Dieta cu Pătrunjel. Slăbești SĂNĂTOS 4-5 kilograme în numai o săptămână

Dieta cu Patrunjel se tine o saptamana si te poate ajuta sa scapi RAPID de 4-5 kilograme. Pe langa faptul ca patrunjelul contine de patru ori mai multa vitamina C decat portocala, el tine sub control tensiunea, fiind un bun stabilizator natural. Odata ajunsa in organism, radacina patrunjelului este un bun reparator al ficatului, un foarte bun stimulent pentru rinichi si pentru retinerile de apa. Frunzele si tulpina de patrunjel, din care se prepara ceai, ajuta la eliminarea pietrelor.



Citeste si Puterile nebănuite de vindecare ale urzicilor



In plus, patrunjelul, sub forma de salata, contribuie la reducerea greutatii corporale in mod sanatos, adica fara a pune in pericol echilibrul de vitamine din organism.



Cum se pregateste salata de patrunjel: este nevoie de frunzele si coditele fragede de la sase legaturi. Totul se toaca marunt. Se adauga o cantitate egala de frunze de menta la fel de marunt faramitate, o lingura de grau pisat si inmuiat in apa timp de 30 de minute, o rosie mai mare taiata cubulete si zeama de o lamaie.



Citeste si Cea mai REVOLUŢIONARĂ metodă de slăbit! DIETA 5:2, inventată de doi jurnalişti



Aceasta salata se manaca pe tot parcursul zilei, de cate ori senzatia de foame va da tarcoale. Se mai poate, de asemenea, consuma:



• la micul dejun o ceasca de cafea neagra sau un fruct (portocala, banana, grapefruit, capsuni sau mar);



• la pranz un piept de pui fiert sau la gratar, dupa preferene, un mar sau o para;



• iar masa de seara poate fi imbogatita cu un ou fier, un morcov ras si un un mar.



Regimul trebuie urmat timp de o saptamana pentru a slabi 4-5 kilograme. Se beau cel putin 2 litri de lichide (apa, ceai neindulcit). Se recomanda evitarea sucurilor. cele mai cunoscute ingrediente alimentare, este folosit, de multe ori ca ornament, ignorandu-se beneficiile acestei plante pentru sanatate.



Citeste si Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de kilogramele în plus. Află mai multe despre sursele de cafeină și rolul ei în dietă





Patrunjelul contine proteine (20%), flavonoide (intretin membranele celulelor sangelui, au rol de antioxidant), uleiuri esentiale, fier, calciu, fosfor, mangan, inositol, sulf, vitamina K, betacaroten si, in special, vitamina C.



Substantele componente din uleiul volatil al patrunjelului (miristicin, limonen, eugenol, etc.) inhiba formarea tumorilor localizate la nivelul plamanilor. Acestea actioneaza asemanator antioxidantilor care neutralizeaza anumite tipuri de substante cancerigene (ca benzopirenul emanat de fumul de tigara, fumul carbunilor pentru gratar, etc.).



Citeste si Efectele terapeutice ale sucului de patrunjel



Patrunjelul mai contine: calciu (100 grame de patrunjel contin 245 mg de calciu), fosfor, potasiu (114 grame de patrungel contin 1000 mg de potasiu), mangan (100 grame de patrunjel contin 2.7 mg de mangan), inozitol si sulf.



Pe langa faptul ca ofera substante nutritive esentiale, patrunjelul echilibreaza si stimuleaza energia organelor, imbunatatindu-le capacitatea de asimilare si utilizare a nutrientilor. Iata care sunt si alte beneficii ale consumului de patrunjel:



1. Imbunatateste digestia, prevenind astfel balonarile si indigestia.

2. Ajuta ficatul, hranind astfel sangele si fluidele corpului.

3. Ajuta la dizolvarea calculilor renali.

4. Imbunatateste nivelul de estrogen si reface circulatia sangvina a uterului.

5. Stimuleaza sistemul imunitar, datorita conţinutului extrem de bogat in vitamina C, betacaroten, vitamina B12 si clorofila.

6. Previne retentia de apa in tesuturi.

7. Stimuleaza functionarea tiroidei.

8. Are proprietaţi laxative. In cazurile de constipaţie acţioneaza bland, fara efecte secundare.

9. Previne anemia feripriva ca urmare a continutului bogat de fier, dar si a vitaminei C (care ajuta la absorbtia fierului);

10. Intepaturi de insecte - umflaturile si mancarimea se vor calma prin frecarea zonei afectate cu patrunjel.

11. Amelioreaza durerile reumatice;



Sursa incomemagazine.ro