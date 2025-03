Cele mai ieftine motoare clasice: Indiene şi chinezeşti contra japoneze

Nu contează câţi ani are, contează cum a fost întreţinut şi cum sună. Dacă n-ai bani de un Harley sau Indian, există variante sensibil mai accesibile, dacă nu ţii neapărat să ai mulţi cai putere. Pentru că oricum, un cruiser nu înseamnă viteză, ci plăcerea de a conduce pe două roţi.

În prezent, există o multitudine de tipuri de cruiseruri, inclusiv sportive și electrice. Aceste tipuri pot fi disponibile într-o varietate de stiluri, dar atunci când vine vorba de cruiseruri simple, stilul american este considerat de majoritatea oamenilor ca fiind standardul. Genul acoperă, de asemenea, o gamă largă de prețuri care poate ajunge de la cinci cifre până la mai puțin de cinci mii de dolari. Aici se încadrează şi modelul V-Star 250 de la Yamaha, în valoare de 4.799 de dolari. Acest mic crucișător de buzunar atinge toate punctele de design relevante pentru acel stil inconfundabil, cu un aspect general care vine direct din anii 1980. Chiar și motorul respectă linia de design cu configurația sa V-twin care se potrivește cu motorul tipic în stil american. Toate acestea sunt bune și frumoase, dar prețul contează. Așadar, dacă doriți să intrați în lumea cruiser, fie că sunteți începător sau experimentat, V-Star 250 reprezintă cea mai mică investiție pe care o puteți face. Este, de asemenea, o motocicletă destul de esențială, fără ornamente sau componente electronice, nici măcar ABS, ceea ce o face potrivită și ca motocicletă de antrenament, deoarece nu vă puteți baza decât pe prudență și îndemânare pentru a vă feri de probleme. Yamaha echipează micul său pocket cruiser cu un motor de 249 cc răcit cu aer. Acesta este dispus cu un „V” de 60 de grade, care este puțin mai lat decât „V”-ul de 45 de grade preferat de Indian și Harley-Davidson, dar nu atât de mult încât să schimbe în mod apreciabil vibrația. Acest motor este remarcabil pentru dimensiunea și dispunerea sa, deoarece, de obicei, o cilindree atât de mică este gestionată de un twin paralel. Sau chiar un motor cu un singur cilindru. De asemenea, cilindrii sunt decalați lateral, ceea ce indică un arbore cotit cu două axe, spre deosebire de arborele cotit simplu și capetele mari ale bielilor în stil furcă preferate de H-D. Supapele sunt sincronizate de o pereche de came de plafon pe cilindru pentru o structură simplă a părții superioare. Alimentarea cu combustibil este gestionată de carburatorul Mikuni de 26 mm, care este cât se poate de simplu și de fiabil, cu o economie excelentă de combustibil și un consum declarat de 3 litri/100 km. În ceea ce privește puterea, această mică bijuterie produce suficientă energie pentru a se arunca cu autoritate pe șosea cu cele 324 de kilograme ale sale. Tuburile rotunde din oțel de pe V-Star 250 alcătuiesc cadrul cu două țevi de coborâre și două brațe, care acoperă și susține complet motorul, în loc să îl folosească ca parte a cadrului, în timp ce brațul oscilant complet are o secțiune dreptunghiulară pentru un plus de rezistență în spate. Suspensia este simplă, fără reglaje în afară de regulatorul obligatoriu de preîncărcare de pe amortizoare.

Tot Yamaha produce şi Bolt R-Spec. Această motocicletă este similară cu V-Star 250 în ceea ce privește stilul american și seamănă destul de mult cu unele dintre modelele Evo Sporties de ultimă generație. Vopseaua Blackout se adaugă vibe-ului personalizat, împreună cu scuturile termice găurite de pe eșapament pentru o aromă personalizată de performanță. Înălțimea scaunului la Bolt este cu doar 0,2 inchi mai mare decât la V-Star. În ceea ce privește puterea, Bolt R-Spec are un motor V-Twin de 942 cm3, răcit cu aer, care dezvoltă 65 de cai şi își lăsa fratele mai mic în praf. Desigur, costă aproape de două ori mai mult, circa 8.999 de dolari.

Ce oferă Big Four

Nu a trebuit să mergem prea departe pentru a găsi o concurență pe măsură. Modele de la alți membri ai Big Four ne oferă noul Kawasaki W230 și Rebel 300 de la Honda. Noul W230 împinge limitele genului cruiser cu aspectul său standard care amintește de platforma Triumph Bonneville prin proporțiile și forma sa. Desigur, motorul este unul puternic, dar în profil arată la fel ca un bicilindru paralel pentru a consolida aspectul Bonnie. Jantele cu spiţă, rezervorul în formă de lacrimă, ghetrele de burduf și montanții de pe aripa din față completează pachetul clasic. În plus, este dotată standard cu ABS pentru o anumită măsură de siguranță. Motorul dezvoltă 17 cai putere la 7.000 rpm și 14 kilograme de putere la 5.800 rpm, ceea ce este mai mult decât suficient pentru a mișca bine pe șosea. Costul este de 5.599 de dolari, cu puțin peste V-Star 250, dar nu prohibitiv. Honda intră în acțiune cu Rebel 300, care reprezintă o modernizare de la zero pentru această familie cu istorie, dar îmbătrânită. Totul este nou, de la cadrul cu țevi la motor. În ceea ce privește stilul, acesta sugerează un fel de origine clasic-custom în timp ce duce familia într-o direcție nouă. Înălțimea scaunului este mică. Versiunea de serie nu are locuri pentru pasageri. Puterea vine de la un clindru de 286 cc, răcit cu lichid, cu 25 de cai putere la 7.640 rpm. Se vinde şi în variantă fără protecție ABS care pornește de la 4.849 de dolari.

Varianta indiană şi chineză

Royal Enfield a apărut în ultimii ani şi pe străzile din România. Este o marcă cu tradiţie, din 1901. Își are rădăcinile în orașul Redditch din Anglia. Inițial, compania a produs biciclete și componente pentru acestea. Primul său model de motocicletă avea un motor Minerva de 1,5 CP și o transmisie cu lanț. În următorii ani, gama de modele a fost diversificată, iar Royal Enfield a devenit un nume respectat în lumea motocicletelor. În timpul Primului Război Mondial, Royal Enfield a produs motociclete pentru armată. În 1932 a apărut legendara Bullet, care avea să devină unul dintre cele mai iconice și longevive modele din istoria motocicletelor. În 1955, producția de motociclete Royal Enfield a fost preluată de către Enfield India. Renașterea a început în anii 2000. Royal Enfield vinde în România 11 modele de cruiseruri. Cel mai ieftin este Hunter 350, de la 3.950 de euro, pentru un motor de 20.4 cai putere, iar cel mai scump Super Meteor 650, de la 6.850 de euro, are un motor de 46 de cai. O alternativă ieftină vine din China. Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd. este cunoscută în mod obișnuit sub numele său comercial CFMOTO. 450CL-C '25 are un motor de 40 de cai putere şi costă 4.613 de euro. Motorul de 449 cc este răcit cu apă, are un rezervor de 12 litri pentru benzină, o normă Euro 5 de poluare şi cântăreşte 181 de kg.

- 3 litri/100 km, consumul lui V-Star 250

- 40 de cai, puterea lui CFMOTO 450CL-C '25

- 1901, anul primului Royal Enfield

Avantaje

- aspectul clasic

- preţ bun la revânzare

- nu se demodează

Dezavantaje

- putere mică

- tehnologie puţină

- nu sunt Euro 6

››› Vezi galeria foto ‹‹‹