Explicaţia psihologului: ​​​​​​​11 motive care ne sug de energie

LifeImagesLLC/Getty Images/iStockphoto Young business women calculating with woried face. Young business women calculating with woried face.





Omul este un sistem energetic deschis, în corpul uman existând un flux permanent de energie și substanță, cu mediul înconjurător, care se deplasează de la exterior către interior și invers. Există anumite sentimente, emoții și acțiuni care ne seacă pur și simplu de energie, iar altele care ne dau bunăstare și vitalitate.

În opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, oamenii erau mai fericiți acum două decenii față de prezent, deoarece acum aceștia experimentează prea mult lucruri care sunt mari consumatoare de energie inutilă, iar factorii de stres din spatele acestor acțiuni generează sentimente și emoții tot mai puternice. “Oamenii sunt tot mai apatici. Dorm mai puțin, mănâncă mai prost, nu își gestionează bine timpul, stau prea mult la calculator, cu ochii în telefonul mobil, lucrează haotic, iubesc haotic, vorbesc haotic. Haosul, în genere, este mare consumator de energie, atât fizică, dar mai ales psihică. Am uitat cum este să ne dozăm energia, am uitat cum este să ne bucurăm de lucrurile mărunte, am uitat să ne relaxăm, trăim într-un stres continuu pe o perioadă lungă de timp. Acest lucru conduce la oboseală cronică, pierderi de memorie, anxietate, depresie și, până la urmă, toate aceste stări se somatizează și se transformă în boli fizice”, explică psihologul.

Specialistul crede că principalele motive, care conduc la un deficit considerabil de energie, sunt: