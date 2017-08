SLĂBIȚI de trei ori mai mult consumând DOAR o lingură din acest condiment

În lupta împotriva kilogramelor, oamenii ar fi dispuși să încerce orice, de la exerciții fizice extenuante până la diete drastice sau pastile de slăbit. Totuși, din ce în ce mai mulți specialiști susțin că soluțiile se află, cel mai adesea, în mijlocul naturii. Majoritatea condimentelor sunt recomandate celor care vor să slăbească și nu doar pentru aroma pe care o oferă mâncărurilor fade, ci și pentru capacitatea de a elimina țesutul adipos.



Potrivit www.yourhealthypage.com, chimenul este un aliat de încredere pentru persoanele care vor să piardă în greutate. Acesta a fost utilizat de-a lungul timpului pentru reducerea tensiunii arteriale, pentru a curățarea ficatului, îmbunătățirea digestiei, eliminarea retenției de apă și tratarea problemelor pielii.



Cercetările au demonstrat că semințele de chimen au proprietăți antidiabetice, anticancer și distrug microorganismele. Uleiul extras protejează ficatul, stomacul, rinichii și sistemul digestiv. Studiile științifice desfășurate în Arabia Saudită au arătat că proprietățile terapeutice sunt atribuite timochinonei, principalul component bioactiv.





Chimenul și obezitatea



Obezitatea este una din problemele majore ale societății contemporane și este asociată cu riscul de afecțiuni cardiovasculare. Această problemă a kilogramelor în plus poate fi combătută cu ajutorul semințelor de chimen.



Un studiu desfășurat anul trecut a demonstrat că femeile supraponderale care și-au suplimentat dieta cu o lingură de ulei de chimen și au făcut antrenamente cardio au slăbit de trei ori mai mult decât cele care au făcut doar exerciții fizice. În plus, s-a constatat o scădere a nivelului colesterolului.



În concluzie, combinația dintre exerciții fizice și suplimentarea dietei cu ulei chimen timp de opt săptămâni are efecte incredibile asupra stării de sănătate și a greutății. Totuși, acest remediu naturist nu se recomandă femeilor însărcinate.