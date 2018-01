Cameron Diaz, însărcinată pentru prima oară, la 45 de ani

Actriţa americană Cameron Diaz, în vârstă de 45 de ani, este însărcinată pentru prima dată, au anunţat în această săptămână două tabloide din Statele Unite, citate de site-ul francez leparisien.fr.



Într-un set de fotografii publicate recent de tabloidul Radar Online, vedeta americană poartă o ţinută vaporoasă, îţi ţine o mână pe abdomen şi are o siluetă ce pare să fie rotunjită de sarcină.



Potrivit aceleiaşi publicaţii online, Cameron Diaz şi soţul ei, Benji Madden, în vârstă de 38 de ani, chitaristul trupei Good Charlotte, vor deveni cu certitudine părinţi pentru prima dată, în 2018.



"Cameron este convinsă că naşterea unui copil ar putea să salveze căsnicia", a declarat o sursă din anturajul celebrei actriţe americane.



Adoptând un ton ceva mai moderat, tabloidul US Weekly afirmă că actriţa şi soţul ei încearcă de ceva vreme să aibă un copil. "Ar adora să aibă un copil, dar încercările lor nu au funcţionat până acum", a declarat o sursă citată de publicaţia menţionată. "Au încercat totul. De la fertilizarea in vitro şi până la acupunctură. A fost o luptă îndelungată şi dificilă, cu multe suişuri şi coborâşuri. Cameron şi-ar dori să devină mamă mai devreme", a adăugat sursa.



Cuplul nu ar elimina nicio strategie pentru a deveni părinţi. "Nu ştiu deocamdată în cel fel vor deveni părinţi, dacă va fi o naştere naturală, dacă vor adopta un copil sau dacă vor apela la o mamă purtătoare, însă nu vor abandona lupta", a precizat aceeaşi sursă.



Cameron Diaz şi Benji Madden s-au căsătorit în ianuarie 2015, după o relaţie de doar opt luni, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc în vila lor din Beverly Hills. La ceremonie, la care au fost prezenţi rude şi prieteni apropiaţi, au participat aproximativ 100 de persoane.AGERPRES