Duster se reinventează

Este promovat sub sloganul Robust și Outdoor, ceea ce vrea să sugereze că are capabilități de off-road mai bune decât predecesorii săi. Noul Duster dispune de o transmisie 4x4 Terrain Control cu 5 moduri de conducere. O gardă la sol adaptată pentru off-road de 217 mm în cazul versiunii 4x4 permite unghiuri de atac și de degajare de până la 31° în față și 36° în spate. Există și un sistem de control al vitezei la coborâre. Datorită adoptării platformei CMF-B, spațiul interior este mai încăpător. Există trei tipuri de motorizări. Un hibrid de 140 de cai putere testat pe Jogger care se bazează pe un motor pe benzină de 1,6 litri și două motoare electrice (un motor de 49 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), toate trecute printr-o cutie de viteze automată electrificată. Duster TCe 130 se bazează pe un benzinar în 3 cilindri de 1,2 litri, turbo care este eficientizat cu un sistem mild hybrid de 48V. Duster ECO-G 100 este hrănit de GPL și are 100 de cai putere. Sistemul Media Display, disponibil în serie pe noul Duster Expression și Extreme, oferă un dispozitiv audio cu 4 difuzoare precum și conectivitate wireless Apple și Android. Funcția Cruise Control este disponibilă de acum în serie începând cu nivelul de echipare Expression.