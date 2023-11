Cu ce sperie XCeed concurența

Noul XCeed arată ca un crossover modern și practic, chiar dacă păstrează designul distinct al predecesorului său. Este un produs al centrului european de design al mărcii din Frankfurt, Germania, care se face în UE, la uzinele din Slovacia. Dispune de noi blocuri optice tip LED și o grilă revizuită, bara de protecție față și prize de aer cu un aer nou. Prin integrarea creativă a lămpilor de ceață în faruri, designerii au reușit să includă fante pe ambele părți, care ghidează aerul în jurul roților automobilului pentru a reduce rezistența la deplasare și pentru a îmbunătăți eficiența consumului de combustibil. Ampatamentul rămâne același cu cel al modele din gama Ceed, de 2.650 mm, partea din față și spate ale modelului XCeed a fost extinsă față de hatchback-ul în cinci uși cu 25 mm în față (la 905 mm) și 60 mm în spate (la 840 mm). Echiparea GT-line prezintă o serie de accente sportive. Grila „tiger nose” încadrează noua parte frontală, în timp ce o priză de aer inferioară sportivă și un element ornamental lateral al spoilerului dau un aspect mai agresiv mașinii. În partea posterioară, farurile spate cu LED-uri în formă hexagonală și un difuzor inferior sportiv în culoarea caroseriei completează modelul modernizat și scot în evidență versiunea XCeed GT-line pe șosea. Garda la sol înălțată a modelului XCeed ajunge la 184 mm echipat cu roțile de 18 inchi, o creștere de până la 44 mm față de hatchback-ul Ceed cu cinci uși.

Motor puternic

Noul Kia XCeed este propulsat de o gamă de motoare turbo pe benzină. Eu am condus timp de trei zile varianta T-GDi puternic de 1.6 litri. Cu o putere de 204 CP și un cuplu de 265 Nm disponibil pe o plajă largă de turație, motorul reușește să accelereze de la 0 la 100 km/h în 7,5 secunde. Îl ajută transmisia automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte de viteză, dar și setările predefinite pe care le are la dispoziție șoferul. Și vorbesc despre modul Sport, care reușește să modifice stare mașinii și să dezvăluie veleitățile sportive ale automobilului. Direcția nu se întărește mult, dar accelerația se schimbă drastic. Atât de mare e modificarea, că trebuie să ții strâns de volan, dacă te-ai hotărât să apeși pedala până la podea, pentru că roțile de pe față tind să patineze și să schimbe direcția, rupând legătura cu solul, datorită cuplului mare disponibil rapid. Mai există două setări predefinite, accesibile de la un buton aflat lângă schimbătorul de viteze, care permit mașinii să ruleze în modul Normal și Eco. Setarea economică nu face ca mașina să lâncezească, dar îi taie din nerv. În schimb, se vede în consum. Eu am mers peste 500 km în regim de autostradă, rural, zonă de deal și trafic de Capitală. Consumul mediu a fost de foarte bun, de 5,3 litri/100 km, după zece ore de mers în cele trei moduri posibile. În trafic greu de București, la o medie de viteză de 17 km/h consumul ajunge să urce la 9 litri/100 km. Consumul bun este ajutat și de mild-hibridul de 48V pe care îl folosește Kia. XCeed dispune de elemente hidraulice pentru absorbția șocurilor montate standard pe puntea față. Opritorul din cauciuc plutește în lichidul hidraulic din interiorul amortizoarelor, oferind o rulare foarte confortabilă pe suprafețele deteriorate. Mașina a fost proiectată să absoarbă chiar și șocurile puternice ale suspensiei, cu un răspuns confortabil și progresiv, prevenind caroseria să se balanseze pe măsură ce suspensia se așază după o comprimare rapidă. De asemenea, contribuie la un răspuns mai prompt al direcției și la un control general îmbunătățit al caroseriei, reducând în același timp zgomotul provenit de la suspensie la trecerea peste denivelări.

Puzderie de asistenți

Noul Kia XCeed include o gamă largă de tehnologii active de asistență a șoferului și de siguranță, pentru a oferi liniște și protecție maximă. Sistemul SCC asistat de navigație (NSCC) beneficiază de funcția Auto-set care ajustează automat viteza de croazieră a modelului XCeed în funcție de viteza maximă setată pentru acel drum în sistemul de date de navigație. NSCC adaugă și funcționalitatea „Zone” care reduce viteza automobilului în „zonele sigure” identificate în sistemul de navigație. Funcția „Curve” utilizează datele de navigație pentru a anticipa o curbă viitoare a drumului, reducând viteza de croazieră, dacă este necesar, pentru a trece prin viraj în siguranță și apoi revine la viteza prestabilită, odată ce a fost parcurs virajul. Sistemul Vehicle Stability Management. Acest lucru ajută la stabilitate în timpul frânării și în viraje, prin sistemul electronic de control al stabilității (ESC) al mașinii, dacă detectează orice pierdere de tracțiune. Sistemul de asistență pentru evitarea coliziunii cu obiectele aflate în unghiul mort adaugă măsuri preventive în cazul în care șoferul începe să se deplaseze pe o bandă, atunci când un alt automobil este prezent în unghiul mort al șoferului. Împreună cu alertele audio și vizuale, sistemul aplică presiune de frânare pe roțile de pe partea opusă a mașinii, care ghidează automobilul înapoi pe banda inițială. Sistemul Driver Attention Warning Plus monitorizează obiceiurile și comportamentul șoferului pentru a afla tendințele și tiparele acestuia. Atunci când sistemul detectează orice nereguli în comportamentul de conducere care pot indica oboseala sau distragerea atenției șoferului, îl alertează cu avertismente vizuale și sonore. Sistemul emite o alertă sonoră și o avertizare vizuală dacă, la plecarea de pe loc, mașina din față se îndepărtează și șoferul nu reacționează. Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist folosește senzori și o cameră montate în bara de protecție spate pentru a oferi șoferului o mai bună vedere și înțelegere a ceea ce se află în spatele automobilului atunci când iese dintr-un spațiu de parcare. Senzorii avertizează șoferul despre traficul care se apropie din stânga sau din dreapta automobilului înainte ca acesta să vină în raza vizuală. Dacă sistemul detectează un automobil care se apropie rapid, se va auzi un sunet de avertizare și o pictogramă pe ambele oglinzi laterale se va aprinde pentru a anunța șoferul că o coliziune poate fi iminentă. Dacă șoferul nu reacționează, sistemul frânează automat pentru a evita o coliziune. XCeed mai dispune de sistemul de avertizare privind coliziunea frontală cu detectarea mașinii și a pietonilor, sistemul inteligent de avertizare privind depășirea limitei de viteză, sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare, sistemul de asistență pentru menținerea automată după vehiculul din față și sistemul de asistență pentru faza lungă.

Sunet și culoare

La interior, consola centrală este ușor orientată spre șofer. Un sistem infotainment cu ecran tactil „plutitor” domină vizual planșa de bord, în timp ce partea inferioară a panoului de instrumente oferă un set de butoane, cadrane și comutatoare sensibile la atingere pentru a controla volumul audio, încălzirea și ventilația. Noul Kia XCeed vine cu noi teme grafice captivante pentru panoul de bord digital Supervision de 12.3 inchi, ale căror mod de afișare se schimbă în funcție de modurile de condus ale automobilului. GT-line are un aspectul sportiv, cu volan de tip „D-cut” inspirat din motorsport, plafon interior în culoarea neagră, mânerul schimbătorului de viteză învelit în piele perforată și un design special al scaunelor de inspirație GT-line. Sonorizarea este de excepție, incintele acustice fiind JBL. Noul sistem de navigație cu ecran tactil de 10.25 inchi al XCeed dispune de conexiune multiplă Bluetooth, permițând ocupanților să conecteze două dispozitive mobile simultan prin Android Auto și Apple CarPlay. Există un spațiu dedicat pentru încărcare wireless a telefonului mobil, dar și porturi de încărcare prin USB și USB-c. XCeed de 204 CP nu se califică la noxe pentru Rabla, fiind prea puternic, dar beneficiază de un discount de 1.500 de euro.

- 426 de litri, capacitatea portbagajului

- 184 mm, garda la sol

- 220 km/h, viteza maximă

XCeed GT-Line beneficiază de o culoare specială, care se numește Celadon Spirit Green

Avantaje

- tehnologii inteligente

- puternic

- economic

Dezavantaje

prețul în varianta de top

accesul la Android Auto necesită cuplare prin fir

nu se califică pentru tichetul Rabla

