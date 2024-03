Bijuterie pe roți pe șoselele din România. Un Buick Riviera din 1972 a făcut senzație la Registrul Auto Român

„Când am observat formele și liniile fluide ale mașinii, am fost aproape convinși că am mai văzut-o de câteva ori, deși aceste modele nu sunt foarte des întâlnite pe străzile din România. În imagini este un Buick Riviera din 1972, cunoscut printre pasionați ca “boat-tail” (coadă de barcă), care ne duce cu gândul și la Sting Ray ’63, datorită lunetei sale în două piese.

Liniile sale și, probabil, sunetul inconfundabil al unui V8 american au adus mașina și în atenția industriei cinematografice, ea apărând în zeci de filme dintre care am putea aminti Dosarele X, Crank sau Armă mortală III. Poate că din acest motiv și vouă vi se va părea o mașină cunoscută, în ciuda faptului că este destul de rară”, transmite RAR România.

