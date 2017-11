Dupa afacerea Weinstein, "nimic nu va mai fi la fel"!

De cinci saptamani, de cand a izbucnit, in presa de peste Ocean, "scandalul Weinstein", femei din lumea intreaga s-au ridicat impotriva impotriva violentelor carora le-au cazut victime. A cazut o bariera. Mai precis a fost doborata. Un adevar urat iese la iveala si tot mai multe personalitati se vad trantite la pamant. Un ultim intrat pe lista este Theirry Marchal-Beck, fost presedinte al Miscarii tinerilor socialisti francezi, acuzat de agresiune si hartuire de opt miliante.

In opinia scriitoarei elvetiene Genevieve Fraisse este "o revolta". Si, spune filosoful, e gresit cand se afirma ca femeilor au prins curaj. Nu, ele "iau cuvantul si spun tot, descriind in detaliu dramele prin care au trecut, traumele suferite, umilintele la care au fost supuse".

"Nimic nu va mai fi la fel", sustine Fraisse. Si explica: "Nu este un simplu eveniment, este un declansator asa cum, la vremea respectiva, in anii 1970, a fost dreptul la avort, sau miscarirea de paritate din anii 1990. Asistam la o inversiune a raportului de forta: nu cel care se plange trebuie sa demonstreze ca are dreptate, cel acuzat trebuie sa dovedeasca faptul ca nu este vinovat", crede scriitoarea elvetiana.

Dezvaluirile de la care a pornit totul, in 5 octombrie 2017, si care au fost publicate de New York Times si New Yorker, nu au fost privite ca o simpla razbunare, o rautate izvorata din dorinta de razbunare a unora sau altora. Nu, ele au fost crezute acolo unde, potrivit cotidianului Le Temp, "de regula, "plangerile individuale in instanta sunt trecute cu vederea, se pierd". Dezvaluiri crude care, de mai bine de o luna, lasa o lume intreaga fara replica in fata ororilor descrise.

"A fost pusa in evidenta impunitatea de care s-au bucurat agresorii", spune mai departe Genevieve Fraisse. Astazi, femeile procedeaza la o introspectie biografica si amintirile revin. "Afacerea Dominique Strauss-Kahn, fost director al Fondului Monetar International, a fost, la sfarsit de secol 19, un simplu fapt divers: un barbat a abuzat o bona. Acum, el altfel: bonele arata cu degetul in directia agresorilor. Si este vorba de oameni puternici", subliniaza scriitoarea.

O lunga perioada de timp, Harvey Weinstein a stiut sa duca de nas presa gratie puterii sale si cu ajutorul unei armate de spioni.