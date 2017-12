4 trucuri simple ca să nu te îngrași de Crăciun și nici să nu te abții

nd3000/Getty Images/iStockphoto Beautiful woman eating meal in restaurant during sunset Beautiful woman eating meal in restaurant during sunset





Încep zilele de Crăciun care se traduc în mese copioase, toată lumea te îmbie cu ceva, nu poți să refuzi, mai ales că toate casele sunt pline de bunătăți atât de tentante. Nu spun să vă închideți în casă sau să fiți habotnici și să nu vă atingeți de nimic. Sărbătorile trebuie savurate.

Există însă soluții pentru a nu exagera, a nu vă pierde silueta și asta fără niște eforturi exagerate. Mai ales că vine revelionul cu atâtea rochii frumoase.

1. Bea mai multă apă

Când ştii că urmează o masă copioasă, bea multă apă. Îţi va mai tăia senzaţia de foame. Plus că te vei hidrata, ceea ce e foarte important în fiecare zi, nu doar de sărbători. Sfatul meu, în general, este să-ţi începi ziua cu o cană de apă de 400 ml pe stomacul gol, pentru o hidratare mai eficientă.

De fapt asta e o regulă pe care v-o recomand, în general: când vă este foame, sau înainte de masă, beți apă apoi așteptați o jumătate de oră. Garantez că veți mânca mai puțin.

2. Mănâncă încet

Pe îndelete, savurează mâncarea. În primul rând, durează ca senzația de sațietate să fie percepută și de creier deci simțiță și de noi. Apoi, este foarte bine pentru sistemul digestiv să mesteci bine mâncarea. Cu siguranță vei mânca o cantitate mai mică.

3. Pune-ți puțin în farfurie

Poți oricând să-ți mai pui. Este o dependență psihologică să termini tot din farfurie. Una inconștientă. În plus, te vei simți puțin vinovat(ă) de fiecare dată când te vei întinde să mai iei mâncare. Una este să spui: am mâncat doar o farfurie de …, completați voi felul de mâncare pe linia punctată, decât să spui: am mâncat 3 farfurii de … . Desigur că, de multe ori, acea o farfurie poate însemna mai multă cantitate de alimente decât 3. Cantitatea contează, nu numărul.

