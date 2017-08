Ciuperca lui DUMNEZEU te VINDECĂ de CANCER

Calităţile terapeutice ale ciupercii Agaricus Blazei Murill au fost relevate de doi cercetători americani, care au descoperit în pădurile Braziliei o comunitate în care media de vârstă nu doar că depăşea 100 de ani, dar oamenii erau foarte sănătoşi. Analizându-le modul de viaţă, au constatat că hrana lor de bază era constituită din această ciupercă. Analizele de laborator au evidenţiat proprietăţile extraordinare ale ciupercii şi astfel s-a început extinderea culturii şi aclimatizarea ei în condiţii controlate de microclimat. Numeroase teste au fost realizate de japonezi, cunoscuţi pentru meticulozitatea lor. În urma cercetărilor, rezultatele au fost spectaculoase - stoparea evoluţiei bolilor în proporţie de 99,4% şi vindecare completă în 90% din cazuri.



Pentru ce este recomandată:



- sistem imunitar scăzut



- risc crescut de boli infecţioase, inclusiv răceli şi gripe



- alergii sau dermatite, inclusiv cancer de piele



- persoane care urmează chimio sau radioterapie



- persoane afectate de producerea excesivă de radicali liberi din surse externe ca: radiaţii ultraviolete, câmpuri electromagnetice, dieta slabă în nutrienţi



- boli cronice ca diabet, inflamaţii şi oboseală cronică



- stres fizic sau emoţional sever



- ateroscleroză, deoarece elimină surplusul de colesterol din sânge, prevenind formarea blocajelor arteriale



- sportivi amatori şi de performanţă şi cei care depun efort fizic susţinut



Sub ce formă se comercializează ciuperca Agaricus Blazei Murill



Ciupercă deshidratată pentru ceai - formula recomandată pentru cazurile grave de cancer. Cei doi litri de ceai care rezultă trebuie consumaţi pe parcursul a două zile şi au avantajul că produc o hidratare completă a organismului.



Tinctură, la fel de eficientă, dar mai uşor de administrat.



Capsule - conţin ciupercă măcinată fin (fără pierderi de substanţă activă) cu efect deosebit în combinaţie cu tinctura. Sunt afecţiuni care exclud una sau alta dintre aceste două produse, fără a le reduce însă eficacitatea (cum este cazul cirozei umede sau în fibrilaţii, unde nu se recomandă tinctura).



Tratamentul este personalizat în funcţie de afecţiune. Pentru întreţinere, cura durează între 3 şi 6 luni, dar în cazurile mai grave poate dura şi un an sau mai mult. Curele pot fi făcute în paralel cu alte tratamente alopate, în special în chimioterapie sau radioterapie, fiind demonstrat efectul extraordinar al celor două protocoale.

Se recomandă un consum preventiv, în perioadele reci ale anului (toamnă-iarnă-primăvară), cu pauză în perioada de vară, pentru întărirea sistemului imunitar.



Contraindicaţii:



- În cazul transplantului de organe, cura cu ciupercă nu este recomandată.

- Femeilor însărcinate sau care alăptează.

- Copiilor sub 8–10 ani (excepţie fac cazurile grave de leucemii severe sau sistem imunitar foarte slăbit).