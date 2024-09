Chinezii sunt aici: Lynk&Co, un hibrid pentru România

Propulsorul este compus dintr-un motor pe benzină de 1.5 litri cu 3 cilindri turbo de 180 de cai putere și de un motor electric de 82 CP. Acumulatorul are 17.6 kWh şi oferă o autonomie de 75 de kilometri în modul electric. Modelul are nevoie de 8 secunde pentru a ajunge la 100 de km/h. La începutul lunii viitoare, chinezii vor anunţa şi preţul. În Germania se vinde cu 46.000 de euro. Lynk & Co 01 va fi disponibil în două culori - negru și albastru. Singura dotare opțională va fi un cârlig de remorcare. Garanție este de 4 ani sau 120.000 de kilometri. Modelul va fi urmat în gamă de SUV-ul electric 02 și de încă un SUV care se va numi 08.