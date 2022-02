Mașinile primesc aprobare să zboare

„AirCar” este o mașină care se poate transforma într-un avion de mici dimensiuni. Vehiculul produs în Slovacia a primit un certificat oficial de navigabilitate din partea Autorității de Transport, după ce a efectuat 70 de ore de „teste de zbor riguroase”. Zborurile de testare au inclus peste 200 de decolări și aterizări și au fost compatibile cu standardele Agenției Europene pentru Siguranța Aviației. „Testele de zbor provocatoare au inclus întreaga gamă de manevre de zbor și de performanță și au demonstrat o stabilitate statică și dinamică uimitoare în modul aeronavă”, a precizat compania Klein Vision într-un comunicat. Pentru pilotarea unui astfel de vehicul va fi nevoie însă de mai mult decât carnetul obișnuit de șofer. Potrivit purtătorului de cuvânt al Klein Vision, citat de CNN, va fi necesară o licență de pilot de avioane ușoare. „AirCar” ar putea să fie disponibil pe piață în 12 luni.

Motor de BMW

La realizarea mașinii zburătoare au lucrat opt specialiști timp de peste 100.000 de ore cumulate. A fost nevoie de convertirea conceptelor de proiectare în modele matematice care au dus la realizarea prototipului. „AirCar” este propulsat de un motor BMW de 1,6 litri și funcționează cu „combustibil vândut la orice benzinărie”, a declarat Anton Zajac, cofondator al Klein Vision. Vehiculul poate zbura la o altitudine maximă de funcționare de 2.400 de metri. În luna iunie, mașina zburătoare a efectuat un zbor de testare de 35 de minute între aeroporturile din Nitra și capitala slovacă Bratislava. După aterizare, aeronava s-a transformat într-o mașină și a fost condusă în centrul orașului. „Certificarea AirCar deschide ușa pentru producția în masă a unor mașini zburătoare foarte eficiente”, a declarat pilotul de test Stefan Klein, inventatorul mașinii și liderul echipei de dezvoltare. Kyriakos Kourousis, președintele Grupului de specialiști în navigabilitate și întreținere al Societății Aeronautice Regale, a declarat pentru CNN că „nu este pentru prima dată când tipuri similare de vehicule au fost certificate”.

„Dacă societatea care este implicată în certificare, a făcut un studiu de caz, aceasta va progresa în crearea unui produs care poate ajunge pe piață”, a spus Kourousis. El a adăugat: „Este vorba despre o scară care va crea o mulțime de noi oportunități de angajare și de dezvoltare a unor noi tehnologii”.

Giroplanul Liberty

În lume există mai multe start-up-uri care lucrează la astfel de mijloace de transport. Printre alte vehicule în curs de dezvoltare se numără PAL-V Liberty, un giroplan care se dublează ca vehicul rutier, de la compania olandeză PAL-V. Vehiculul a primit o bază de certificare completă din partea EASA, dar trebuie să finalizeze etapa finală de „demonstrație a conformității", potrivit site-ului web al firmei olandeze. PAL-V Liberty este cel mai ușor tip de aeronavă care poate fi folosit și ca avion de școală, ceea ce face ca pilotajul să fie cât mai accesibil pentru cât mai mulți oameni. Are o rază de zbor de aproximativ 350-400 de kilometri și o autonomie care depășește 1.000 de kilometri, conform producătorului. Datorită sistemului de înclinare, PAL-V se va simți mai mult ca o motocicletă la viraj. PAL-V va necesita doar o pistă de aterizare scurtă pentru decolare, de numai 165 m. Lungimea lui PAL-V este de doar 4 m lungime, ceea ce îl face foarte practic pentru utilizarea de zi cu zi ca autovehicul. Prețul anunțat este destul de ridicat și va pleca de la 300.000 de euro.

X2 chinezesc

Chinezii sunt, ca de obicei, interesați de orice domeniu care presupune tehnologii noi. Maşina zburătoare din China poartă numele de Xpeng X2 cu specificaţia că are un concept de zbor de generaţia a 6-a, fapt prin care chinezii vor să amintească perioada lungă în care aceştia tot dezvoltă acest concept de maşină zburătoare. Prin ce e special acest automobil zburător faţă de altele? În primul rând prin diluarea problemelor aerodinamicii contradictorii necesare pentru un automobil şi un avion. Un automobil are nevoie de aerodinamică ce l-ar împinge în jos, pentru a asigura forţa de apăsare pe asfalt, în timp ce un aparat de zbor are nevoie de portanţă, forţă care să-l împingă în sus. Această dilemă a fost marea piedică de ce până acum nu au existat maşini zburătoare în producţie. Soluţii de a dilua această contradicţie există, dar de obicei ele sunt mari, grele şi fac uzanţa aparatului final prea iraţională. Chinezii par să fi mers un pic mai departe cu soluţiile, dar nu le comunică pe toate, fapt care ne mai lasă urme de îndoială despre viabilitatea acestui concept. La aterizare, cele două elice se strâng din nou cu tot cu piloni, care sunt retractaţi în interiorul caroseriei. Folosirea acestor piloni retractabili atenuează contradicţiile aerodinamice, însă forma propriu-zisă a maşinii e concepută pentru o aerodinamică mai mult neutră, asta limitând viteza maximă în ambele regimuri de operare. Chinezii nu anunţă cu cât va putea merge automobilul pe pământ, însă dau informaţii despre parametrii de zbor. Propulsia e electrică în ambele cazuri, iar autonomia promisă de zbor e de 35 minute, la o viteză de croazieră de 130 km/h, ceea ce ne sugerează distanţă de autonomie de circa 75 km. Altitudinea maximă de zbor e de 1.000 metri. E impresionantă greutatea anunţată a acestui aparat de zbor, de doar 560 kg, ceea e aproape incredibil, dacă ne gândim că vehiculul conţine şi baterii, şi electromotoare, şi însăşi structura sa. Chinezii spun că au asigurat o construcţie din fibră de carbon, care a determinat greutatea atât de mică. Sarcina totală va fi de 200 kg, însă, deci greutatea totală de decolare e de 760 kg. Xpeng X2 ar urma să ajungă pe linia de asamblare în 2024, după cum promit chinezii. Prețul pentru Europa ar urma să fie de 140.000 de euro.

Aska americană

Un start-up din Silicon Valley, numit NFT, a deschis un showroom pentru a promova aeronava Aska. Este un vehicul cu patru locuri care poate circula pe drum ca o mașină, dar e și capabil de decolare și aterizare verticală (VTOL), precum și de decolare și aterizare scurtă (STOL), în plus, poate zbura ca un avion. Are o rază de zbor de până la 250 de mile și este propulsat de motoare electrice, dar dispune și de un sistem prin care se poate extinde de autonomia ca sistem de siguranță redundant. Arhitectura sa electrică poate fi reconfigurată pentru ca modelele viitoare să funcționeze cu surse de energie alternativă, inclusiv hidrogen. „Ne-am concentrat în mod semnificativ pe elementele de siguranță ale Aska, care includ surse duble de energie, aripi mari, elice mari, pachete de 6 baterii pentru a ne asigura că Aska este la fel de sigur în aer precum este pe sol”, a spus Guy Kaplinsky, cofondator și CEO, NFT. „Anticipăm că mașinile zburătoare care sunt accesibile publicului larg vor fi la fel de esențiale în redefinirea modului și unde trăim, așa cum a fost automobilul original la baza sistemelor de autostrăzi și drumuri ale țării noastre”, a declarat Kaplinsky. Aska ar urma să intre în producție în 2026, dar poate fi rezervat pentru 5.000 de dolari, o mică parte din costul de 789.000 de dolari al modelului.



CIFRE

140.000 de euro, mașina zburătoare chinezească

2.400 metri, altitudinea maximă a lui AirCar

165 m, lungimea pistei pentru Liberty

Avantaje

traficul se mută în cer

dispar ambuteiajele

automobile hibride

Dezavantaje

necesită licență de pilotaj

sunt scumpe

siguranță sub semnul întrebării

AirCar este capabil să atingă în zbor o viteză de 190 km/h