețișoare și care îți vinde talismane sau alte obiecte din magazinul lui. Miruna Macavei, expert în Feng Shui tradițional

Energii activate pentru succes

„Feng Shui real nu înseamnă în nici un caz folosirea de talismane, animăluțe chinezeşti fantastice sau betişoare parfumate magice. De asemenea, e bine să uiți de zona prosperității, a copiilor sau a căsătoriei – acestea nu există. Ele au rezultat în urma simplificării artei Feng Shui de către occidentali interesați să câştige cât mai mult, vânzând un Feng Shui simplificat, uşor de învățat în 10 lecții simple sau chiar la minut. Cine îți vinde corabia Feng Shui a bogăției uită să îți spună că prosperitatea vine la el prin faptul că tu îi dai bani pe acel obiect minunat, fantastic şi magic, dar care nu are de-a face cu Feng Shui", explică Miruna Macavei. Dacă tu crezi cu adevărat, poate că te vei îmbogăţi, dar aici nu mai vorbim de Feng Shui, ci de legea atracţiei sau de puterea gândirii pozitive. Prin Feng Shui afli de fapt cum să eviți zonele negative din casă în care nu este indicat să-ți pui patul sau biroul. Experţii te învaţă ce energii să activezi pentru succes la serviciu sau în afaceri şi o să înţelegi de ce o casă îți oferă posibilitatea de a avea o relație armonioasă cu partenerul sau de ce alte locuințe îndeamnă la divorț sau relații extraconjugale. Sună ciudat, dar cine vrea să urmeze adevărata cale Feng Shui, trebuie să se încreadă în ce spun specialiştii. Să îţi aranjezi singur casa în stil Feng Shui poate fi o provocare dificilă, dar poţi apela oricând la consultanţi. Specialiştii spun că prețurile variază de la un consultant la altul, începând de la 5 euro pe metru pătrat şi ajungând la 9-10 euro. Pot exista şi prețuri fixe pentru un raport mai concis: 250 de euro pentru un apartament şi 400 de euro pentru un birou. Desigur, un consultant care vrea într-adevăr să-i ajute pe ceilalți va lua în calcul şi situația fiecăruia şi va oferi un cost care să intre în posibilitățile financiare ale clientului.