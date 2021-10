Pasată de la chinezi, la indieni. SsangYong, în faliment

SsangYong Motor Co, companie coreeană care vinde mașini inclusiv în România, se află în insolvență și așteaptă să fie preluată de un investitor. În prima jumătate a lui 2021, SsangYong a raportat vânzarea a 48.229 de vehicule, cu 15% mai puține decât în primul semestru al anului trecut. Problemele SsangYong au devenit vizibile la începutul anului 2000, iar salvarea a părut a veni de la grupul chinez SAIC Motor Corp. care a achiziționat în 2004 51% dintre acțiunile producătorului coreean specializat în SUV-uri. Doar că, în 2009, efectele crizei mondiale au forțat grupul chinez să renunțe la investiție. Doi ani mai târziu, un alt mare investitor, indian de această dată, a decis să cumpere 70% din SsangYong. Mahindra, compania devenită proprietar al pachetului majoritar, nu a reușit să readucă SsangYong la profit. În decembrie 2020, coreeni se văd nevoiți să depună cererea de intrare în insolvență, după ce nu a reuşit să plătească o serie de datorii către creditori. Astfel, în aprilie 2021 SsangYong intră pentru a doua oară sub control judiciar, după episodul din urmă cu un deceniu. Deținătorul companiei SsangYong Motor Co. va trebui ales dintre Edison Motors, EL B&T și Indi EV Inc. În ciuda problemelor, coreenii susțin că vor putea prezenta pe piața europeană primul lor vehicul electric – Korando Emotion.