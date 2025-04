Virgil Popescu: George Simion nu e patriot român, ci doar o trompetă rusească

„Alo, Simion, ai primit telefon de la Kremlin sau doar repeți ce ți-au scris pe Telegram? Când George Simion face referiri la Republica Moldova, parcă vorbește cu vocea lui Dughin, nu cu cea a unui candidat la Președinția României. - este fix ce vrea Vladimir Putin să audă. Asta înseamnă fie că nu înțelegi nimic din geopolitică, fie că repeți, ca un papagal, mesajele propagandei rusești”, scrie pe Facebook Virgil Popescu.

El afirmă că România NU dă bani pentru a întreține „birocrați ostili”, „cum insinuează Simion”, ci investește în școli românești, în infrastructură, în spitale și în cultură – în tot ceea ce ține Moldova conectată la Europa și la valorile democratice.

„În calitate de ministru al Energiei, am acordat tot ajutorul posibil Republicii Moldova, pentru a le asigura acces la energie și pentru a elimina instrumentele de șantaj ale Rusiei, de exemplu, fie prin extinderea gazoductului Iaşi – Ungheni – Chişinău fie prin alimentarea cu energie electrică atunci când cetățenii moldoveni au avut nevoie. Alternativa? Să abandonăm tot și să lăsăm teren liber pentru FSB? Pe de altă parte, ideea lui Simion – copilul lui Putin - că România ar trebui să sprijine Moldova doar dacă primește sub formă de acțiuni în Poșta Moldovei sau MoldGaz este nu doar ridicolă, ci insultătoare. Vrea pachete majoritare, de parcă ne ocupăm cu preluări ostile, nu cu susținerea unui stat românesc sub presiune hibridă din partea Rusiei. Simion vrea să ? Hai să fim clari: ceea ce el numește păgubos este, de fapt, una dintre cele mai importante politici externe ale României din ultimele decenii – sprijinirea Republicii Moldova pentru a-și păstra identitatea românească și direcția europeană”, adaugă Virgil Popescu.

Fostul ministru al Energiei afirmă că România nu e o companie de investiții, iar Moldova nu e de vânzare.

„Este vorba despre solidaritate, istorie comună și securitate regională. George Simion nu e un patriot român. Este doar o trompetă rusească cu o agendă clară de a distruge ceea ce s-a clădit cu greu: puntea dintre România și Republica Moldova”, încheie Popescu.

(sursa: Mediafax)