Situaţie ''extrem de dificilă'' la UPU Alba Iulia, cu un număr mare de pacienţi şi doar doi medici pe tură

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, UPU Alba Iulia "se află, luni seara, într-o situaţie extrem de dificilă, în condiţiile în care, în decurs de câteva ore, s-au prezentat zeci de pacienţi", sala de aşteptare fiind "arhiplină".



"În 30 decembrie, de la ora 00,00 şi până la ora 19,30, la UPU Alba Iulia s-au prezentat 161 de pacienţi, dintre care 41 de copii. În total, 20 de cazuri au fost internate, iar celelalte nu au necesitat internare. Numărul pacienţilor este în creştere. Personalul medical din cadrul UPU Alba Iulia face tot posibilul să gestioneze cât mai bine situaţia dificilă, astfel încât fiecare pacient să primească îngrijirile medicale de care are nevoie. Fiecare caz medical are particularităţile sale, iar pentru a trata corespunzător fiecare pacient este nevoie de timp, pentru consultaţia specifică, investigaţii şi analize medicale. Astfel, facem apel la înţelegere din partea pacienţilor şi aparţinătorilor întrucât şi pentru medici situaţia a devenit una dificilă, aproape inumană", se arată în comunicat.



Potrivit acestuia, pe o tură de lucru (12 ore) la UPU Alba Iulia sunt doar doi medici, iar afluxul mare de pacienţi, într-o perioadă scurtă de timp, creează o situaţie medicală foarte dificilă şi pune presiune extrem de mare pe personalul medical.



"Pentru a putea funcţiona în condiţii optime, având în vedere afluxul extrem de mare de pacienţi, este necesară prezenţa a cel puţin PATRU medici pe tură. Astfel, un medic este nevoit să lucreze cât doi, ceea ce devine extrem de greu pe o perioadă mai lungă de timp. Din păcate, tot din cauza deficitului de medici, nu pot fi chemaţi ceilalţi medici, de acasă, pentru a gestiona situaţii precum cea de astăzi, întrucât aceştia vor fi nevoiţi să facă faţă mâine şi zilele următoare provocărilor din activitatea medicală, care sunt la fel de mari", precizează Biroul de presă al SJU Alba Iulia.



Cu excepţia Spitalului Municipal Blaj, restul spitalelor din judeţul Alba trimit pacienţi la UPU Alba Iulia. "Astfel, pe lângă pacienţii din municipiul reşedinţă de judeţ, cu ambulanţele sunt aduşi zilnic din judeţ zeci de pacienţi. De asemenea, sunt şi pacienţi din judeţ care ajung la UPU Alba Iulia cu maşinile personale pentru asistenţă medicală. Fiecare caz este tratat cu seriozitate, însă prioritate sunt cazurile grave (în ariile de consultaţii şi tratament nu sunt preluaţi pacienţi în ordinea sosirii, ci în funcţie de gravitatea cazului medical)", mai arată reprezentanţii SJU Alba Iulia.



În acest an, spitalul a organizat mai multe concursuri pentru angajarea de medici la UPU, însă nu au fost persoane interesate. De exemplu, doar un singur candidat s-a înscris la concursul organizat în martie pentru ocuparea a cinci posturi de medic în cadrul UPU.

AGERPRES