Cele mai luxoase motociclete

Dacă un clasament al automobilelor de lux sau al bolizilor pe patru roți este mai ușor de făcut, iar un clasament este mai facil de obținut, în cazul motoarelor pe două roți nișa e îngustă. Mai ales că astfel de exemplare pot fi chiar unicat în România unde piața moto este infimă în comparație cu cea auto. Jurnaliștii de la Top Speed au alcătuit un astfel top 10 pentru anul 2022 în care, evident, clasamentul este dominat de Harley-Davidson, dar cuprinde și două motociclete BMW, frumoase din Italia sau legende din Marea Britanie.

Harley-Davidson nu este o marcă asociată cu luxul. Linia CVO încearcă să schimbe acest lucru. Harley-Davidson CVO Limited este cel mai bun dintre cele mai bune. Este dotat cu motorul exclusiv CVO, Milwaukee-Eight 117 V-twin de 94 de cai putere și un cuplu de 152 Nm. Există, de asemenea, schema de vopsire personalizată high-end. Sistemul audio este realizat de Rockford Fosgate, care este o companie audio high-end. Calitatea sunetului rivalizează cu cea a unei mașini de lux, cu înalte clare și basuri care dau în cap. Panoul de infotainment poate fi vizualizat în timp ce vă scufundați pe spate în scaunul de pluș. Pasagerul dv. se va bucura de un scaun la fel de confortabil, cu un spătar complet învăluitor. Harley-Davidson CVO este plasat de jurnaliștii canadieni pe primul loc în top cu un preț de 42.000 de dolari. Locul doi este deținut de Honda GL1800 GoldWing DCT. Inginerii Honda au înțeles că turismul se face cu un partener. Din acest motiv, fiecare detaliu pentru pasager este la fel de important ca și experiența pilotului. Gold Wing îi face pe proprietarii săi să planifice plimbări mai lungi datorită confortului său imens. Gold Wing maximizează confortul pentru ore întregi de condus, de la spătarul înclinat până la căptușeala suplimentară a scaunului. Un ecran mare de șapte inchi permite operarea ușoară a funcțiilor motocicletei, având în același timp la îndemână navigația viraj cu viraj. Mulțumită comenzilor adaptive, ecranul receptiv este ușor de văzut la lumina puternică a zilei sau pe timp de noapte. Honda GL1800 GoldWing DCT pleacă de la 25.000 de dolari și ajunge la 32.000 de dolari, cu motorul de 1.8 litri. Spre deosebire de celelalte motociclete din această listă, Kawasaki Ninja H2 SX SE nu este luxoasă datorită dotărilor de confort sau materialelor de construcție folosite. Această motocicletă este un obiect de lux datorită tehnologiei și inovațiilor încorporate în ea. Sistemul avansat de asistență pentru piloți (ARAS) vine cu monitorizare a unghiului mort, control de croazieră și detectare a coliziunilor. Tehnologia Skyhook susține performanța suspensiei electronice KECS și creează o rulare mai lină. Când opriți motocicleta, încercați sistemul Vehicle Hold Assist, care aplică frâna spate în locul dv., oferindu-vă o pauză pentru mână și picior. Printre caracteristicile mai mici, dar totuși plăcute, se numără un port USB, mânere termice și un scaun mai lat. Kawasaki Ninja H2 SX SE are un motor de 1 litru, 136 Nm cuplu și costă 27.500 de dolari, în versiunea de bază.

Locul 4 este ocupat de BMW K1600 Grand America, dar în topul categoriei touring alături de Honda Gold Wing. Deși BMW nu face niciodată schimbări majore, se îmbunătățește continuu an de an. Te vei bucura de cele mai noi tehnologii, cum ar fi farurile adaptive care se rotesc pentru a se potrivi cu virajul și suspensia motocicletei pentru a ilumina continuu drumul din fața ta. Apoi, există compartimentul pentru smartphone răcit cu aer, cu un port USB-C. Conectează-ți smartphone-ul și vei putea reda muzică, vizualiza hărți și citi mesaje text prin intermediul ecranului de 10,25 inchi. Călare pe K1600 Grand America, veți simți o călătorie lină și amortizată, care amintește de o mașină de oraș BMW. K1600 Grand America poate fi comandat și în România. Are 160 de cai putere pe o singură roată și un preț de plecare de 28.000 de euro. În urma BMW este Moto Guzzi MGX-21. Moto Guzzi a reușit să creeze un bagger de lux. Micile detalii fac diferența față de concurență. Puteți scoate cu ușurință gențile de șa cu ajutorul câtorva șuruburi. O mufă USB ascunsă este convenabilă pentru aparatele electronice. Manevrabilitatea nu seamănă cu cea a oricărui alt bagger, datorită piesei stabilizatoare de direcție. Manevrați cu încredere la viteze mici, deoarece motocicleta vă ajută să vă mențineți echilibrat și în poziție verticală. Moto Guzzi MGX-21, și el disponibil la noi, are 96 de cai putere și 341 kg. Ducati Diavel 1260 „Lamborghini” este poate maximul de lux în materie motor. Vine într-o singură nuanță, Gea Green. Dispune de carențe suplimentare ale caroseriei pentru a-i conferi o poziție mai robustă, asemănătoare cu cea a unei mașini. Inspirația a fost preluată de la Lamborghini Sián FKP 37, cel mai puternic Lamborghini proiectat vreodată. Apoi, în adevărata modă italiană, fiecare detaliu este gândit cu minuțiozitate. Veți vedea fibra de carbon folosită pe toată motocicleta, ceea ce scade greutatea și crește costul. Are doar ce e mai bun pentru electronică, o platformă inerțială Bosch cu șase axe 6D IMU. Ecranul mare al instrumentelor de bord dispune de sistemul de conectivitate Ducati Multimedia. Ducati Diavel 1260 „Lamborghini” are 162 de la 9.500 rpm și un cuplu de 129 Nm. Prețul bijuteriei italienești este de 32.000 de euro.

Indian Roadmaster Limited poate fi ideal pentru turismul pe motocicletă care este dus la următorul nivel. Alunecă în scaun și simte cum tot corpul tău se relaxează în scaunele de pluș cu comenzi individuale de încălzire. Ghidonul coborât, scaunul lat și podeaua generoasă vă oferă, ție și pasagerului tău, mult spațiu. Folosiți parbrizul electronic reglabil pentru a-l poziționa la înălțimea perfectă. Motorul Thunderstroke 116 răcit cu aer propulsează Roadmaster cu o accelerație și un schimbător de viteze lin în timp ce vă îndreptați pe autostradă. Folosiți apoi ecranul tactil de infotainment de șapte inchi care oferă toate caracteristicile pe care le vedeți la vehiculele de lux de înaltă clasă. Aceasta include Apple CarPlay, Bluetooth, suprapuneri de trafic, navigație și un sistem stereo complet. Indian Roadmaster Limited are un cuplu de 172 Nm și un preț de plecare de 30.000 de euro. Triumph Rocket 3 este disponibil în două modele, R și GT. Are ghidonul mutat mai mult în spate pentru o poziție de condus mai dreaptă. Acest lucru creează o poziție a corpului mai confortabilă, dar mai puțin sportivă. GT are, de asemenea, caracteristici de lux pe care nu le veți vedea pe modelul Rocket 3 R. Acestea includ mânere încălzite, un spătar din aluminiu și scaune mai pufoase pentru tine și pasagerul tău. O parte din senzația de lux a acestei motociclete este dată de puterea și performanța pură a motocicletei. Este un roadster dezgolit care pune în evidență motorul 2500 cc care poate atinge 165 de cai putere.

Ultimele, dar nu cele din urmă

BMW reușește să obțină o a doua poziție în top 10 cu K1600GTL. Un sentiment de ușurință, confort și netezime strălucește atunci când conduceți K1600GTL. Motorul cu șase cilindri în linie de 1649 cmc este incredibil de silențios, creând mai mult o experiență de croazieră plăcută atunci când parcurgeți kilometri. Răsuciți accelerația și bucurați-vă de accelerația lină. Ceea ce duce această motocicletă pe teritoriul luxului sunt dotările suplimentare. Un GPS BMW Navigator IV de la Garmin se integrează complet în motocicletă, astfel încât să nu vă rătăciți niciodată. Alte dotări de lux includ Bluetooth integrat, mânere încălzite, scaune încălzite și suspensie reglabilă prin buton ESA II. Modelul MV Agusta Turismo Veloce RC vine cu un pachet de design unic, care include roți turnate, un cadru roșu și o grafică cu contrast ridicat. Dar nu este luxoasă doar datorită aspectului său. Motocicleta este rezultatul mai multor ani de dezvoltare. Oferă o poziție de condus mai sportivă, dar în același timp este elegantă și compactă. O suspensie sofisticată netezește deplasarea, oferindu-i o senzație de mașină de oraș de lux. În același timp, echipa de ingineri a efectuat upgrade-uri tehnologice extinse la motor și la suita electronică. Rezultatul este o motocicletă de turism avansată, care este atât distractivă, cât și confortabilă.

- 42.000 de dolari, prețul unui Harley-Davidson CVO Limited

- 630 de exemplare de Ducati Diavel 1260 „Lamborghini” vor fi construite

- 341 kg este greutatea lui Moto Guzzi MGX-21

Harley-Davidson CVO Limited domină top 10 cu doar 96 de cai putere, dar marca pare că a făcut diferența





Avantaje

- aerodinamică

- tehnologii de ultimă oră

- multimedia, omniprezentă

Dezavantaje

- prețuri la nivel de automobile

- nicio electrică n-a pătruns în top

- nivel de poluare și de Euro 5

