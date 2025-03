Anunț important pentru pensionarii din România! Principalele 9 modificări aduse de Legii pensiilor

Nouă lege a pensiilor aduce o serie de modificări semnificative pentru pensionari. Astfel, pentru a le înțelege pe deplin, a fost lansat Ghidul Practic al Legii Pensiilor.

1. Recalcularea pensiilor prin includerea veniturilor nepermanente

Pensiile vor fi recalculate din oficiu luandu-se in considerare si veniturile cu caracter nepermanent asupra carora s-a calculat contributie la sistemul de pensii. In cazul in care nu exista la dosarul de pensii adeverinte pentru aceste venituri, pensionarii au la dispozitie un termen de 6 luni sa solicite fostilor angajatori eliberarea acestor adeverinte si sa le depuna la Casa de pensii.

2. Cumularea pensiei cu salariul

Continuarea activitatii in baza aceluiasi contract individual de munca dupa implinirea varstei de pensionare determina imposibilitatea ca o persoana sa beneficieze in acelasi timp si de pensie. Aceasta modificare se aplica de la 1 ianuarie 2024.

Angajatorii au obligatia sa elibereze un nou tip de adeverinta tuturor salariatilor ale caror contracte individuale de munca inceteaza pentru indeplinirea conditiilor la limita de varsta. Afla din ghidul practic cum se intocmeste aceasta adeverinta!

3. Reducerea varstei standard de pensionare pentru femeile care au crescut copii

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv si care au nascut si crescut copii pana la varsta de 16 ani beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare in functie de numarul de copii crescuti.

4. Stagiul minim de cotizare



Stagiul minim de cotizare se constituie doar din perioadele in care s-a platit contributia de asigurari sociale. Perioadele asimilate nu intra in stagiul minim de cotizare.

Citește pe Antena3.ro Întorși în România pentru controlul judiciar, frații Tate sfidează și spun că vor pleca oricând în vacanță dacă au chef

5. Stagii de cotizare asimilate



Perioada de masterat si doctorat va fi luata in calcul la stabilirea pensiei pentru limita de varsta. Perioada in care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate nu va mai constitui stagiu asimilat la acordarea pensiei pentru limita de varsta.

6. Pensia anticipata fara penalizare va disparea



Pensia anticipata se va acorda doar cu diminuare. Pensiile anticipate, stabilite conform Legii 263/2010 vor deveni pensii anticipate, fara procent de diminuare. Pensiile anticipate partiale, stabilite conform Legii 263/2010, vor deveni pensii anticipate, cu mentinerea procentului de diminuare.



7. Pensia pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare



Persoanele care au depasit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel putin 5 ani pot solicita pensie pentru limita de varsta cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare.

8. Acordarea unui punctaj suplimentar pentru stabilitate



Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acorda un numar de puncte de stabilitate astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

9. Modul de calcul al pensiilor



Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea numarului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinta. Valoarea punctului de referinta este de 81 de lei. Numarul total de puncte este suma punctelor de contributie, punctelor de stabilitate si punctelor pentru perioade asimilate si necontributive.