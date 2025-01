100 km, doar pe baterie. Hibrid cu puteri electrice. Ce oferă un MG de 40.000 de euro

Era producţie de masă şi fără pretenţii în ceea ce priveşte calitatea. Clienţii chinezi, cu bani, se îndreptau către mărcile occidentale, în special cele germane, care se asamblau tot la ei, în ţara comunistă. Asta a fost până de curând. Ţările occidentale nu prea mai vând în China, pentru că acum producătorii chinezi au inventat o puzderie de modele care de care mai premium şi cu performanţe care ajung să surclaseze şi modelele cu pedigree. MG poate fi un exemplu despre cum a fost transformată o marcă britanică falimentară într-un brand de succes. Iar MS Plug-In Hybrid este un top care pare să împace toate gusturile şi, în plus, să evite, momentan, şi noile taxe impuse de UE.

Noul MG HS Plug-In Hybrid este punctul de plecare pentru o nouă generație a sistemului de propulsie PHEV. Atuul este autonomia reală cu propulsie exclusiv electrică. Iar aici, un cuvânt greu l-a avut „tradiţia” chinezească în dezvoltarea de automobile electrice. Propulsorul lui HS PHEV este o combinaţie de cinci componente. Baza este un motor turbo de 1,5 litri pe benzină care dezvoltă o putere de 143 de cai. Este cel care duce greul în tot ce înseamnă traficul extraurban, mai ales atunci când mergem pe autostradă. Arhitectura lui este gândită pentru un sistem cu propulsie hibridă. Deci este făcut să meargă automat în tandem cu un motor electric. Aici funcţia care nu mai foloseşte combustibilul fosil este preluată de un „monstru” de 183 de cai putere. Este folosit cu preponderenţă în rulajul urban, pentru reprizele de accelerare, dar şi pentru frânarea recuperativă. Apoi există un generator electric, la fel de impresionant ca forță, de 150 de cai putere. Rolul său este a ajuta motorul electric printr-un boost important de cuplu. Tot din acest ansamblu face parte şi o cutie de viteze ușoară cu două trepte pentru a menține funcționarea motorului la performanță maximă. Nu în ultimul rând, acumulatorul. Este o baterie specială pentru automobilele hibride care are o capacitate energetică de 21,4 kWh. Datorită ei, MG HS PHEV poate rula peste 100 km în regim exclusiv electric şi poate face frânare recuperativă eficientă. Am început materialul cu descrierea acestui ansamblu pentru că reflectă, pe de o parte, complexitatea automobilului chinezesc din zilele noastre, iar pe de altă parte, scoate în evidenţă capabilitatea acumulatorilor produşi în economia comunistă de piaţă.

Cum merge

M-a surprins la noul MG managementul frânării recuperative. Rar mi-a fost dat să văd hibride care sunt capabile să-şi încarce bateria la un rulaj constant pe autostradă. Computerul a ştiut să gestioneze atât de bine resursele că am urcat pe autostradă cu un range electric de vreo 30 km şi după un parcurs de 110 km aveam o autonomie a bateriei de 51 km. Prin traseu comunal, în zonă de deal, am cheltuit alţi vreo 20 km din baterie, dar i-am recuperat la întoarcere, pe traseul de autostradă. Aşa se face că am parcurs peste 120 km în mod electric, mai aveam o rezervă de vreo 20 km şi nu am încărcat la priză PHEV-ul. Trebuie remarcat că motorul electric ajută foarte bine SUV-ul de peste 4,63 de metri lungime şi o greutate de peste 1,75 de tone, mai ales în depăşiri. Nu simţi că maşina de gabarit apreciabil este trasă doar de motorul de 1,5 litri. Din păcate, MG are doar tracţiune faţă, aşa că în ciuda aspectului de SUV şi a gărzii la sol de 174 mm, nimic nu prea îl recomandă pentru ieşiri pe drumuri mai puţin umblate. Mi-a plăcut modul în care ştie să facă frânare recuperativă, extrem de eficient. Consumul a fost decent pentru un SUV cu un asemenea gabarit. Am înregistrat o medie de 6,2 litri/100 km în regim mixt cu o medie de 58 km/h după un parcurs de aproape 330 km. În ceea ce priveşte traficul urban exclusiv electric, eu am obţinut o medie de 24,4 kWh/100 km după circa 20 km în Bucureşti, la o medie de viteză de 15 km/h, fără ca pe acest parcurs să fi intrat vreun moment motorul electric. MG are presetate trei tipuri de condus - normal, economic şi sport -, iar diferenţa se simte, în primul rând, în comportamentul maşinii. Mai ales atunci când vrei să conduci ceva mai sportiv. Cu o creştere vizibilă a consumului de energie - benzină sau din baterie - MG îţi oferă posibilitatea unor sprinturi chiar foarte rapide. Pentru că, teoretic, poate atinge suta de km/h în 6,8 secunde. Suspensia este reglată în primul rând pentru un confort sporit.

Sisteme avansate de siguranță pentru șofer

MG a adunat la testele EuroNCAP cinci stele. Inginerii au ţinut cont că maşina se va vinde pe continentul european, unde există reguli stricte în această privinţă, aşa că au umplut automobilul de module de siguranţă. Nu mai puţin de 13 sisteme alcătuiesc aşa-numitul Pilot ADAS care vine în dotarea standard. Mașina are o bună protecție pentru pietoni și bicicliști, precum și un sistem eficient de frânare autonomă de urgență care răspunde bine la o serie de participanți vulnerabili la trafic.Mașina include, de asemenea, protecție în cazul în care o ușă este deschisă brusc în calea

unui biciclist care se apropie din spate. Asistenţii inteligenţi mai includ un sistem de menţinere a benzii de rulare, monitorizare a unghiului mort, avertizarea de coliziune frontală sau alertă de trafic transversal din spate. Nu lipsesc Adaptive Cruise Control și Traffic Jam Assist. Structura generală a caroseriei are peste 70% oțel de înaltă rezistență pentru protecție maximă, iar automobilul dispune de şapte airbaguri. Cu toate aceste dotări, MG a reuşit să obţină cu acest model cinci stele EuroNCAP.

Răsfăţ în habitaclu

Interiorul este de nivel premium. Fie că vorbim despre dotări, calitatea materialelor sau confort. În mijlocul habitaclului tronează un ecran panoramic dublu de 12,3 inchi fiecare. O parte asigură display-ul pe care şoferul poate vedea viteza, autonomia pe benzină şi electrică, consumul mediu pe cele două categorii. Pe celălalt funcţionează iSMART-ul. Acesta include atât sistemul multimedia, cât şi navigaţia. Din păcate, în sistemul de oglindă făcut de Android Play cu telefonul mobil nu este inclus printre programe şi Waze, aşa că va trebuie să te descurci cu Google Maps. În plus, trebuie să conectezi telefonul prin intermediul unui fir USB la sistemul multimedia. Aplicația MG iSMART permite localizarea rapidă a automobilul și verificarea stării acestuia. În plus, aerul condiționat poate fi acţionat de la distanţă prin intermediul aplicaţiei de pe telefonul mobil. Scaunele sunt construite pentru a oferi cât mai mult confort, pentru asta designul este gândit pe cinci straturi. Izolarea fonică este esențială pentru a reduce oboseala. Pentru a-l face să fie cât mai silenţios, inginerii de la MG, au lucrat la o rigiditate ridicată a automobilului, dar și la o formă aerodinamică pentru a reduce nivelul de zgomot în timpul rulării. În plus, au folosit şi 42 de materiale fonoabsorbante. Spațiul la bord a fost un obiectiv prioritar în dezvoltarea noului MG HS PHEV. Pasagerii beneficiază de spațiu generos pentru picioare și pentru cap, atât în ​​față, cât și în spate. Portbagajul are o capacitate de 441 de litri fără scaune rabatate, iar diversele compartimente de depozitare adună alţi 19 litri. Există două variante la comercializare, în funcţie de opţiuni. Una pleacă de la 38.990 de euro cu TVA, cealaltă de la 40.990 de euro cu TVA.

Dezavantaje

- are doar tracţiune faţă

- preţul pentru versiunea top sare de 40.000 de euro

- e fabricată în China

Avantaje

- autonomie electrică mare

- garanţie de 7 ani/150.000 km

- frânarea recuperativă

- 6,8 secunde până la sută

- 338 de cai, puterea combinată instantanee

- 21 kWh, capacitatea acumulatorului

MG eHS se poate încărca în 3 ore la priza de 7 kW AC pentru o autonomie de 100 km

