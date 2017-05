Băutura care te scapă de grăsimea abdominală

Majoritatea oamenilor care vor să slăbească o fac pentru că își doresc să aibă abdomenul plat, dar și pentru că nu vor să ajungă să sufere de obezitate. Pe lângă diete și antrenament fizic, foarte eficiente sunt și băuturile preparate din ingrediente naturale, scrie clickpentrufemei.ro.

Una dintre aceste băuturi eficiente este cea pe bază de turmeric și lămâie. Turmericul este sursă bogată de fibre dietetice și minerale precum calciu, potasiu, sodiu, fier, magneziu și zinc, vitaminele A, B3, C și E, dar și proteine. Toate aceste substanțe nutritive prezente în turmeric fac ca acesta să fie un supliment excelent în arderea grăsimilor stomacale.

În plus, turmericul are proprietăți analgezice, antiinflamatoare, antiseptice și antioxidante. Proprietatea antioxidantă tratează leziunile celulare cauzate de radicalii liberi, îmbunătățește funcția metabolică a organismului și ține sub control apetitul. Curcumina, constituentul activ prezent în turmeric, va împiedica acumularea de grăsimi în țesutul adipos din stomac și ficat.

În schimb, lămâia este o sursă bogată de vitamina C. Iar pectina, care este o fibră naturală prezentă în lămâie, reduce pofta de mâncare și îmbunătățește tranzitul intestinal. De asemenea, are proprietăți antioxidante și de curățare.