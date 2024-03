Azi încep Rabla Clasic şi Rabla Plus. Cât este prima de casare?

„Prin lansarea din acest an, am ajuns la a 20-a ediție a celui mai longeviv program, și anume, Programul Rabla Clasic și la al 9-lea an de când acordăm finanțare în cadrul Programului Rabla Plus. În acest an am alocat sume consistente, Programul Rabla Plus beneficiind de un buget record de 1 miliard de lei, având în vedere interesul impresionant pe care l-au manifestat solicitanții pentru achiziționarea de autovehicule electrice”, spunea recent președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu.

Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 este de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei.

Programele se vor desfășura în etape, în limita sumelor alocate, astfel:

Rabla Clasic:

Sesiunea 19 martie – 19 aprilie 2024

- Persoane juridice – 60.000.000 lei

- UAT-uri și instituții publice – 60.000.000 lei

Sesiunea 19 martie – 25 noiembrie 2024

- Persoane fizice – 180.000.000 lei

Rabla Plus:

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024

- Persoane juridice – 140.000.000 lei

- UAT-uri și instituții publice – 140.000.000 lei

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024

- Persoane fizice – 420.000.000 lei

Rabla Plus:

Etapa a II-a: 19 august – 19 septembrie 2024

- Persoane juridice – 60.000.000 lei

- UAT-uri și instituții publice – 60.000.000 lei

Etapa a II-a: 19 august – 25 noiembrie 2024

- Persoane fizice – 180.000.000 lei.

În ceea ce privește Programul Rabla Clasic, prima de casare se menține la 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate.

În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maxim două autovehicule uzate.

Ca noutate, începând de anul acesta, autovehiculele achiziționate în cadrul acestor programe vor avea aplicat un autocolant, ca element de vizibilitate, pe care beneficiarii vor trebui să îl mențină până la finalizarea perioadei de monitorizare.

(sursa: Mediafax)