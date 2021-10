Concorso d’Eleganza Villa. Cele mai frumoase mașini

Concorso d’Eleganza Villa d’Este desfăşurat la Cernobbio, pe malul lacului Como, a adus la rampă 50 din cele mai exclusiviste și strălucitoare modele din industria auto. Lancia Dilambda Series I 227 Carlton Carriage din 1930 a câștigat Cupa de Aur 2021 la „Concorso d’Eleganza Villa d’Este”. Mașina, un coupe decapotabil cu caroserie realizată de britanicul Carlton Carriag, este propulsată de un motor V8 de 3960cc. După o lungă serie de greutăți și modificări, Lancia a fost achiziționată în 2018 de italianul Filippo Sole. Înainte de a defila pe malul lacului Como, a suferit însă o lucrare de restaurare minuțioasă și scumpă, care a durat aproape un an. Limuzina unicat Rolls-Royce Boat Tail a fost prezentată, în premieră, publicului pentru două zile. Mașina, construită în patru ani pentru, potrivit zvonurilor, cuplul Beyonce – Jay-Z, a fost arătată chiar de șeful companiei, Torsten Muller-Otvos. Boat Tail este construit pe arhitectura lui Phantom, dar fiecare panou de caroserie a fost creat de la zero de specialiștii Rolls-Royce. Mașina are o lungime de 5,8 metri și o temă bicoloră, nuanța de albastru închis care acoperă capota și parte din spoilerul frontal fiind aplicată manual. În portbagaj regăsim un frigider pentru răcirea șampaniei, un set de tacâmuri din argint, farfurii din porțelan cu margini decorate cu platină și două mese de cocktail. Jeff Koons a oferit o primă perspectivă asupra proiectului său cu BMW sub forma unei prezentări closed room a THE 8X JEFF KOONS, ediţia sa limitată a M850i xDrive Gran Coupé. Colaborarea întruchipează precizia şi măiestria şi se potriveşte perfect cu atmosfera reşedinţei renascentiste de pe malul lacului Como.