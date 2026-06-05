O mașină pe placul românului. Atuurile Dusterului: Automată, 4x4, puțin electrică, dar și pe gaz

Cam asta promite noul Duster și, după aproape 700 de kilometri petrecuți la volanul unui Hybrid-G 150 4x4, trebuie să recunosc că livrează surprinzător de mult.

Am testat mașina pe un traseu de 671 de kilometri care a inclus ruta București - Constanța și retur prin munții Dobrogei în weekendul de Rusalii, cu tot ce presupune asta: autostradă aglomerată, porțiuni unde viteza de croazieră s-a stabilizat la 130 km/h, trafic urban, drumuri naționale și câteva segmente de drum de țară. Practic, exact mediul în care va fi folosită de majoritatea cumpărătorilor. Primul lucru care îți sare în ochi este că noul Duster nu mai pare o mașină ieftină. Sau, cel puțin, nu mai pare atât de ieftină pe cât era generația anterioară. Designul este mult mai matur și mai agresiv. Partea frontală cu noua siglă Dacia și semnătura luminoasă LED îi oferă un aspect robust, iar proporțiile generale îl fac să pară mai mare decât este în realitate. De altfel, modelul are o lungime de 4.343 mm, o lățime de 1.813 mm și un ampatament de 2.657 mm, dimensiuni care contribuie atât la prezența sa impunătoare, cât și la spațiul interior generos. Și poate că trebuie să fie mai matur. Pentru că și prețul a crescut. Un Duster Extreme Hybrid-G 150 4x4 ajunge la aproximativ 29.050 de euro cu TVA, iar la banii aceștia concurența nu mai este chiar atât de timidă. Totuși, înainte să ridicați din sprâncene, merită să vedem ce primești pentru acești bani.

Motoarele

Sub capotă se află un ansamblu interesant. Motorul termic este un propulsor turbo de 1,2 litri cu trei cilindri, care dezvoltă 103 kW, echivalentul a aproximativ 140 CP. Acesta este asistat de un sistem mild-hybrid de 48 V și de un motor electric de 11,5 kW, vreo 32 de cai putere. Puterea totală ajunge la 150 CP, iar cuplul combinat este de 230 Nm. Pe hârtie nu sună spectaculos. În realitate însă, mașina se simte mult mai vioaie decât lasă cifrele să se înțeleagă. Motorul electric intervine exact atunci când ai nevoie. La plecările de pe loc și la accelerările scurte, în off-road pentru a asigura tracțiunea 4x4, dacă, evident, ai destulă energie în acumulatorul special de 0,84 kWh. Dusterul are un răspuns surprinzător de prompt. Sunt momente în care ai senzația că te afli într-o mașină mai sportivă decât un SUV compact destinat familiștilor. Nu transformă Dusterul într-un GTI, evident - deși ai două padele în spatele volanului -, dar îi oferă exact acel impuls care îl face să pară mai ușor și mai alert în trafic. Partea cu adevărat interesantă este însă alta.

Autonomia

În timpul testului, rezervorul de GPL era gol. Cu alte cuvinte, am rulat practic doar pe benzină și energie electrică. Chiar și așa, computerul de bord indica autonomii care depășeau 750 de kilometri. Rezervorul GPL de 50 de litri montat din fabrică, în care în realitate se pot încărca, din motive de siguranță, circa 40 de litri de GPL, poate adăuga cel puțin 400 de kilometri de autonomie suplimentară în afara orașului și aproximativ 300 de kilometri în utilizare urbană.

Tradus în limbaj simplu, înseamnă că poți depăși fără mari emoții pragul de 1.200 de kilometri între alimentări. Într-o epocă în care multe mașini electrice te obligă să studiezi aplicații și hărți de încărcare înainte să pleci la drum, Dusterul îți spune simplu: „mergi și vedem noi unde alimentăm”. După cei 671 de kilometri parcurși în condiții extrem de variate, consumul mediu afișat a fost de numai 6,2 l/100 km. În oraș, sistemul hibrid, fie el și mild, își face simțită prezența. Dusterul rulează frecvent în mod electric la viteze mici. Nu există un buton dedicat care să te lase să selectezi manual rularea electrică, însă managementul energetic este suficient de inteligent încât să nu-i simți lipsa. În trafic urban am observat de mai multe ori că mașina rulează câteva sute de metri sau chiar peste un kilometru fără să pornească motorul termic.

Pe drumuri desfundate

La capitolul off-road, Duster continuă tradiția modelului. Garda la sol ajunge la 217 mm pe versiunea 4x4, una dintre cele mai mari din segment. Unghiul de atac este de 31 de grade, unghiul ventral ajunge la 24 de grade, iar unghiul de degajare este de 36 de grade. Pentru comparație, multe SUV-uri moderne care se laudă cu imagine aventuroasă nu reușesc să atingă aceste valori. Rezultatul este că Dusterul poate aborda fără emoții drumuri forestiere, drumuri agricole, șleauri adânci sau porțiuni desfundate unde alte SUV-uri compacte ar începe să-și sacrifice spoilerele. Sistemul de tracțiune integrală poate fi gestionat printr-un selector dedicat care oferă modurile Auto, Eco, Snow, Sand și 4x4 lock. În modul Auto, mașina decide singură când și unde trimite cuplul disponibil. Există și funcția Hill Descent Control, care poate menține automat viteza la coborârile abrupte fără să fie nevoie să atingi pedala de frână. Activarea ei se face printr-o simplă apăsare de buton. Tracțiunea 4x4 funcționează însă doar atunci când există destulă energie în acumulator, pentru că puntea spate este angrenată exclusiv de motorul electric de 32 de cai putere.

Asistenții șoferului

Pe lângă autonomie și eficiență, Duster vine și cu o serie de sisteme moderne de asistență și siguranță care contează în utilizarea de zi cu zi. Printre acestea se numără avertizarea și corecția la părăsirea involuntară a benzii de circulație, recunoașterea indicatoarelor rutiere legate de limitările de viteză și cruise controlul adaptiv, capabil să mențină automat distanța față de vehiculul din față. De asemenea, mașina monitorizează utilizarea centurii de siguranță, iar sistemele sale sunt concepute să încurajeze respectarea regulilor de siguranță încă de la plecarea de pe loc. La acestea s-ar mai adăuga și camerele multi-view care oferă imagini în timp real din față, din spate și laterale, ușurând deplasarea și siguranța prin evitarea denivelărilor sau obstacolelor. Nu sunt dotări spectaculoase pe hârtie, dar sunt exact genul de tehnologii care fac drumurile mai relaxante și mai sigure.

În habitaclu

Interiorul este însă locul unde Dacia încă își amintește că trebuie să respecte un buget. Plasticul tare este prezent aproape peste tot. Plafonul are o tapițerie simplă, iar senzația generală este mai degrabă de robust decât de premium. Partea bună este că totul pare solid și bine asamblat. Scaunele sunt confortabile - chiar încălzite, cele din față - poziția la volan este excelentă, iar spațiul interior este generos. Portbagajul oferă 317 litri pe versiunea 4x4, suficient pentru bagajele unei familii aflate în vacanță. Atenție însă că nu mai există roată de rezervă, pentru că locul a fost ocupat de butelia de gaz de 50 de litri. Există două porturi USB-C în față, alte două pentru pasagerii din spate și încărcare wireless pentru telefon. Ergonomia nu este perfectă. Suporturile pentru pahare sunt amplasate prea în spate și sunt destul de incomode în utilizare. Cotiera centrală este fixă și nu poate fi ajustată, iar sub aceasta nu există un compartiment răcit. La aproape 30.000 de euro, sunt detalii care încep să conteze. Sistemul multimedia de pe tableta de 10 inchi funcționează bine și se conectează rapid la telefon. La un nivel ridicat al basului am observat vibrații în panoul ușii față, semn că instalația audio nu este chiar pregătită pentru petreceri improvizate în parcare, chiar dacă redă bine sunetul.

CIFRE

10,2 secunde până la sută

180 km/h, viteza maximă

1.200 km cu un plin de benzină+GPL

Avantaje

autonomie

4x4

rulează electric



Dezavantaje

prețul în versiunea de top

folosește încă multe plastice tari

4x4 doar dacă există energie în acumulator

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