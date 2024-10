Ce maşini a mai văzut Parisul

Pe lângă cei doi mai producători din Hexagon, anul acesta sunt prezenţi la standuri BYD, Dongfeng Forthing, GAC, Leapmotor, Seres, Xpeng, toate mărci aflate în ţara condusă cu mână de fier de regimul comunist. Vin să înlocuiască golul lăsat de alte mărci precum Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Jeep, Lamborghini, Cupra, Seat, Hyundai, Suzuki, Polestar sau Volvo. Renault a fost regina balului, iar Dacia cu Bigster a stat în primul rând. Dacia Bigster împarte platforma CMF-B cu celelalte modele din gama Dacia, însă aici a fost extinsă și a primit tehnologii care să o facă eligibilă pentru segmentul C. Este cu 23 de centimetri mai lung și cu 5 centimetri mai înalt decât Duster, ajungând la o lungime de 4,57 metri. Va avea sub capotă patru tipuri de motorizări. Cea mai puternică şi mai scumpă este HYBRID 155, un derivat al HYBRID 140 de pe Duster, care-l va face capabil să tracteze remorci de până la o tonă. HYBRID 155 este compus dintr-un motor de 1,8 litri (107 CP), de două motoare electrice (dintre care unul de tracțiune, de 50 CP), de o baterie de 1,4 kWh (230 V) și de o transmisie care este capabilă să ruleze electric până la 80% în oraş. Celelalte trei propulsoare au la bază motorul de 1,2 litri, turbo, în trei cilindri care, prin diverse setări, ajunge la 130 sau chiar 140 de cai putere. La Bigster va fi posibilă, în premieră, combinaţia cutie automată-transmisie 4x4. Există, opţional, pilot automat adaptiv, cotieră cu compartiment frigorific, sistem audio 3D cu 6 difuzoare şi încărcare prin inducție pentru telefon.

Spectacolul Renault

Renault a prezentat şi noul 4 E-Tech. Este gândit să readucă spiritul clasicului Renault 4 din anii '60 cu o întorsătură modernă, complet electrică. Acest SUV subcompact are un aspect de inspirație retro și un habitaclu conceput pentru a fi practic. Împărțind 68% din componentele sale cu hatch-ul mai mic R5 E-Tech, 4 E-Tech se întinde mai lung și mai înalt, oferind mai mult spațiu pentru pasageri și marfă. Disponibil cu două propulsoare electrice, acesta oferă o autonomie de până la 400 km în versiunea sa cu specificații superioare. La interior, SUV-ul are un afișaj digital de 10 inchi și un sistem de infotainment bazat pe Google, îmbinând farmecul școlii vechi cu tehnologia modernă. Renault a mai decis să încerce să modernizeze un clasic: Renault 17 din anii '70. În colaborare cu designerul francez Ora Ito, exteriorul coupe-ului prezintă acum LED-uri elegante și jante noi, menținând în același timp proporțiile originalului. Interiorul a fost revizuit cu tehnologie de ultimă oră. Sub suprafață, R17 se mândrește cu un nou șasiu din fibră de carbon, iar motorul său cu ardere internă a fost înlocuit cu un motor electric care antrenează roțile din spate. Din păcate, R17 Electric Restomod nu este destinat producției și va rămâne probabil un exemplar unic. Renault reînvie şi marca Estafette din anii '60 cu un nou van electric.

Avântul PSA

Micul cvadriciclu electric excentric de la Citroen, Ami, tocmai a primit un facelift pentru 2025. Cu o parte frontală reîmprospătată și faruri care par să fi primit un set de pleoape, Ami continuă să își îmbrățișeze personalitatea ciudată. Citroen a făcut, de asemenea, o aluzie la moștenirea sa, cu branțuri false inspirate de 2CV pe aripile față și spate. La Paris i se alătură conceptul Buggy Vision. Citroen a oferit un facelift modelelor sale compacte 2025 C4 și C4 X, dar nu vă așteptați la schimbări drastice. Partea frontală mai îndrăzneață, cu faruri noi elegante și o grilă redesenată, pare mai agresivă - probabil o mișcare pentru a le ajuta să iasă în evidență pe o piață saturată. Conceptul Citroen C5 Aircross oferă o avanpremieră a modelului de serie de anul viitor, cea mai recentă evoluție a SUV-ului său compact. Este o abordare elegantă și futuristă a lui C5 Aircross, cu stilul amuzant al mărcii. Conceptul face aluzie la electrificare, cu opțiuni complete EV și hibride probabil pe masă. În interior, există un design minimalist, dar funcțional, vizând în mod clar familiile care au nevoie de spațiu, fără a sacrifica stilul. Este modul Citroen de a dovedi că caracterul practic nu trebuie să însemne plictisitor. Peugeot și-a extins gama de crossovere 408, care include deja modele ICE, hibride și PHEV, prin introducerea modelului complet electric E-408. Acest EV are un motor de 207 CP care antrenează roțile din față, asociat cu o baterie de 58,2 kWh care oferă o autonomie de 282 de mile - respectabil, dar nu tocmai remarcabil pe piața EV de astăzi. Vitezele de încărcare sunt, de asemenea, o dezamăgire, ajungând la maximum 120 kW, în urma unor concurenți precum Kia EV6.

Ce-au adus nemţii

Germanii au avut o prezenţă timidă. BMW a venit ceva din modele proprii, dar şi cu Mini. Noul MINI Cooper Convertible vine cu actualizări împrumutate de la fratele său cu trei uși, dar nu se îndepărtează prea mult de rădăcinile sale. Sigur, există o grilă reîmprospătată și faruri noi care fac aluzie la MINI-ul electric, dar designul general rămâne confortabil de familiar. În interior, decapotabila beneficiază de o revizuire majoră, cu un ecran OLED de 9,4 inchi și un design minimalist și modern al cabinei. Opțiunile de motorizare includ două motoare turbo cu patru cilindri, care oferă până la 201 CP, cu echipări care variază de la Clasic la Sport. MINI a intensificat gama sa de vehicule electrice cu versiuni John Cooper Works (JCW) complete ale Cooper Electric și Aceman EV, cu 255 de cai putere și o îmbunătățire a atitudinii. Aceman JCW Electric ajunge de la 0-62 mph (100 km/h) în 5,2 secunde, în timp ce Cooper JCW EV reduce acest timp la 5,9 secunde. Ambele primesc kituri de caroserie agresive, frâne îmbunătățite și manevrabilitatea de kart MINI.

Concernul VW a adus cu câteva modele, dar şi Audi şi Skoda. Audi a prezentat gama Q6 E-Tron care se extinde cu adăugarea variantei Sportback. Deși împarte multe caracteristici cu modelul standard, inclusiv aripile sculptate și stopurile cu LED, Sportback introduce o seră reproiectată și un spoiler cu coadă de rață pentru un aspect mai aerodinamic. Opțiunile sistemului de propulsie se potrivesc cu cele ale modelului Q6 E-Tron, cu configurații cu un singur motor și cu două motoare. Audi a confirmat, de asemenea, că Sportback păstrează ratingul de siguranță Euro NCAP de cinci stele al lui Q6 E-Tron.

Skoda Elroq este un SUV compact complet electric, construit pe platforma MEB a grupului VW. Acesta lansează cel mai recent limbaj de design Skoda, cu „Tech-Deck Face”. Ca alternativă cu emisii zero la Karoq cu motor cu ardere internă, Elroq va fi disponibil în trei configurații de motorizare și baterie, oferind atât opțiuni RWD, cât și AWD. Puterea ajunge până la 282 CP, cu o autonomie maximă de 581 km pe ciclul WLTP. Volkswagen nu se poate opri din extinderea gamei sale de SUV-uri cu noi modele. Cea mai recentă achiziție se numește Tayron și servește drept înlocuitor pentru Tiguan Allspace cu trei rânduri. De asemenea, acesta oferă o avanpremieră a ceea ce va fi în curând Tiguan-ul nord-american din 2025.

Chinezăriile

BYD a dezvăluit pentru prima dată, europenilor, modelul său straniu Yangwang U8. SUV-ul hibrid plug-in este capabil meargă prin apă până la 30 de minute, să parcheze lateral şi să facă o rotire completă pe loc. U8 poate realiza aceste manevre datorită celor patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată. BYD a spus că abilitatea vehiculului de a pluti „nu este doar un gadget,” adăugând că această caracteristică ar putea salva vieţi în caz de inundaţii sau accidente pe apă. Vehiculul are, de asemenea, o dronă încorporată pe acoperiş, care poate fi lansată pentru a arăta şoferului ce urmează pe drum. Impulsul european rapid al BYD continuă cu Sealion 7, un SUV complet electric care vizează vag Tesla Model Y. Acesta aduce motoare electrice duble și tehnologia BYD Blade pentru baterii. Cu 0-100 km/h în 4,5 secunde și o autonomie de 342 de mile, nu este lipsit de performanță. Dar, deși arată elegant și agresiv, va avea mușchiul necesar pentru a detrona Tesla? Livrările în Marea Britanie încep în octombrie, iar prețurile se situează în jurul valorii de 45.000 de lire sterline. Leapmotor este cel mai recent producător auto chinez care își testează norocul în Europa, aparent nefiind deranjat de tarifele UE iminente. Sprijinit de Stellantis, care deține în prezent o participație de 21 % în cadrul companiei, noul SUV compact B10 va oferi atât versiuni complet electrice, cât și versiuni cu autonomie extinsă, cea din urmă fiind propulsată de un motor pe benzină de 1,5 litri. În timp ce compania nu se pronunță asupra detaliilor, aceasta a confirmat că vânzările modelului B10 vor începe în Europa la sfârșitul anului viitor.

Bigster a fost vedetă la Mondial de l'automobile. Preţul noii Dacii va pleca de la 25.000 de euro

CIFRE

- 52 de mărci expozante

- 20 de euro preţul biletului de acces

- 155 CP, cel mai puternic motor de pe Bigster

Avantaje

- suflu nou în industria auto

- mai multe mărci decât la ediţia trecută

Dezavantaje

- mulţi mari producători au lipsit

- europenii fac cu greu faţă asaltului chinezilor

››› Vezi galeria foto ‹‹‹