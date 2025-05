Cum arată politica de tip clan a prezidențiabilului AUR, George Simion

Candidatul „suveranist”, calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, George Simion, a afirmat, în mai multe rânduri, că, dacă va ajunge președinte, va anihila „paraziții” care au legături politice și care ocupă funcții plătite de la bugetul de stat, că va declara război pensiilor speciale și că va promova în funcții persoane doar pe baza meritocrației.

În acest timp, Simion este unul dintre exemplele de politicieni care are rude în funcții cheie la stat și care și-a pus rudele pe locuri eligibile, pentru a se alege în Parlamentul României. Mătușa lui Simion este judecător la Focșani, iar unchiul a fost făcut, de două ori, deputat AUR. Acesta, fost polițist pensionat la 50 de ani, cumulează indemnizația de parlamentar cu pensia specială. Sora sa este judecător la Curtea de Apel București, iar cumnatul lucrează la o companie cu acționariat elvețian abonată la contractele Ministerului Energiei, ale Transgaz și ale CNAIR. Același cumnat a făcut parte din biroul electoral al unei secții de votare, din partea AUR, la alegerile parlamentare de anul trecut. Nașul de căsătorie al lui George Simion a devenit, de asemenea, deputat AUR, la alegerile din 2024. Iar o altă deputată AUR a devenit nașa de botez a fiului lui George Simion.

În luna noiembrie a anului 2023, liderul AUR, George Simion, candidatul clasat, în alegerile prezidențiale din anul 2025, pe primul loc în finala bătăliei pentru Palatul Cotroceni, dezvăluia, în cadrul unui interviu acordat unui podcast, că are o soră de care este foarte apropiat și care este judecătoare. El a refuzat, atunci, să-i pronunțe numele, deoarece nu dorea ca aceasta să aibă de suferit din punct de vedere profesional din cauza lui și a activității sale politice.

Această soră se numește Elena Avrigeanu și, în prezent, este judecător la Curtea de Apel București, Secția a III-a Civilă și pentru cauze pentru minori și familie. Din Hotărârea nr. 27 din data de 21 ianuarie 2010 a Plenului CSM, aflăm că Elena Simion (actualmente Avrigeanu) era judecător stagiar la Judecătoria Buzău și a fost propusă pentru numirea ca judecător plin la Judecătoria Sectorului 1 din București. Iar la data de 8 februarie 2010, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a emis Decretul nr. 171/2010, prin care o numea oficial pe sora lui George Simion în funcția de judecător la Judecătoria Sectorului 1.

În luna octombrie a anului 2010, sora prezidențiabilului AUR era deja căsătorită cu Ioan Silviu Avrigeanu, care lucra, la acel moment, la Allianz Țiriac Asigurări SA, ca evaluator de daune, motiv pentru care judecătoarea și-a schimbat numele de familie, după soț. În același an, Elena Avrigeanu a fost promovată în funcția de judecător la Tribunalul Buzău.

De la Judecătoria Sectorului 1, la Tribunalul Buzău, ca să se întoarcă la Tribunalul București

Un an mai târziu, sora lui George Simion se transfera înapoi în Capitală, ca judecător la Tribunalul București. Șapte ani mai târziu, în anul 2018, Ioan Silviu Avrigeanu, cumnatul lui George Simion, a stat acasă și a încasat de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București o indemnizație de creștere a copilului în cuantum de 28.524 de lei pe an. Pe nepotul lui George Simion îl cheamă Andrei Radu Avrigeanu.

În 2019, judecătoarea Elena Avrigeanu încasa de la Tribunalul București un salariu anual de 144.545 de lei. Soțul a încasat 13.062 de lei de la stat, pentru creșterea copilului, dar a mai fost remunerat cu 1.952 de lei de către Allianz Țiriac Asigurări SA. Dar cumnatul lui Simion s-a angajat la compania S.G.S. România SA, de unde, în acel an, a încasat venituri de natură salarială în sumă de 14.243 de lei.

În anul 2020, pe lângă autoturismul Dacia, fabricat în 2003, deținut de familia Avrigeanu, sora și cumnatul lui George Simion și-au mai achiziționat un autoturism Volkswagen second hand, fabricat în anul 2010. În 2021, salariul judecătoarei Elena Avrigeanu a ajuns la 174.890 de lei pe an, așa cum rezultă din declarațiile de avere publicate atât pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, cât și pe cel al Agenției Naționale de Integritate. În 2022, veniturile încasate de sora lui George Simion erau de 207.110 lei pe an. În același an, sora lui George Simion a fost avansată ca judecător la Curtea de Apel București și, împreună cu soțul, a cumpărat un teren intravilan, cu suprafața de 670 de metri pătrați, în localitatea Vidra, județul Ilfov, și un autoturism marca Toyota, fabricație 2022.

Angajatorul cumnatului, contracte pe bandă rulantă pe bani publici

Tot în 2022, cumnatul lui George Simion, Ioan Silviu Avrigeanu, și-a înființat o firmă de dezvoltare imobiliară, pe nume SC Dice Dezvoltare SRL, căreia i-a și împrumutat, inițial, suma de 252.000 de lei. Salariul soției sale ca judecător a ajuns la 295.073 de lei.

Conform declarației de avere completate și depuse în vara anului 2024, de către judecătoarea Elena Avrigeanu, împrumuturile acordate de către soț firmei de imobiliare au ajuns la 423.500 de ei.

Un detaliu interesant al acestei povești este cea a firmei unde lucrează cumnatul lui George Simion. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC S.G.S. România SA, unde Ioan Silviu Avrigeanu este inspector de calitate, este deținută de către S.G.S. Societe Generale Surveillance SA din Elveția (cu 99% din capitalul social) și de către cetățeanul elvețian Jean Paul Antonie Bonvin (cu 1% din capitalul social). Această companie mai deține și întregul pachet de acțiuni la SC Industry Lab SRL.

SC S.G.S. România SA este abonată la contracte cu statul. Spre exemplu, la data de 3 septembrie 2018, compania a primit un contract în valoare de 206.604 lei fără TVA cu Ministerul Energiei, pentru prestarea de servicii de eșantionare a carburanților introduși pe piață, respectiv prelevarea probelor de benzină și motorină și efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specifici tehnici. Afacerea a fost parafată prin organizarea unei proceduri simplificate de selecție de oferte.

În 12 noiembrie 2019, firma care îl are ca angajat pe cumnatul lui George Simion încheia cu SNTGN Transgaz SA Mediaș un contract în valoare de 176.189,6 lei fără TVA, pentru servicii de analizare fizico-chimică a apelor uzate. Nici de această dată nu a fost organizată o licitație deschisă. Apoi, la 1 septembrie 2020, S.G.S. România SA a încheiat cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri un alt contract, în valoare de 348.000 de lei fără TVA, tot pentru prelevarea și monitorizarea, prin eșantionare, a benzinei și motorinei.

În 10 septembrie 2021, aceeași companie, în asociere cu Rompetrol Quality Controls SRL, a primit pentru același lucru un contract de 297.000 de lei fără TVA. Lucrurile s-au repetat în 22 septembrie 2022, când valoarea contractului a fost de 404.000 de lei fără TVA, și în 9 octombrie 2023, când valoarea contractului a fost de 406.800 de lei fără TVA.

La data de 17 iunie 2024, S.G.S. România SA a încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA un contract în valoare de 1.204.620 de lei fără TVA, pentru o perioadă de patru ani, având ca obiect întocmirea de expertize tehnice pentru podurile aflate în administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău.

În total, valoarea acestor contracte se ridică la 3.043.713,6 lei fără TVA, respectiv la 3.622.019,2 lei cu TVA inclusă (740.000 de euro).

A numărat voturile, în Chiajna, cu ajutorul soțului surorii judecătoare

Revenind la compania de imobiliare pe care cumnatul lui George Simion a înființat-o și căreia i-a acordat împrumuturi de 423.500 de lei, aflăm, tot de la Registrul Comerțului, că SC Duce Dezvoltare SRL a fost înregistrată la data de 17 noiembrie 2021, cu sediul social într-un apartament la bloc din strada Trestiana, Sectorul 4 al Capitalei. Firma are declarat domeniul principal de activitate „dezvoltarea și promovarea imobiliară”.

Ioan Silviu Avrigeanu este asociatul unic și administratorul companiei. De la Ministerul Finanțelor, aflăm și care este situația contabilă a acestei societăți. În 2021, firma cumnatului lui Simion nu a avut nici cifră de afaceri, nici venituri încasate, nici cheltuieli efectuate, nici profit realizat, nici pierderi suferite. În 2022, compania nu a avut cifră de afaceri, nu a avut venituri, a cheltuit 6.310 lei, sumă care se regăsește și în dreptul pierderilor. Conform bilanțului pe anul 2023, SC Dice Dezvoltare SRL nu a avut cifră de afaceri, nu a încasat venituri, a cheltuit 63.440 de lei și a înregistrat pierderi în același cuantum.

Numele cumnatului lui George Simion, soțul judecătoarei Elena Avrigeanu, de la Curtea de Apel București, apare și într-un document legat de alegeri, mai exact în Decizia nr. 89 din 28 noiembrie 2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 25 Ilfov, la alegerile pentru Senat și pentru Camera Deputaților.

Este vorba despre aprobarea unei adrese a partidului AUR, prin care formațiunea condusă de George Simion a solicitat înlocuirea reprezentanților săi în birourile electorale ale secțiilor de votare din județul Ilfov. Ioan Silviu Avrigeanu a înlocuit-o, atunci, pe Gherghina Dumitru, în biroul electoral al Secției de Votare nr. 102 Ilfov, organizat în incinta Școlii Generale nr. 1 din Chiajna.

Povestea interesantă a refuzului declasificării unor documente, într-un proces intentat de Ovidiu Ohanesian

Judecătoarea Elena Avrigeanu a primit spre soluționare, în anul 2013, pe vremea când activa la Secția a IV-a Civilă de la Tribunalul București, o cerere a jurnalistului Ovidiu Ohanesian, unul dintre românii răpiți în Irak în anul 2005, în vederea declasificării unor informații care cuprindeau declarații ale șefilor serviciilor de informații și a altor documente care ar fi trebuit să ateste implicarea acestora în cazul răpirii.

Ohanesian a dat în judecată statul român pentru că nu a instituit un sechestru asigurător asupra averilor lui Omar Hayssam și Mohammad Munaf. Judecătoarea Avrigeanu a refuzat atunci să declasifice aceste documente, motiv pentru care Ovidiu Ohanesian a formulat o cerere de recuzare a acesteia. Jurnalistul susținea, în cererea de recuzare, că refuzul judecătoarei Avrigeanu de a admite proba cu înscrisuri constituie o încălcare a obligației de imparțialitate „din care rezultă frica magistratului de a intra în subiecte deranjante pentru anumite persoane din mediul politic”.

Ohanesian a mai acuzat și „autocenzura judecătoarei Avrigeanu în ceea ce privește luarea unei poziții față de documentele care ar fi atestat imixtiunea serviciilor de informații în cazurile Hayssam, Munaf și al răpirii jurnaliștilor în Irak”.

Și-a făcut unchiul și nașul de nunță deputați și pe o deputată nașa de botez a fiului

Aceste legături de rudenie ale lui George Simion reprezintă doar o parte din ceea ce s-ar putea numi familia prezidențiabilului AUR cu funcții bine remunerate de la bugetul statului român. Lucrurile sunt mult mai vaste decât atât, iar „Jurnalul” a dezvăluit aceste situații într-o anchetă publicată la începutul acestui an.

Cel mai elocvent exemplu al „suveranismului” de cumetrie de la AUR este cel în care unchiul lui George Simion a fost pus, pentru a doua oară, în decembrie 2024, pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, pentru Camera Deputaților. Este vorba despre George Badiu, care a mai deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și în legislatura 2020 – 2024, tot pe listele AUR, ales în circumscripția electorală nr. 41 Vrancea. Badiu a ocupat chiar și funcții importante la nivelul Camerei Deputaților, cum ar fi cea de chestor al Camerei Deputaților sau de secretar ori de vicelider al Grupului Parlamentar al AUR din Camera Deputaților.

George Badiu este căsătorit cu sora mamei lui George Simion. Este vorba despre judecătoarea Măndica Badiu, de la Tribunalul Vrancea. De altfel, chiar și unchiul liderului AUR provine din sistemul de forță al statului român, sistem împotriva căruia George Simion susține că luptă, ca reprezentant al mișcării „suveraniste”.

Mai exact, George Badiu a activat, potrivit propriului CV, publicat pe site-ul Camerei Deputaților, ca polițist la Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, în perioada 1994 – 2005. Apoi, între 2005 și 2009, unchiul președintelui AUR a fost șeful Serviciului de Cercetări Penale din cadrul IPJ Vrancea, după care, între 2009 și 31 august 2017, a ocupat funcția de șef al Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea.

Acesta este și momentul în care Badiu s-a pensionat. Având în vedere că este născut în anul 1968, înseamnă că pensionarea s-a produs la vârsta de 50 de ani. În declarația de avere a judecătoarei Măndica Badiu, din anul 2018, soțul acesteia figura deja ca încasator de pensie de serviciu de la Casa de Pensii a MAI.

De la cununie, direct în Casa Poporului

De la unchi, care se află la al doilea mandat de parlamentar, George Simion a trecut la naș. Mai exact, la nașul de cununie al liderului AUR și al soției acestuia, Ilinca Simion. Este vorba despre Petru Daniel Negrea, care s-a ales, la rândul său, la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, deputat pe listele AUR, în circumscripția electorală Suceava.

După validare, Negrea a devenit membru în Comisia pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților, președinte al Grupului Parlamentar de Prietenie cu Canada și membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Australia și Africa de Sud.

Iar lucrurile nu se opresc aici în ceea ce privește rudele lui George Simion care au și calitatea de parlamentari AUR. Cu diferența că, în cazul ce urmează, persoana mai întâi a devenit parlamentar, după care rudă cu Simion.

Vorbim despre deputata AUR de Ilfov, Gianina Șerban, aflată la al doilea mandat de parlamentar. În actuala legislatură, este chiar vicepreședinte al Camerei Deputaților. Gianina Șerban este nașa de botez a băiețelului lui George Simion și al Ilincăi Simion. Este licențiată și masterandă în drept la Universitatea Titu Maiorescu. Iar în perioada 2005 – 2020, a lucrat ca antreprenor în construcții și consilier juridic, conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

