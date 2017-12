Trucurile mele ca să arăt în regulă chiar și când nu am timp

Creatas Images/Getty Images/Creatas RF Woman in bra, looking in bathroom mirror and washing her face Woman in bra, looking in bathroom mirror and washing her face





Este greu să fii femeie. :)) Este concluzia pe care o trag în fiecare zi. :)) Toată lumea, chiar dacă nu o spune cu voce tare, se așteaptă să arăți mereu ca scoasă din cutie, să fii veselă și zâmbitoare ca și cum viața n-ar avea greutăți. Și are viața multe greutăți.

Mie, una, însă, nu-mi place ca lumea să știe ce greutăți am. În primul rând pentru că nu mă ajută la nimic. În cel mai bun caz, oamenilor nu le pasă. În cel mai rău, se bucură. Desigur că nu mă refer aici la persoanele apropiate ci în general. Problema e că se vede pe tine atunci când nu-ți merge bine. Cum faci să ascunzi asta? Arătând cât poți de bine în fiecare zi. Desigur că e greu să arăți decent în fiecare secundă dar nu imposibil. Ce fac eu? Mai ales că am un program atât de nebun încât nu am timp nici să mă gândesc ce vârstă am. Mi-am dezvoltat de-a lungul anilor câteva trucuri.

1. Ceaiul de albăstrele

Ia oboseala de pe chip cu mâna. Seara, înainte de culcare și dimineața, după ce m-am trezit, stau cu bulete înmuiate în ceai de albăstrele ținut la rece pe ochi. Eu am și o conformație cu pleoape umflate și predispoziție la pungi sub ochi, plus că dorm extrem de puțin, deci vă dați seama că trebuie să mă lupt mai mult ca să arăt decent.

2. Beți multă apă

Ajută tenul foarte mult. Pungile sub ochi sunt și un semn de dezhidratare. Iar dacă beți ceai verde efectele sunt și mai spectaculoase.

3. Minimul de machiaj

De obicei nu mă machiez. Asta și pentru că meseria mea presupune să mă machiez zilnic așa că am dezvoltat o fobie chiar. Dacă, în ziua respectivă, sunt obosită și nu apar la TV deci nu mă machiez la muncă, am un minimum care îmi dă instantaneu un aspect mai proaspăt: rimel, am unul foarte bun de care sunt efectiv îndrăgostită, balsam de buze și foarte puțin fond de ten în zonele mai închise, pentru luminozitate. Este suficient pentru ca aspectul să se schimbe total.

