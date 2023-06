Cum se mișcă Dusterul Extreme, ultimul din generația 2.0

Dusterul rămâne, și la cel de-al doilea facelift, un automobil corect, care oferă confort, putere și versatilitate pe măsura prețului plătit în noile condiții de piață în care costurile au crescut într-un ritm galopant. Cel mai bine echipat Duster ajunge la aproape 25.000 de euro, așa cum a fost și mașina pe care am testat-o timp de patru zile. În preț am avut sistemul de tracțiune 4x4, un motor turbo de 150 de cai putere și o multitudine de sisteme de siguranță.

Dusterul rămâne mașina versatilă care îndeplinește multe din standardele, nu doar ale românilor, ci și ale multor dintre europeni. Prețul ar fi primul argument. Pentru că pleacă de la 17.900 de euro cu TVA și ajunge la 24.900 de euro cu TVA. Apoi, la banii ăștia, avem un SUV capabil și în condiții grele de drum, dacă vorbim despre versiunea 4x4. Garda la sol este de 214 mm, competitivă în comparație cu ceea ce oferă concurența. Asta îi dă Dusterului și un aspect impunător pe șosea. Avem o gamă variată de propulsoare: un turbo de un litru care scoate 100 de cai hrăniți cu GPL, un turbo de 1,33 de litri în două variante de 130 și 150 de cai putere și un diesel de 115 cai putere. Eu am testat varianta de 150 de cai putere trecuți printr-o cutie manuală cu șase trepte. Motorul nu impresionează prin putere, dar mișcă ușor mașina de 1,3 tone la gol. A ajutat mult și direcția precisă și ușor de manevrat. În depășiri rapide, Dusterul se descurcă bine la viteze mici, iar la viteze mari e bine să dai un impuls prin schimbarea într-o treaptă inferioară.

Indicator de consum eficient

Dacă vrei consum mic, e bine să asculți de ce-ți comunică computerul de bord. O pictogramă preluată de la vechile generații Renault îți arată când e bine să schimbi eficient treptele de viteză. Adițional, există un ECO indicator. Din el poți afla - ca să te poți corecta - cât de eficient ai schimbat vitezele, cât de bine ai anticipat traficul și cum ai folosit pedala de accelerație. Consumul pe care l-am scos a fost decent. După aproape 400 de kilometri - în regim urban, extraurban sau autostradă – am obținut 7 litri/100 km. În trafic lejer de Capitală, Duster a scos 7,4 litri/100 km, cu ajutorul sistemului start-stop. Ce n-am înțeles este de ce computerul de bord îmi indica o autonomie de 400 km cu un plin de 50 de litri de benzină. Oricum, odată aprins becul roșu de combustibil, indicatorul tot scade chiar dacă bagi cinci litri de benzină. Așa că nu e de prea mare ajutor când treci în zona roșie. La fel cum nu am înțeles de ce autonomia mi-a scăzut brusc de la 140 km la sub 100 km după ce mașina a oprit și a pornit cu start-stop. Oricum, de la 100 km în jos, computerul de bord nu mai arată cât mai ai până rămâi fără combustibil.

Capabilități off-road

Dusterul este bun și într-un off-road fără mari pretenții. Cu câteva condiții. Prima ar fi să conduci un 4x4. Un sistem de tracțiune capabil care poate fi setat dintr-o rotiță plasată lângă schimbător. Poți alege dintre 2WD, Auto sau LOCK 4x4. Aceasta din urmă este setarea care îți permite să te aventurezi pe drumuri desfundate. Pentru aceasta însă e nevoie de un al doilea element, niște anvelope care să pună în valoare capabilitățile mașinii. În plus, Duster are un unghi de atac de 30 de grade și unghi de degajare de 33 de grade. Ținând cont și de garda la sol de 214 mm, Dacia se poate descurca bine grație sistemelor de siguranță pe care le are. Vorbim despre HSA - Sistemul de asistență a pornirii în rampă și despre HDC - Sistem de asistență la coborârea pantei. Acesta din urmă permite șoferului să coboare controlat SUV-ul fără a fi necesară apăsarea pedalei de frână. În acest fel se evită pierderea aderenței și se poate coborî în siguranță chiar și în condiții de sol alunecos. Dusterul dispune și de asistenți la parcarea cu spatele prin intermediul unor senzori acustici. Sistemul ajută nu doar în cazul parcării, ci și al activităților off-road. În seria asistenților se înscrie și asistentul la unghi mort. Acesta avertizează printr-un led că din spate se apropie un vehicul și schimbarea benzii nu se poate face în siguranță. Pe autostradă, în timpul unei ploi torențiale, senzorul a dat ceva erori, pentru că ledul se aprindea fără ca din spate să fi venit vreun automobil.

Modificări la interior

Noul Duster are o grila frontală redesenată. Blocurile optice integrează lumini de zi în formă de „Y”, cu tehnologie LED atât pentru față, cât și pentru spate. Eleronul restilizat ajută la reducerea emisiilor de CO2. Jantele din aliaj scot în evidență anvelopele numai bune de o aventură off-road. Noul Duster este disponibil acum și într-o serie limitată Extreme. Este ușor de recunoscut după culoarea portocalie care subliniază carcasele capacelor oglinzilor, numele Duster de pe barele de pavilion și hayonul sau chiar și cusăturile de pe tapițerie. Lungimea nu este schimbată și depășește ușor 4,3 metri, cu un ampatament de 2,67 de metri, Dusterul oferă destul confort, inclusiv pentru pasagerii din spate. Confortul este îmbunătățit în general și cu precădere la condus: o nouă tapițerie, tetierele din față sunt mai confortabile, cotiera centrală culisează și oferă spațiu suplimentar de depozitare pentru că ajunge la aproape 1,1 litri. Portul USB permite reîncărcarea de tablete și smartphone-uri. Există porturi de USB inclusiv pentru pasagerii din spate. Scaunele sunt destul de comode, dar tapițeria din material sintetic care imită pielea poate duce la apariția transpirației. Pe timp de iarnă, șoferul și pasagerul din față au la dispoziție și încălzire în scaune. Aerul condiționat e automat, cotiera centrală cu spațiu de depozitare, interioarele ușilor, mânerele ușilor, aeratoarele - toate au inserții portocalii. Sistemul multimedia este echipat cu ecran tactil cu diagonala de 8″, care asigură citirea ușoară a informațiilor și utilizarea facilă a tuturor funcțiilor. Sistemul integrează și un Android Auto care funcționează bine. Multimedia este capabilă să redea muzică de pe telefon, fie că este de pe YouTube, spotify sau fișiere stocate. Portbagajul este de 478 de litri și poate ajunge până la 1,56 de metri cubi cu banchetele rabatate.

Avantaje

- are tracțiune integrală

- preț bun în comparație cu concurența

- garda la sol mare

Dezavantaje

- cutie manuală la 4x4

- plastic tare în multe locuri

- autonomie cu un plin de benzină





CIFRE

- 10,4 secunde până la sută

- 150 de cai, puterea motorului

- 180 km/h, viteza maximă

