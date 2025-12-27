Zeci de mii de bucurești în frig, ELCEN și Termoenergetica pasează vina de la una la alta

Peste 1.334 de blocuri au probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde.

După ce Termenergetica a anunțat că de vină pentru această situație este ELCEN din cauza unei avarii la CET Sud, ulteriuor și ELCEN a ieșit cu un comunicat. Reprezentanții ELCEN dau vina pe Termoenergetica pentru avaria de la CET Sud, din această dimineață.

„Subliniem ca avaria a fost favorizată si de presiunile scăzute și de calitatea apei de retur din rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica, care generează depuneri în instalații și favorizează spargerea țevilor din cazane, astfel afectate.

ELCEN trebuie sa adapteze parametrii de funcționare ai centralelor la condițiile din rețeaua de termoficare, astfel încât presiunile de livrare sunt forțat scazute să nu depășească nivelurile sigure de operare”, a transmis ELCEN printr-o postare pe pagina de Facebook.

La această oră este afectată alimentarea cu apă caldă și căldură în blocuri din sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5.

Compania ELCEN a precizat că, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. S-a decis ca producția de energie termică a fost redusă temporar.