Campioane la  operaţii estetice

Mai multe vedete şi-au făcut un obicei din a trece pragul cabinetului medicului estetician. Ultima pe listă este Adria­na Bahmuţeanu, care “a umblat” la sâni, picioare, riduri şi alte imperfecţiuni. Ea rivalizează acum cu alte campioane la operaţii de înfrumuseţare: Daniela Gyorfi, Oana Zăvoranu, Mihaela Rădulescu, Daniela Crudu şi Bianca Drăguşanu.

“Am scăpat de foarte multe probleme”, s-a destăinuit Bah­mu, care şi-a făcut apariţia prin emisiunile mondene la o zi de la externarea după operaţiile de rinoplastie şi implant mamar. “Sunt un pic umflată… Şi implant, şi ridicat mi-am făcut. Am nişte tuburi de dren pe aici, pe sub rochie. Mi-am dorit să fac asta, e un vis împlinit. Deocam­dată mă recuperez”, a de­clarat Adriana. Bahmu nu e la primele intervenţii de înfrumuseţare, ea recu­noscând în trecut că şi-a mai făcut de dragul soţului de atunci, Silviu Prigoană: “Am foarte multe operaţii estetice. Mi-am dorit să fiu frumoasă pentru soţul meu. Nu am silicoane, am o proteză mamară. Mi-am refăcut genunchii după ce am suferit un accident rutier. Mai am şi alte operaţii, dar eu mi le-am plătit pe toate”.

“Regina” operaţiilor estetice este considerată Bianca Drăgu­şanu, care e acuzată că a devenit o adevăra­tă păpuşă din plastic. Ea a suferit mai multe operaţii, în urma căro­ra şi-a scos aluniţele, şi-a repa­rat dinţii şi şi-a remo­delat nasul. După aces­te prime intervenţii chirurgicale, vedeta şi-a pus silicoane şi botox în buze. “Înnebunesc când aud că «Mamă, Bianca e de plastic!» Cu ce sunt eu mai operată de­cât toate vedetele de la noi? Mi­haela Rădulescu, de pildă! Sau oricine altcineva! Am şi eu si­licoane, ca atâtea altele. Mi-am îndreptat dinţii şi mi-am scos aluniţele de pe faţă - dar astea-s lucruri de bun-simţ, le face toa­tă lumea. Aaa, şi mi-am făcut botox!”, a declarat Bianca în­tr-un interviu pentru Tabu.ro.

Însă Oana Zăvoranu e cam­pioană la operaţii. Din 2005 până acum, ea şi-a schimbat de şapte ori silicoanele! Dez­văluirile au fost făcute chiar de medicul Marek Vâlcu, cel care a schimbat-o din cap până-n picioare: “Prima dată, i-am luat grăsime din genunchi şi sold şi am pus-o la baza picioarelor, îngroșându-i gambele. A doua oară, i-am scos grăsimea inestetică din şolduri”. Au urmat intervenţiile la sâni, practic fără număr. “Nici eu nu mai ştiam ce să îi mai fac! A vrut implant mic, apoi ceva mai mare, apoi de 300 de ml, ca pe urmă, ca să ajungem la silicoane gigant, de 450 de ml. După o perioadă, a revenit la 220 de ml, apoi a vrut să revină la sânii ei naturali, apoi iar de 220 ml. Aşa era ea, capricioasă. I-am pus fire aptos în obraz, adică un lifting cu fire, şi astfel, obrazul nu i-a mai că­zut de la nopţile nedormite sau alimentaţia haotică. De două ori. I-am pus şi botox la nivelul ochilor, prin injectare, dar am mers şi pe un peelling total pe faţă”, a declarat esteticianul.

O altă vedetă care a făcut numeroase operaţii estetice este Brigitte Sfăt, care trăieşte o dragoste cu năbădăi alături de fos­tul tenismen Ilie Năstase. În 2003, ea şi-a injectat în buze o substanță periculoasă. Obsedată de Ange­lina Jolie, ea a suferit foarte multe operaţii pentru mărirea buzelor, în urma cărora a avut nevoie de alte operaţii estetice. “Picăturile au în­ceput să migreze prin faţă, pe la nări, peste tot. Nu am ştiut că aşavea o proble­mă. Erau capsu­late. Un medic a încercat să îmi scoată câteva, dar era foarte greu”, a spus soţia lui Ilie Năstase, care a testat apoi intervenţiile cu acid hialuronic. Din nou probleme, pe care le-a rezolvat într-un final la o clinică din KÖln: “Mi-am făcut o repoziționare musculară și mi-am scos tot ce am avut artificial în față. A fost repoziționat fiecare mușchi. Am o incizie sub ochi pentru că pe acolo s-a lucrat. Fiecare mușchi s-a mutat acolo unde îi este locul“, a spus vedeta.

Cântăreaţa Daniela Gyorfi s-a operat la nas, şi-a mărit buze­le şi şi-a modificat de mai multe ori şi bustul. “Nu mă reinventez, dar în fiecare an sau de două ori pe an, mai schimb câte ceva. O schimbare în viaţa fiecărei femei este bine-venită. De ce să nu re­cunosc că am extensii, că am sânii făcuţi? Important este ceea ce se vede. Orice este po­sibil ca să arăt tânără şi fru­moasă. Vreau să mă respect pe mine ca fe­meie şi apoi să nu dezamă­gesc publicul”, a declarat Da­niela GyÖrfi.

Daniela Crudu şi-a schimbat în totalitate fizionomia în doar câteva luni. Chiar şi colegii au avut un şoc, pentru că nu au mai recunoscut-o! Şi-a modificat nasul, a scăpat de guşă şi a făcut injecţii cu botox, ca să scape de riduri. Buzele au căpă­tat volum în urma injectării de acid hialuronic, şi-a modificat dantura şi, normal, şi-a făcut implant la sâni. «Nu mi-am fă­cut aşa mul­te operaţii, cum se scrie peste tot. Da, mi-am ope­rat nasul. Se vede. Faţe­te, nasul şi buze. Şi alte operaţii... La sâni, au toate fetele”, a spus fosta asistentă TV.

Mihaela Rădulescu n-a recu­noscut niciodată făţişcă are ope­raţii estetice, însă specialiştii afir­mă că are implant mamar, că şi-a modificat nasul, pomeţii şi buzele şi că şi-a schimbat total dantu­ra, intervenţii care costă în jur de 100.000 de euro. În plus, botoxul e la ordinea zilei, pentru a scăpa de riduri. În urmă cu un an, ea le-a replicat pe Facebook celor care-i analizează operaţiile: “La 47 de ani, nu e la fel de uşor ca la 20… să arăţi trăsnet, dar e mult mai simplu să te simți tânără, în formă şi iubită. Deci, cu voia voastră (sau fără), ţin să mulţumesc echipei mele groza­ve, care-mi dă atâta încredere în mine și pe scenă”.

Sunt şi vedete naturale 100%

Cântăreaţa Andra a declarat că se simte bine în pielea ei şi că nu va apela la medicul estetician. “Când vreodată vor fi femeile mulţumite de cum arată? Niciodată! Dar nu îmi voi face vreoda­tă schimbări majore. Poate o coafură nouă, un machiaj mai special, poate să mai slăbesc vreo două kg, dar atât”.

Ştirista Corina Caragea este mulţu­mită cu ce a înzestrat-o natura. “Opera­ţiile estetice sunt bine-venite pentru cei care vor să scape de un anume complex şi au curaj să se aşeze de bunăvoie pe masa de operaţie. Eu ştiu că nu sunt perfectă, însă nu mă gândesc să îmi co­rectez defectele astfel. Deocamdată... “

Cântăreaţa Elena Gheorghe nu se opune intervenţiilor de înfrumuseţa­re, dar încă nu e cazul să apeleze la ele: “Momentan nu mi-aşface nicio opera­ţie estetică, dar poate mai târziu, peste câţiva ani, nu voi mai fi de aceeași pă­rere”.

Roxana Ionescu, supranumită “Mama Natură”, spune că nu a apelat niciodată la bisturiu: “Nu am silicoane. Aşputea spune că sunt mândră că sânii mei arată aşa chiar şi acum”.

Şi solista Antonia este sută la sută naturală, după cum a dezvăluit mama ei: “Nu are nicio ope­raţie estetică. E bine să stai na­turală, dar dacă aceste interven­ţii ar face-o pe ea fericită, nu m-aş opune”.