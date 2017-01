Te chinuie durerea în gât? Iată 8 lucruri pe care trebuie să le încerci pentru a o trata

În general, orice poftă exagerată indică o carență a organismului. Este un fel de semnal de alarmă al acestuia că are nevoie de ceva. Indiferent că vorbim despre dulce, sărat, gras sau, pur și simplu,...

Ştim cu toţii beneficiile tehnologiei şi ce rol important are în stabilirea relaţiilor actuale. De la aplicaţii precum Tinder, la primele mesaje şi la menţinerea relaţiei la distanţă, putem spune că...

Hipertensiunea arteriala este o boala a epocii moderne care se asociaza cu stresul, lipsa de somn, obezitatea, alimentele sarate, fumatul si consumul de alcool crescut. Oricine are momente cand are tensiune arteriala...

Nu, nu este nevoie să stai toată ziua la sală ca să arăți decent. Oricine poate, important este să-și dorească. Plus că, să faci un minimum de mișcare este o chestie de sănătate. Și sigur te vei simți...

De-a lungul anilor, mai multe echipe de cercetători au studiat efectele cofeinei asupra organismului, pentru a afla dacă substanța care ne dă un plus de energie în fiecare dimineață este sănătoasă. Cele...

Nu ţi-ai schimbat obiceiurile alimentare în ultimul timp, însă ai surpriza neplăcută să acumulezi kilograme în plus. Ei bine, nu numai mâncarea nesănătoasă sau mesele luate la ore...

Forta gravitationala a Lunii - mult mai redusa decat cea a Pamantului, are efect nu numai asupra oceanelor si raurilor de pe Terra, ci influenteaza si continutul de apa din organismul uman. Articolul de mai jos iti...

Nu am timp! Este principala mea problemă. Nu am timp să fac tot ce mi-aș dori, nu am timp să dorm mai mult, ziua e prea scurtă, de fapt, viața e prea scurtă. :)) Prea scurtă ca să lenevesc, prea scurtă ca...