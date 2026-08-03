De la Ceuta la Hong Kong: cum dreptul și economia rescriu harta lumii

Alături de ea se află și Melilla, cealaltă enclavă africană. Împreună, orașele iberice ilustrează o regulă fundamentală a dreptului european: apartenența la UE nu e determinată de geografie, ci de statutul constituțional al teritoriului în raport cu statul membru.

Regula explică arhitectura. Gibraltar a făcut parte din UE între 1973 și 2020 deoarece era inclus în tratatul de aderare al Regatului Unit. După Brexit, a ieșit automat din UE, fără un tratat separat. În schimb, Hong Kong, deși administrat britanic și unul dintre cele mai importante centre financiare ale lumii, n-a fost niciodată parte a UE, pentru că era o colonie cu personalitate juridică distinctă, nu parte a UK.

Același principiu se regăsește și în cazul Macao. Deși sub administrația Portugaliei patru secole, n-a devenit niciodată parte a Comunității sau a Uniunii Europene, fiindcă nu era teritoriu portughez în sens constituțional, ci o posesiune administrată separat. După retrocedarea către China în 1999, a devenit, asemenea Hong Kongului, o regiune administrativă specială. Insula Man confirmă aceeași logică: deși aparține Coroanei, nu face parte din UK și n-a fost niciodată membră a UE, beneficiind doar de acorduri speciale.

La polul opus se află regiunile ultraperiferice ale UE: Guadelupa, Martinica, Guyana Franceză, Réunion, Mayotte, Azore, Madeira, Canare și Saint Martin. Deși se află la mii de kilometri de Europa, fac parte din state membre și, implicit, din UE. Se poate spune astfel că, dacă nu există o Uniune Europeană, Africană și Asiatică, există una europeană, caraibiană și sud-americană.

Există și categoria inversă: țările și teritoriile de peste mări (PTOM), precum Aruba, Curaçao, Groenlanda, Noua Caledonie sau Polinezia Franceză. Deși aparțin unor state membre, nu fac parte din UE, beneficiind doar de un regim de asociere. În schimb, microstate precum Monaco, San Marino și Andorra nu-s membre ale UE, dar sunt puternic integrate în economia europeană. Folosesc euro prin acorduri și întrețin relații economice strânse cu statele vecine, fără a face parte din arhitectura instituțională a Uniunii.

Toate aceste exemple conduc la aceeași concluzie: în dreptul european, statutul constituțional contează mai mult decât geografia. Ceuta e europeană fiindcă e spaniolă. Hong Kong și Macao n-au fost europene, deși erau administrate de puteri europene. Monaco, San Marino și Andorra sunt integrate economic în Europa, fără a fi membre ale UE.

De la drept la economie

Juridic, Hong Kong n-a fost niciodată european, dar a devenit una dintre cele mai occidentalizate economii ale Asiei. Peste un secol, a fost interfața dintre China și Occident: capitalul occidental intra în China prin Hong Kong, iar companiile chinezești ajungeau la investitorii internaționali prin instituțiile financiare ale orașului. Statul de drept, fiscalitatea redusă, libertatea comerțului și sistemul juridic de inspirație common law au făcut din el unul dintre cele mai prospere orașe din lume.

Formula era simplă: China producea, Hong Kong finanța. Marile companii chineze își listau acțiunile la bursa din Hong Kong, care inspira încredere investitorilor internaționali. City-ul prospera din servicii financiare, consultanță, avocatură și logistică. Însă avantajele competitive nu-s eterne.

Cum și-a depășit Shenzhen profesorul

În anii '80, Shenzhen era un sat de pescari. Astăzi e unul dintre cele mai importante centre tehnologice și industriale ale lumii. Pe măsură ce economia chineză s-a dezvoltat, diferențele dintre Hong Kong și continent s-au redus, într-un proces pe care economiștii îl numesc convergență. Când productivitatea, infrastructura și oferta comercială devin comparabile, avantajul unui centru privilegiat începe să dispară.

Astăzi, locuitorii din Hong Kong trec frecvent granița pentru restaurante, cumpărături și servicii, deoarece Shenzhen oferă o calitate similară la costuri mai reduse. Explicația e atât microeconomică, cât și structurală. Consumatorii aleg raportul optim dintre preț și calitate, iar economia Hong Kongului, dominată de servicii financiare și de o piață imobiliară scumpă, generează chirii și costuri salariale ridicate, care împing în sus prețurile bunurilor.

Shenzhen pornește dintr-o poziție diferită: piață internă uriașă, costuri mai mici, infrastructură modernă și concurență intensă. În aceste condiții, aceeași experiență de consum costă considerabil mai puțin.

Efectul Shenzhen

Paradoxul e remarcabil. Hong Kong continuă să atragă capital internațional, iar bursa sa rămâne una dintre cele mai importante din Asia. În schimb, consumul migrează: capitalul intră prin piețele financiare, dar o parte tot mai mare din cheltuielile populației se mută în Shenzhen.

Acesta e adevăratul „efect Shenzhen”: dispariția avantajului geografic și comercial de care Hong Kong a beneficiat timp de decenii. Capitalismul nu e învins de socialism, ci concurat de o economie de piață construită de statul care continuă, teoretic, să se definească drept socialist.

Capitalismul sub partid unic

Aici apare marele paradox al Chinei contemporane. Ascensiunea Shenzhenului și transformarea Chinei într-o putere tehnologică n-au fost însoțite de liberalizare politică. Dimpotrivă. Confruntată cu limitele planificării centralizate, conducerea chineză a abandonat o parte din dogmele economiei maoiste. În 1920, Ludwig von Mises susținea că, în absența proprietății private și a prețurilor formate liber pe piață, calculul economic devine imposibil. Reformele inițiate de Deng Xiaoping au reintrodus concurența, investițiile private și mecanismele pieței, fără a modifica monopolul politic al Partidului Comunist Chinez.

Hong Kong și Macao au fost integrate în această strategie prin principiul „o țară, două sisteme”, care promitea cincizeci de ani de autonomie instituțională și menținerea capitalismului. În practică însă, intervențiile politice — de la Legea securității naționale la schimbarea sistemului electoral — au accelerat erodarea autonomiei Hong Kongului.

Cele două teritorii au rămas economii de piață, dar politic influența Beijingului a crescut constant. A rezultat un model hibrid: piața funcționează, investițiile private sunt încurajate, iar antreprenoriatul prosperă într-un sistem dominat de un singur partid. Proprietatea privată există, însă puterea politică își rezervă dreptul de a interveni în companii, sectoare strategice și instituții. Când interesele economice contravin celor ale partidului, decizia finală aparține acestuia, nu pieței.

Shenzhen simbolizează această transformare. Prosperitatea sa nu e rezultatul economiei planificate, ci al mecanismelor pieței introduse după abandonarea unei părți din modelul economic comunist. Paradoxul contemporan e că, pentru a obține rezultate pe care economia planificată nu le-a putut produce, conducerea chineză a adoptat instrumente capitaliste fără a renunța la monopolul politic al partidului.

Bruce Lee și simbolul unei epoci

Schimbarea poate fi observată chiar și în Stanley, cea mai cunoscută piață turistică din Hong Kong. Printre tarabele cu suveniruri domină tricourile cu Bruce Lee. Deși s-a născut la San Francisco și și-a construit cariera în Statele Unite, Bruce Lee a copilărit în Hong Kong, orașul cu care avea să fie identificat. Ironia e sugestivă: turiștii își cumpără un tricou cu Bruce Lee în Hong Kong, apoi trec granița spre Shenzhen pentru cumpărături. Hong Kong păstrează prestigiul; Shenzhen atrage consumul.

Aceasta e imaginea Chinei contemporane. Timp de decenii, Shenzhen a trăit în umbra Hong Kongului. Astăzi, Hong Kong rămâne unul dintre marile centre financiare ale lumii, însă gravitația economică se mută tot mai mult spre continent.

Schimbarea nu reflectă confruntarea dintre capitalism și socialism, ci un model în care economia de piață funcționează sub un sistem politic cu partid unic.