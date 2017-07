Cum a ajuns Chef Cătălin Scărlătescu să fie mai slab decât Florin Dumitrescu! A reușit să scape de 30 de kilograme

Chef Cătălin Scărlătescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit să slăbească 30 de kilograme şi a ajuns sa fie mai slab decât Florin Dumitrescu.

În urmă cu 3 luni, chef Scărlătescu cântărea 123 de kilograme. După o lună de zile de la începerea dietei, juratul a reușit să slăbească 23 de kilograme, iar apoi a mai scăpat de alte kilograme nedorite.

Odată cu slăbitul, chef Scărlătescu primește mesaje de susținere și admirație din partea fanilor care au remarcat că bucătarul a ajuns într-o formă mai bună decât cea a colegului său de emisiune, chef Florin Dumitrescu, potrivit Spynews.ro.

"Vă spun un singur adevăr. E vorba de sănătate. E greu drumul până acolo. (...) Îmi place mâncarea bună. Mâncam mult, aşa am reuşit să mă îngraş. Nu am slăbit atât de mult pe cât crede lumea", spunea Cătălin Scărlătescu, în urmă cu câteva luni.

Ulterior, a fost provocat de Gina Pistol să dea toate aceste kilograme jos, promițându-i că îl va lua de bărbat dacă va ajunge la 90 de kilograme.

Din alimentația acestuia au fost eliminate dulciurile, pâinea, carnea și alcoolul.

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, spunea Cătălin Scărlătescu într-una dintre intervențiile sale televizate.

Alimentația lui Cătălin Scărlătescu s-a îmbogățit în vitamine, alegând să consume foarte multe legume și fructe, precum spanacul, ștevia, salata, roșiile, dar și merele și prunele fiind alegeri sănătoase în alimentația chefului.

Un aliment la care a renunțat cu greu a fost peștele, acesta fiind un împătimit al fructelor de mare și al tuturor tipurilor de pești.