Corupție în Portul Constanța. Licitație de 3 milioane de euro, „pregătită” lângă seif

Personajele implicate păreau a fi intangibile, iar discuțiile interceptate de procurorii anticorupție oferă detalii șocante despre nivelul la care ajunsese corupția în Portul Constanța.

Petrică Buduru, Cătălin Crețu, Jean-Paul Tucan, Aktimur Munur, Cătălin Viorel Cristea, Vasile Costea şi Daniel Liliac au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

În același timp, au fost propuse pentru arestare și alte 9 persoane implicate în acest mega-dosar al DNA:

Bogatu Eugen – fost director portuar

Pilcă Aurelian-Cătălin

Stamat Marius

Ion Dumitru

Țăranu Laurențiu

Chirilă Florin-Laurențiu

Mocanu Luciana-Izabel

Boja Luminița

Vișan George-Gabriel – director comercial în cadrul Compania Națională Administratia Porturilor Maritime și fost deputat PSD.

Procurorii anticorupție au beneficiat de informațiile esențiale obținute prin intermediul unor anchetatori sub acoperire, iar cei vizați în anchetă au căzut, în cele din urmă, în plasa întinsă de DNA.

În exclusivitate, Gândul prezintă alte informații-șoc din această anchetă de amploare, iar cuvântul de ordine în întreg scenariul este „șpaga”. Pentru a obține diferite contracte, cei interesați erau pregătiți să introducă, adânc, mâinile în buzunare, pentru a-și asigura un profit imens pe termen lung.

În data de 19 decembrie 2024, unul dintre investigatorii sub acoperire a avut o întâlnire cu Vasile Costea, patronul firmei ABC VAL.

„Mi-a spus că Viorel Cristea (n.red. – adus în compania de stat – Compania Naționale Administrația Porturilor Maritime – de fostul șef, Valeriu Ionescu, pe post de consilier al directorului general) a semnat documentul prin care i se aproba firmei sale să nu i se perceapă penalități pentru întârzierea cu 58 de zile a termenului de finalizare a unor lucrări din contractul Danei 10-12, însă mai este nevoie și de semnătura altor angajați ai CN Administrația Porturilor Maritime SA.

Totodată, a ținut să precizeze că firma sa a primit de la CNAPM o adresă care cuprinde nouă pagini în care se solicită clarificări cu privire la licitația la care el s-a înscris, pentru lucrările de la Poarta 9 a Portului Constanța și mi-a indicat ca pe viitor, managerul comisiei din CNAPM să se consulte cu mine înainte să ceară clarificări de la firma sa.

Costea Vasile mi-a mai sugerat că, dacă vreau ca pe viitor sa îmi remită sumele de bani cu titlu de mită în alte locuri decât sediul firmei sale, să parchez mașina în parcarea unui mall, să îi dau o cheie de la aceasta, iar el să îmi pună banii în interior. Am fost de acord și i-am spus că ar fi bine să pună suma de bani într-o cutie, pe care eu o să o las acolo, așezată în partea din față dreapta”, a declarat investigatorul sub acoperire al DNA.

În timpul acestei discuții, potrivit stenogramelor DNA, s-a discutat și despre o viitoare licitație de 3 milioane de euro pe care Vasile Costea dorea, neapărat, să o câștige, motiv pentru care era dispus să ofere mită.

„Referitor la licitația în valoare de 3.000.000 euro, despre care Costea Vasile mi-a spus că ar vrea să o câștige, i-am comunicat că directorul general a semnat documentele în vederea inițierii procedurii, iar dacă se va obține aprobarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la începutul săptămânii viitoare, ne vom întâlni din nou în data de 23.12.2024 pentru remiterea unei sume de bani cu titlu de mită.

L-am întrebat pe Costea Vasile dacă suma pe care mi-o va da acum este în euro, iar acesta mi-a răspuns că nu, pentru că șoferul său, pe care voia să-l trimită la o casă de schimb valutar pentru a schimba banii din lei în euro s-a îmbolnăvit.

Acesta a scos din seif o sumă de bani pe care a introdus-o într-o pungă de hârtie, de culoare albastră și mi-a oferit-o.

L-am întrebat dacă în această pungă se găsește echivalentul sumei de 15.000 de euro plus cei 6.000 de lei pe care eu trebuia să-i fi dat lui Cristea Viorel, așa cum convenisem la întâlnirea anterioară, iar el a zis că a uitat despre promisiunea făcută referitoare la banii pentru Cristea Viorel și mi-a spus că ar putea să mi-i dea în data de 27.12.2024, dar mai bine ar fi ca eu să-i ofer 5.000 de lei din suma de bani pe care i-o pusese în pungă.

Nu am fost de acord cu asta, fapt pentru care Costea Vasile a zis că o să suplimenteze suma oferită azi cu încă 6.000 de lei, pe care o să mi-i dea ulterior.

La final, Costea Vasile mi-a spus că este foarte mulțumit de faptul că Cristea Viorel a fost numit manager de proiect al comisiei de licitație, după care am plecat de la întâlnire, am numărat banii pe care mi i-a dat, rezultând suma de șaptezeci și cinci de mii de lei”, a mai declarat investigatorul DNA sub acoperire.

(sursa: Mediafax)