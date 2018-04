Top 5 alimente care ajută la arderea grăsimii de pe abdomen

Grăsimea de pe abdomen este cea mai enervantă și chinuitoare pentru că e cel mai greu să scapi de ea. Inclusiv foarte multe persoane slabe au probleme cu ea și chiar și cele care fac exerciții specifice. Și asta pentru că, așa cum am mai spus de nenumărate ori, un abdomen plat depinde în proporție covârșitoare, peste 90%, de ce mănânci.

Desigur că trebuie să faci și exerciții ca să obții celebrul six pack sau chiar eight pack dar, dacă nu ești atent(ă) la ce mănânci, vei face pătrățele sub un strat de grăsime. Iar această problemă o au mai mult femeile decât bărbații. Genetic, femeile sunt mai predispuse la depunere de strat adipos.

Partea bună este că există alimente care te ajută să arzi grăsimi. Desigur că nu poți slăbi localizat, dar acestea luptă foarte bine tocmai cu stratul adipos rezistent care, în general, se traduce în colăcei în jurul taliei și celulită. Așadar iată…

Top 5 alimente care ard grăsimi

1. Ardeii iuți

Ardeiul iute este o mică minune. Are atâtea efecte benefice pentru organism încât mi-e teamă să nu uit vreunul, dacă le enumăr. Reduce colesterolul, stimulează digestia, intensifică procesul de termogeneză deci duce la arderea suplimentară de calorii.

2. Fructele roșii (fructe de pădure, rodii), banane, ananas, grepfrut

Bogate în fibre și antioxidanți, îmbunătățesc digestia și ajută la reducerea țesutului adipos. Adică sunt foarte bune în lupta cu celulita.

3. Năutul

Punctul meu favorit pentru că iubesc humusul. Este o sursă excelentă de fibre care îmbunătățesc digestia, proteine și acele grăsimi sănătoase care vă ajută să scăpați de colăceii de pe abdomen.

