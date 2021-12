Cum merge MINI electric pe circuit

Mașinile electrice au apărut ca o necesitate. Aceea de a reduce noxele. Dar cu timpul, electricele își dezvăluie noi valențe. Cum ar fi cele sportive. Chiar dacă avem de-a face cu modele de serie preparate pentru circuit. MINI Electric Racing este unul dintre aceste exemple care au făcut deja carieră în mai multe curse din România în diverse ipostaze. Am avut și eu ocazia să-l testez pe circuitul de la AMCKart și am încercat altfel de senzații față de cele cu care eram obișnuit la mașinile pe combustibili clasici.

MINI Electric Racing arată bestial. Ca o mașină de curse. Una veritabilă. Are tot ce-i trebuie pentru a participa ca un competitor cu drepturi egale, dar puterea și cuplul au rămas neatinse dacă vorbim de cifre. Lucru puțin întâlnit atunci când avem de-a face cu o mașină preparată pentru curse. MINI Cooper SE este produs la uzina mărcii din Oxford și a debutat pe piață în luna martie 2019. Modelul este susținut de o baterie cu o capacitate netă de 28,9 kWh și asigură o autonomie de 235-270 km măsurată conform standardelor WLTP corelată la valori NEDC. Motorul electric oferă 135 kW/184 CP și 270 Nm, asigurând o accelerație 0-100 km/h în numai 7,3 secunde. Până aici am descris mașina de serie. Capabilitățile tehnice ale motorului și bateriei au fost păstrate, dar s-a modificat altceva. Vitesco Technologies a pus umărul la crearea lui MINI Electric Racing și a aliniat la start o mașină cu pregătiri minime pentru competiție. Față de modelul de serie are beneficiul unei reduceri de masă de aproximativ 150 kg prin eliminarea scaunelor, airbagurilor, capitonajelor și izolației. Modelul a beneficiat de pregătiri de siguranță pentru competiție, cu un impact de rigidizare din partea roll-cage-ului. La acestea s-a adăugat setul de jante 17" Team Dynamics Pro Race echipate cu anvelope Michelin Pilot Sport 4. Aceste modificări îl face incompatibil cu un automobil care poate să ruleze pe drumurile publice din UE, așa că dacă doriți o astfel de mașină o puteți folosi doar pentru a alerga cu ea din diverse competiții.

Cum s-a simțit

Am testat MINI Electric Racing într-o zi ploioasă, la primele ore ale dimineții. M-am urcat cu greu în scaunul sport și mi-am prins bine centura de pilot, am fost instruit de ce sârmă să trag pentru a putea deschide portiera și cum să scot volanul și să-l montez la loc dacă vreau să am acces mai ușor în scaun. N-am avut prea mult timp să încălzesc cauciucurile, așa că am plecat cu ele reci, noroc că n-au fost slickuri. Am pornit motorul. Cu toate că știam că e o electrică și nu va scoate niciun zgomot, undeva în sufletul meu așteptam huruitul unui motor pe benzină, tremuratul habitaclului și mirosul de cifră octanică. N-a fost să fie, așa că am rulat ușor, făcând cunoștință cu circuitul. Am auzit toate fierătaniile din mașină cum se încovoiau, toți șoriceii care chițăiau la ferecarea materialelor și mai ales cum patinau anvelopele pe asfaltul umed. Cea mai mare provocare a fost să nu ies în decor. Pentru că automobilul nu mai avea nici ESP, nici ABS. Cât despre motor, am avut parte de sunetul specific mașinii sincrone. Ceva ce poate fi comparat cu zgomotul făcut de troleibuz. Comportamentul a fost unul surprinzător. Asta pentru că deși am avut de-a face cu o tracțiune pe puntea față, mașina s-a manifestat ca una cu tracțiune pe puntea spate. Așa că s-a mișcat mult pe roțile din spate, iar acele de păr au trebuit negociate cu multă grijă. De câteva ori am evitat la mustață ieșirea în decor. Nici frâna n-a fost prea prietenoasă, mai ales că la ea modificările modelului de serie nu au ajuns, iar lipsa ABS-ului s-a simțit pe asfaltul umed. Cele 20 de minute pe care le-am avut la dispoziție s-au scurt pe nesimțite, iar lipsa zgomotului produs de un propulsor clasic m-a făcut să-mi aud involuntar toate manifestările de admirație.

Electricul de serie

Cu un centru de greutate care este mai coborât cu cel puțin 30 de milimetri față de MINI Cooper S, distribuția optimă a maselor ajută MINI Cooper SE să obțină un nivel de dinamică în viraje care este unic în segmentul automobilelor mici. Performanțele dinamice sunt susținute și de noul sistem ABR pentru controlul patinării roților față, care debutează astfel la marca MINI. Acest sistem de control al patinării, conceput special pentru livrarea spontană a puterii oferită de motoarele electrice, duce la calități superioare de condus în orice condiții de drum. Pentru răspuns de până la trei ori mai rapid față de unul convențional, o unitate de control specială, amplasată în zona punții față, este dedicată funcțiilor ABR. Acest lucru optimizează perceptibil tracțiunea la demaraj și stabilitatea la condus atât în modul de generare a energiei la frânare, cât și la accelerare la ieșirea din virajele strânse. MINI Cooper SE dezvoltă o propulsie plină de avânt la fiecare acţionare a pedalei de acceleraţie, asigurând o experienţă a condusului deosebită în special în traficul urban. MINI Cooper SE accelerează de la 0 la 60 km/h în doar 3,9 secunde. Pe primii 60 de metri ţine ritmul fără efort cu automobilele sport cu propulsie convenţională. MINI pur electric accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,3 secunde; viteza maximă este limitată la 150 km/h.

Alimentarea

Cablul de încărcare standard este disponibil pentru conectare la o priză de uz casnic. Panoul (wallbox) MINI ELECTRIC este disponibil opţional pentru încărcare la domiciliu, precum şi un cablu trifazic pentru utilizare la staţiile de încărcare publice. Ambele opţiuni permit ca bateria de înaltă tensiune a noului MINI Cooper SE să fie încărcată cu o capacitate maximă de 11 kW în două ore şi jumătate la un nivel de 80% şi în trei ore şi jumătate la 100%. Unitatea de încărcare a noului MINI Cooper SE este concepută pentru o capacitate maximă de încărcare de 50 kW, ceea ce permite ca încărcarea până la 80% să fie obţinută în doar 35 de minute.

Pompe de căldură

Echiparea standard a noului MINI Cooper SE include sistem de aer condiţionat cu două zone, cu ventilare separată şi control al temperaturii pentru conducător şi pasagerul din faţă. Interiorul este încălzit prin intermediul unei pompe de căldură care colectează căldura reziduală de la motor, controlul transmisie, bateria de înaltă tensiune şi aerul exterior înainte de a alimenta sistemul de aer condiţionat. Pompa de căldură dezvoltată pentru noul MINI Cooper SE este foarte eficientă. Utilizează cu 75% mai puţină energie decât sistemul de încălzire electric convenţional şi oferă un nivel ridicat de confort al climei în modul de iarnă. Pentru creşterea autonomiei, circuitele de răcire şi încălzire sunt legate direct la tehnologia de propulsie, formând un sistem integrat foarte eficient. Acesta asigură controlul temperaturii din habitaclu, dar şi o temperatură de funcţionare ideală pentru bateria de înaltă tensiune - independent una de alta, prin intermediul răcirii şi încălzirii. Prețul unui MINI Cooper SE pleacă de la 33.975 de euro.







Avantaje

- electrică sportivă

- senzații nemaiîtnâlnite

Dezavantaje

- nu poate fi folosită pe drumul public

- mai scumpă decât varianta de serie

- 35.000 de euro, prețul probabil pentru un MINI Electric de curse

- 184 de cai putere, în varianta de serie

- 7,3 secunde până la sută, varianta standard