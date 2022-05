Lovitură pentru industria auto din România: Vinde Renault uzina de la Mioveni?

Renault are în plan înfiinţarea a două divizii – una pentru maşini electrice în Franţa şi una dedicată motoarelor termice pentru diviziile din afara Franţei. Sursele citate de Automotive News Europe spun că deja grupul francez a primit cereri de parteneriat pentru divizia de motoare termice – care va include Automobile Dacia, Uzina Mecanică de la Mioveni şi Renault Technologie Roumanie. Miza o reprezintă obţinerea de fonduri pentru investiţiile în dezvoltarea maşinilor electrice segment pe care Tesla a devenit un jucător principal inclusiv în Europa, potrivit ZF.

Dacă în viitoarea companie pentru maşini ellectrice Renault va deţine majoritatea, planul pentru cealaltă companie, pentru motoare termice, va fi să rămână cu 40% din acţiuni, iar 60% să fie vândute – astfel, uzina Dacia de la Mioveni ar putea avea un alt proprietar în perioada următoare.

Grupul Renault anunţa în toamnă că viitoarea companie pentru maşini electrice va avea sediul în Franţa, iar cea pentru motoare termice într-o altă ţară - entitatea pentru motoare termice include producţia de motoare şi cutii de viteze din Spania, Portugalia, Turcia, România şi America Latină.

Miza o reprezintă viitorul industriei auto în România, piaţă unde nu a fost anunţată nicio investiţie majoră concretă în producţia de baterii pentru maşini electrice - în Ungaria sau Polonia au fost demarate investiţii de miliarde de euro în astfel de fabrici.

Impactul economic asupra României este enorm, având în vedere că Dacia este cel mai mare exportator iar datorită uzinei de la Mioveni s-a pus bazele industriei auto moderne pe plan local unde lucrează peste 240.000 de angajaţi.

Singurii care au anunţat că vor produce electrice pe plan local sunt cei de la Ford, la Craiova, însă producţia va fi coordonată de Ford Otosan.

În urmă cu două săptămâni Grupul Renault din România comunica faptul că "în cadrul planului “Renaulution”, Renault Group a anunţat, pe 18 februarie 2022, că studiază o nouă strategie referitoare la modul de organizare a activităţilor şi tehnologiilor sale în domeniul vehiculelor electrice şi termice în scopul creşterii eficienţei şi performanţei comerciale ale acestora".

La orizontul anului 2030, marca Renault îşi propune să vândă doar autoturisme 100% electrice pe piaţa europeană. Perimetrul luat în considerare cuprinde activităţile şi tehnologiile în domeniul electric şi în cel software pe întregul lanţ de valoare: inginerie (o parte din Technocentre, Renault Software Lab, centrul de testare de la Lardy şi alte obiective din regiunea Île-de-France), industrie (Electricity, uzina de la Cléon) precum şi funcţiile suport legate de aceste activităţi.

La acel moment Grupul francez comunica faptul că "în paralel, Renault Group studiază oportunitatea de a crea o nouă entitate care să reunească activităţile sale din afara Franţei din domeniul motoarelor şi transmisiilor termice şi hibride". Divizia include Uzinelor Mecanice: Motores (Spania), Sevilla (Spania), Cacia (Portugalia), Bursa (Turcia), Mioveni (România), Curitiba (Brazilia), CorMecanica (Chile), PFA (Argentina); Inginerie şi R&D : RTS (Spania), RTR (România şi Turcia), RTA (Brazilia).

Cu excepţia unităţilor din România Spania şi Portugalia, restul sunt din afara Uniunii Europene şi implicit nu trebuie să respecte viitoarele norme de poluare Euro 7 sau calendarul de eliminare a maşinilor cu motoare termice. În condiţiile în care UE va opri comercializarea maşinilor cu motoare termice din 2035, uzina Dacia care exportă în UE circa 90% din volume va rămâne fără piaţa actuală. Pe de altă parte, francezii au anunţat deja că Dacia va avea din 2026 un al doilea automobil electric in gamă, de clasă mică iar în prezent comercializează modelul electric Spring produs de o terţă companie în China iar dacă Franţa va concentra producţia de maşini electrice, sunt şanse ca cea de-a doua maşină electrică sub marca Dacia să fie produsă în Franţa. În România electrificarea va include momentan doar versiunea hibridă a crossoverului Jogger in 2023.

(sursa: Mediafax)