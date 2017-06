Chimicalele din creme şi roll-on-uri ne pot îmbolnăvi grav

Deodorantele şi cremele de plajă au devenit indispensabile pentru omul modern care trebuie să se protejeze de radiaţiile solare tot mai nocive, dar şi să miroasă tot mai bine când iese din casă. Totuşi, alegerea acestor cosmetice la întâmplare sau, mai grav, după criteriul preţului cel mai mic, ne poate aduce boli grave. Vorbim despre cancer, leziuni ale ficatului, infertilitate, tumori, oboseală cronică, insomnii etc. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de ambalajele frumoase sau de mărcile de renume. Cel mai bine este să citim etichetele şi să învăţăm să le alegem pe cele mai puţin nocive şi mai potrivite pentru noi. Din păcate, foarte puţini dintre noi citesc etichetele de pe sticluţele sau de pe cutiile de cosmetice.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România) a realizat studii pe câteva categorii de produse cosmetice care se comercializează în magazinele noastre. Multe dintre acestea sunt un amalgam de chimicale, unele cu efecte deosebit de negative asupra sănătăţii, în special asupra femeilor şi copiilor, dar şi a persoanelor predispuse la anumite afecţiuni. Atât uleiurile şi cremele pentru plajă, cât şi deodorantele conţin mai multe categorii de chimicale: conservanţi, coloranţi, parfumuri artificiale de care trebuie să ne ferim.

Cremele de plajă, atacă sistemul endocrin

Deşi sunt atât de necesare vară, uleiurile şi cremele de plajă au devenit tot mai greu de ales din cauza multitudinii de chimicale care sunt folosite la fabricarea lor, dar și a unor aspecte care țin de etichetare. APC România a analizat informaţiile de pe ambalajele a 46 de produse care se comercializează atât în marile magazine, cât şi în comerţul stradal, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Peste 57% dintre produsele analizate au parfum sintetic, 39% au în compoziție nanoparticule de dioxid de titan, 36% fenoxietanol, 16% coloranţi sintetici etc. Multe dintre cosmeticele pentru protecție solară sunt realizate cu nanoparticule care pot ataca creierul, inima, ficatul, pancreasul, plămânii, rinichii, stomacul și splina, se arartă în studiul citat. În plus, aceste substanțe organice complexe - acid sulfonic, benzofenonă, octisalat, oxibenzon, avobenzon, homosalat, octinoxat, octocrilena - au efecte dăunătoare, în principal, asupra sistemului endocrin, cu implicații asupra creșterii, a funcționării tiroidei, a funcției de reproducere etc. Alte astfel de substanțe, cum ar fi palmitatul retinil, sporesc riscul de cancer de piele.

De multe ori, cremele de plajă au în compoziţie parfumuri sintetice care conțin ftalați ce au rolul de a face persistent mirosul și să pătrundă foarte rapid în piele crescând semnificativ riscul de diabet de tip 2. De asemenea, parfumul sintetic provoacă iritații ale pielii, dermatite, migrene, amețeli, tuse violentă sau hiperpigmentare.

Deodorantele care aduc cancer şi diabet

APC a cumpărat din marile structuri comerciale 31 de deodorante tip roll-on şi le-a analizat compoziţia în cadrul unui studiu. Rezultatele au fost năucitoare: 77 % dintre deodorantele tip roll-on analizate conţin substanţe perturbatoare ale sistemului endocrin şi substanţe alergene. Mai concret, 29% dintre produsele analizate conțin BHT, o substanță cu potențial carcinogen, şi 23% au în compoziţie clorhidrat de aluminiu, o substanță cu potențial toxic asupra creierului.

În plus, multe deodorante conţin parfumurile sintetice, aşa-numitele fragrance, care, la rândul lor, conțin cantități mari de toxine și chimicale neafișate. Au fost identificate următoarele substanțe aromatizante care pot provoca alergii: Alpha-isomethyl ionone, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Benzyl cinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Coumarin, Cinnamyl alcohol, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Isoeugenol, Limonene și Linalool.

“Având în vedere compoziția chimică a unor deodorante, ne exprimăm temerea în legătură cu potențialul cancerigen, mutagen sau toxic al unor ingrediente, care creează o lipsă de siguranță pentru consumatori”

conf. univ. dr. Costel Stanciu – președintele Asociației Pro Consumatori

Ce substanţe nocive trebuie evitate