Ce este implantul dentar? Aceasta este întrebarea pe care majoritatea pacienților și-o adresează atunci când aud pentru prima dată de acest termen. Tendința este de a se face o conexiune imediată cu un obiect artificial, aidoma unui implant de păr, osos, mamar ș.a.md. Implantul dentar este, deci, exact ceea ce sugerează denumirea sa, un corp străin, artificial, inserat în acest caz în mandibulă sau maxilar cu rolul de a înlocui dinții lipsă. În timpurile noastre, au apărut inclusiv implanturi dentare ce se inseră pe osul zigomatic, dar acestea sunt folosite doar în cazuri speciale.

După ce am înțeles ce este implantul dentar, putem trece la avantajele și dezavantajele sale. Beneficiul primordial este imitarea anatomiei dintelui natural, deoarece implantul joacă rolul rădăcinii dintelui, iar coroana implantului va avea un aspect fidel față de dintele natural. Un alt avantaj relevant este că la restaurarea edentației prin implant dentar medicul nu trebuie să șlefuiască dinții învecinați ca în cazul punților dentare. Astfel, sacrificiul de țesut dentar este minim și, totodată, implantul dentar reușește să satisfacă toate funcțiile dintelui pierdut. Practic, putem discuta despre avantaje multiple ale implanturilor în comparație cu alte tehnici de restaurare a edentației, fie aceasta totală sau parțială. Însă, să adăugăm pe listă și dezavantajele implanturilor dentare, deoarece acestea pot împiedica mulți pacienți, reticenți asupra acestei tehnici, să ia decizia de a beneficia de un astfel de tratament, din considerente subiective, precum frica, anxietatea, grijile că implantul dentar nu va avea succes sau operația în sine este una prea periculoasă. Medicii implantologi sunt specializați și pregătiți pentru astfel de proceduri prin prisma anilor de studiu aprofundat, cât și prin experiența lor.

Deseori, o operație de inserare de implant dentar durează o oră sau poate chiar mai puțin, în funcție de dificultatea cazului. Operația va decurge mereu cu anestezie locală, astfel încât pacientul nu va resimți niciun fel de disconfort. Opțional, în funcție de dotările și personalul clinicii stomatologice, se poate efectua anestezia prin inhalosedare, astfel încât pacientul este inconștient pe parcursul operației și se va trezi cu implanturile deja poziționate. Prin această metodă de anesteziere, pacientul va pleca acasă cu o experiență total nedureroasă și cu amintiri bune de la medic. În tehnicile moderne, se practică încărcarea imediată după inserarea implanturilor, aceasta însemnând că pacientul va avea o proteză provizorie în maxim 24-48 ore, pe care acesta o va purta până la finalizarea procesului de osteointegrare a implantului, moment în care pacientul va beneficia de o proteză definitivă.

Desigur, la pacienții cu restaurări unitare, de 1 până la 3 dinți, nu se va opta pentru o proteză deoarece în aproximativ 6 luni, când procesul de osteointegrare este finalizat, coroanele vor fi aplicate implantului, nemaifiind nevoie pe parcurs de alte piese protetice. Pentru a detalia, pe scurt, și implanturile unitare, procesul este împărțit în felul următor: inserarea implantului -> aplicarea unui buton sau cape de vindecare -> coroana finală se introduce pe bont (la 3-6 luni după inserarea implantului).

Chiar dacă pare un proces îndelungat, comparativ cu realizarea unei punți dentare, beneficiile implantului dentar surclasează celelalte metode protetice de restaurare a edentației. Ca și concluzie, implantul dentar este un adevărat miracol pentru mulți pacienți, deoarece reușește cel mai bine să imite dintele natural și să redea zâmbetele oamenilor.

