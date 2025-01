Mercedes vrea încurajarea constructorilor auto chinezi de a produce mașini electrice în UE

Ola Kallenius, care în paralel este şi noul preşedinte al Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), a spus că, în urmă cu câteva decenii, Beijingul a cerut constructorilor europeni de automobile să facă investiţii în China, pentru a acea acces pe piaţa sa, iar această abordare ar putea fi folosită ca soluţie la actuala dispută comercială.



"Nimeni nu respinge ideea că un mediu concurenţial egal este o discuţie legitimă. Întrebarea este, ce instrument foloseşti? Nu accelera protecţionismul pentru că avem prea mult de pierdut", a spus Kallenius pentru Financial Times.



În luna octombrie, Bruxelles-ul a impus tarife vamale suplimentare de până la 45% pentru importurile de automobile electrice chineze, după ce acestea din urmă au înregistrat o explozie a vânzărilor în blocul comunitar, susţinând că producătorii chinezi au beneficiat de subvenţii de stat incorecte. În replică, Beijingul a impus tarife anti-dumping la importurile de coniac din Europa şi în paralel a demarat anchete asupra produselor din carne de porc şi lactate importate din UE.



Constructorii auto germani au fost cei mai vehemenţi oponenţi ai măsurilor protecţioniste adoptate de Bruxelles, de teamă că represaliile Beijingului şi scăderea interesului consumatorilor chinezi vor conduce la un declin semnificativ al vânzărilor lor în China, tocmai când au probleme în a concura cu automobilele electrice mai accesibile şi mai avansate lansate de companii chineze precum BYD.



În anii 1980, atunci când constructorii germani de automobile au încercat să pătrundă pe piaţa chineză, ei au acceptat să înfiinţeze societăţi mixte cu parteneri chinezi. Kallenius a spus că este la latitudinea decidenţilor din UE dacă vor veni cu un acord similar.



"Atunci când ne-am dus în China, ni s-a spus de către decidenţi: construiţi facilităţi industriale aici dacă vreţi să cuceriţi piaţa. Din câte înţeleg eu, decidenţii europeni au o abordare similar via a vis de chinezi", a spus Kallenius. "Cred că acestea sunt conversaţii legitime, însă asta înseamnă că deschizi pieţele şi creezi un mediu concurenţial egal şi apoi laşi ca cel mai bun actor de pe piaţă să câştige", a adăugat şeful de la Mercedes.



Bruxelles-ul are de gând să impună criterii care cer firmelor chineze să aibă uzine în Europa şi să facă schimb de tehnologie. BYD are de gând să construiască vehicule în Ungaria, iar CATL a decis recent să construiască o uzină de baterii în valoare de 4,1 miliarde euro în Spania, împreună cu grupul auto Kallenius.



Kallenius a mai spus că tarifele vamale vor afecta industria auto iar Bruxelles-ul şi Beijing-ul ar trebui să ajungă la un compromis pentru a le elimina, adăugând că China a devenit o componentă integrală a lanţului global de aprovizionare din industria auto, inclusiv materii prime, cipuri avansate şi componente.



"Vrem doar să atragem atenţia decidenţilor şi să le spunem: nu uitaţi ce ne-a făcut să avem succes în această lume complicată", a spus Kallenius.



Mercedes-Benz este unul din cei trei mari constructori germani de automobile, alături de VW şi BMW, toţi trei având operaţiuni semnificative atât în China cât şi în SUA.