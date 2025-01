Una din trei mașini este chinezească. Cum se schimbă industria auto în 2025

Prin exporturi, dar şi prin producerea de automobile pe Bătrânul Continent. Sunt în pericol nu doar banii europeni care veneau din puternica industrie auto, dar şi multe zeci de mii de locuri de muncă. Cu toate acestea, cursa către electrificare va continua. Un capitol special va fi cel al Inteligenţei Artificiale care îşi va face loc în viaţa de zi cu zi şi în habitaclul automobilului nostru.

2025 este anul din care producătorii auto vor trebui să strângă şi mai mult cureaua poluării. UE a stabilit un obiectiv mediu de 93,6 g/km de CO2 pentru întreaga flotă cumulată a blocului comunitar. Aceasta reprezintă o reducere cu 15% a emisiilor calculate în raport cu cifra de referință stabilită în 2021. Obiectivul este valabil până la sfârșitul anului 2029. Fiecare constructor auto va avea propriul său obiectiv privind emisiile de CO2. Acesta se bazează pe numărul de vehicule vândute în 2021, luându-se în considerare media generală. UE va impune amenzi în cazul în care obiectivele nu sunt atinse. Şi nu sunt mici. Pentru fiecare gram/km în plus față de obiectivul stabilit, va fi impusă o amendă de 95 de euro pentru fiecare mașină vândută în acel an. În cazul în care un producător auto nu își atinge obiectivul cu 5 g/km în timp ce vinde 100.000 de autovehicule în 2025, acesta va primi o amendă de 47,5 milioane de euro. Altfel spus, producătorii vor fi obligaţi să crească volumul de vânzări la electrice, dar să îşi pregătească şi noile automobile pentru Euro 7 care începe de anul viitor. Şi asta se întâmplă în contextul unui avânt din ce ce în ce mai puternic al Chinei. După ce UE a crescut taxele pentru a frâna invazia electricelor, chinezii s-au reorientat către hibride, momentan nepurtătoare de suprataxare.

Ambiţiile Beijingului

Planurile Chinei pentru 2025 arată bine pentru partidul unic de la Beijing, dar nu şi pentru bătrâna industrie europeană. China își va menține poziția de lider pe piețele globale în 2025 preconizând că vânzările totale de vehicule vor ajunge la aproximativ 32 de milioane de unități, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 3%. Estimarea aparţine lui Zhang Yongwei, vicepreședinte al China EV100. El se așteaptă ca vânzările de vehicule NEV (New Energy Vehicle – electrice şi hibride plug-in) să ajungă în acest an la 16,5 milioane de unități, atingând o rată de creștere de aproximativ 30% faţă de 2024. Zhang a subliniat evoluția industriei auto, trecând de la o perioadă de creștere rapidă între 2021 și 2024 la o fază de stabilizare și dezvoltare de înaltă calitate. „Atunci când rata de penetrare a NEV se apropie de aproximativ 50 %, așa cum se întâmplă acum, piața trece în mod natural de la o creștere rapidă la o traiectorie mai stabilă. Acest lucru marchează intrarea industriei într-o fază de maturitate”, a explicat Zhang. În comparație cu vehiculele pur electrice, se așteaptă ca hibrizii plug-in și vehiculele cu autonomie extinsă să câștige teren, constituind aproape 50 % din piața NEV în 2025. Pe de altă parte, China va pune accent puternic şi pe tehnologia informatică de ultimă oră. Sistemele avansate de asistare a șoferului sunt din ce în ce mai răspândite. Zhang a preconizat că, în 2025, 65 % dintre vehiculele de pasageri vor dispune de capacități de conducere autonomă de nivel 2 sau superior. Aceste funcții, care erau rezervate vehiculelor premium, sunt acum disponibile în modele mai puțin costisitoare. „Integrarea tehnologiilor inteligente va trece dincolo de vehiculele de lux pentru a deveni accesibilă modelelor obișnuite cu prețuri cuprinse între 13.000 de dolari și 26.000 de dolari”, a declarat oficialul chinez citat de chinadaily.com. În contextul expansiunii chinezeşti, BYD plănuiește o a doua fabrică de maşini electrice în Europa, după cea din Ungaria care ar putea scoate primele automobile de pe bandă încă din acest an.

Luminiţa din Europa

Anul 2025 va fi decisiv şi pentru industria auto din Germania, motorul european. Până acum, costurile mari de fabricație în segmentul electricelor au sporit lipsa de interes a consumatorilor, care au avut la îndemână alternative mai ieftine și durabile. Dezvoltarea tehnologiei care stă la baza realizării bateriilor pentru mașinile propulsate electric, la prețuri accesibile, va fi cheia succesului, dacă germanii sunt dispuși să se perfecționeze în această zonă. Un studiu elveţian arată că dacă tendința actuală a dezvoltării vehiculelor cu propulsie electrică va continua, atunci aproximativ 186.000 de locuri de muncă vor dispărea din Germania până în 2035. „Următorii doi-trei ani vor fi o provocare majoră, care necesită abordarea simultană a mai multor probleme structurale. Germania trebuie să fie la fel de inovatoare, pe cât este de scumpă. Cred că 2025 va fi un an foarte greu pentru industria auto germană, dar va fi decisiv pentru stabilirea direcției în viitor”, apreciază Stefan Bratzel, director al Center of Automotive Management.

Previziuni americane

Publicaţia Forbes a făcut şi un top al previziunilor pentru industria auto americană. Curba de rechemare în service a software-ului merge în direcția greșită: exponențial ascendentă. În ultimul an, numărul de vehicule afectate de o rechemare legată de software a sărit la 42%, de la 13% în 2023. Din acestea, doar aproximativ 13% dintre rechemările în service legate de software pot fi rezolvate prin actualizări Over-The-Air). Deși această capacitate de economisire a costurilor ar trebui să crească ușor în 2025, mai mulți producători auto au amânat problemele de arhitectură care ar permite OTA, deoarece acestea au fost legate de lansările de vehicule electrice care au fost amânate din cauza scăderii cererii de pe piață pentru EV-uri. Ecranele de înaltă rezoluție au devenit din ce în ce mai răspândite și mai extinse în ultimii ani, iar previziunile pieței se așteaptă la o expansiune suplimentară. Dacă la aceasta se adaugă întârzierile autonomiei, apar două nevoi ale producătorilor de automobile: diferențierea prin tehnologie și reducerea neatenției șoferului. Soluția ar fi un asistent vocal personalizat, nu Siri sau Alexa, spun specialiştii. „Utilizatorii sunt copleșiți”, sugerează Nils Schanz, vicepreședinte executiv pentru produse și tehnologie la Cerence AI. „Supraîncărcarea cognitivă și distragerea atenției șoferilor sunt prea mari, iar acest lucru este ceea ce producătorii auto recunosc. Ei doresc să readucă echilibrul în cazul în care utilizatorii finali folosesc de fapt sistemele și, prin urmare, vedem că asistenții vocali câștigă mai multă proeminență.” Nu numai că acest lucru va câștiga în popularitate datorită personalizării, dar și inteligența artificială va permite o integrare mai perfectă în interacțiuni, mai degrabă decât comenzile vocale structurate urmate de butoane. Cât despre marca minune a lui Elon Musk, Tesla plănuieşte pentru jumătatea anului maşina de 25.000 de dolari. Dar de la dorinţa declarată a celui mai bogat om al planetei până la faptă, drumul n-a fost întotdeauna drept în cazul Tesla, aşa că rămâne de văzut.

China şi-a propus să vândă în 2025 32 de milioane de maşini, peste o treime din producţia mondială din 2024

Citește pe Antena3.ro O companie aeriană a dat în judecată un pasager și îi cere despăgubiri de 15.000 de euro

- 93,6 g/km de CO2, media de poluare pentru flota UE în 2025

- 95 de euro, amenda pentru fiecare gram de poluare în plus/pe fiecare maşină

- 13.000 $, preţul unei maşini chinezeşti cu autonomie de nivel 2

Avantaje

- un aer mai curat în UE

- scădere forţată a preţurilor la electrice

- folosirea AI

Dezavantaje

- China se instalează în Europa

- dispar multe locuri de muncă

- vor apărea taxe noi

››› Vezi galeria foto ‹‹‹