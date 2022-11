Rablele mortale de pe șosele

Mai mult de două treimi din parcul auto de maşini rulate sunt din import. Mai precis, 67,19% dintre automobilele de pe șoselele României sunt cumpărate la mâna a doua din UE. Mai grav este că mai mult de jumătate dintre acestea au fost avariate, iar loviturile au fost reparate mai mult sau mai puțin în siguranță. Avariile sunt de cele mai multe ori ascunse cumpărătorilor și prea puțini dintre aceștia sunt preocupați de acest aspect atunci când se decid să-și cumpere un autoturism. Un alt factor îngrijorător este faptul că una din cinci maşini rulate are kilometrajul dat înapoi. Samsarii dau înapoi în medie aproximativ 50.000 de kilometri. Studiul CarVertical a scos în evidență 48.090 km. Aceasta înseamnă că un cumpărător nu doar că poate plăti în exces pentru un vehicul, dar, pe baza înregistrărilor false, poate avea probleme şi cu planificarea reviziilor. În ultimii ani, RAR a impus înregistrarea kilometrajului în baza de date atunci când mașina trece pe la ITP, adică nu mai târziu de doi ani. RAR permite, de asemenea, să afli gratis dacă automobilul a fost sau nu avariat în timpul rulajului în România. Contra unei sume mici, poți afla chiar și cât de grave au fost avariile. Pentru extinderea cercetărilor se poate apela la companii specializate de genul CarVertical, care au legături cu asigurătorii din mai multe țări europene. Poți afla chiar și dacă vehiculul a fost raportat ca furat, totul este să nu te lași prins de val și de aspectul mașinii.

Cum stă România

România ocupă locul 20 din cele 23 de ţări care au fost analizate în acest studiu CarVertical şi are una dintre cele mai puţin transparente pieţe de maşini rulate din Europa. Majoritatea ţărilor care oferă mai puţină transparenţă au o medie scăzută a valorii daunelor şi România nu face excepţie, ocupând locul 4 în clasament cu 2.938 de euro. Maşinile rulate în România au o vechime puţin mai mare de 9 ani (9,19 ani), ocupând locul 9 din 23 în clasamentul pieţelor auto europene analizate de Indexul de Transparenţă a pieţei auto. Cea mai puţin transparentă piaţă a maşinilor second-hand se află în Letonia, cu un scor al indicelui de transparenţă de -142,7 puncte. Aici, aproximativ un sfert (23,6% %) dintre autovehicule au kilometrajul dat înapoi, iar valoarea medie este de aproape 47,500 km. Clasamentul este urmat de Ucraina (minus 141,9 puncte), Lituania (minus 108,4 puncte) şi România (minus 100,8 puncte). Ucraina este campioana importurilor de maşini - peste 80% dintre vehiculele din această ţară ajung din străinătate. Letonia (75,5%), România (67,2%) şi Lituania (75,3%) nu sunt nici ele foarte mult în urmă. Multe maşini din Europa de Vest vin deteriorate, pentru ca mai apoi să fie reparate şi vândute ca noi. De aceea procentul de maşini avariate în Europa de Est este foarte mare. În Lituania, 59% dintre vehicule sunt avariate, în Letonia - 57,5%, iar în Ucraina - 46,7%.

Riscul second-hand

„Cumpărarea unei maşini second-hand din Letonia, Lituania, Ucraina sau România este riscantă, având în vedere că sunt pieţe cu cele mai mari importuri auto. Aici se află cele mai multe autovehicule fraudate prin derularea odometrului sau ascunderea daunelor. O pondere considerabil mai mare a importurilor de maşini second-hand este unul dintre motivele-cheie pentru care ţările din est sunt mult mai afectate de fraudă. Importurile cresc în mod direct procentajul de maşini cu kilometrajul dat înapoi, iar urmărirea unor astfel de infracţiuni necesită mult efort, în special atunci când vine vorba despre tranzacţii internaţionale”, a explicat Matas Buzelis, Head of Communication CarVertical.

Transparenţa britanică

Conform analizei realizate de CarVertical, piaţa maşinilor second-hand din vestul Europei se bucură de mai multă transparenţă decât cea din Europa de Est. Primul loc îl ocupă Marea Britanie, cu cel mai mare indice al transparenţei, de 126 de puncte. Dintre maşinile verificate prin intermediul platformei CarVertical, 14,5% aveau kilometrajul dat înapoi şi doar 21% dintre acestea au suferit avarii la un moment dat. Totodată, Marea Britanie are şi cel mai mic procentaj de maşini importate – 10,7%. Germania ocupă locul doi, cu un indice de transparenţă de 96,8, fiind urmată îndeaproape de Italia (90,8) şi Franţa (79,9). În Franţa sunt aplicate cele mai mari amenzi pentru fraudarea odometrului - de zece ori mai mari decât în celelalte ţări vestice. Acest lucru are ca rezultat un număr mai mic de maşini second-hand cu kilometraje date înapoi – 9,6%. Croaţia, Cehia, Ungaria şi Slovacia sunt clasate la mijlocul Indexului de Transparenţă a pieţei auto realizat de CarVertical. Deşi nu au un scor ridicat în ceea ce priveşte derularea odometrului, aceste ţări au un volum mai mare al importurilor de maşini second-hand şi un procent la fel de mare al maşinilor avariate. Dacă în Croaţia, procentul de vehicule cu kilometrajul dat înapoi este unul dintre cele mai scăzute (10,3%), această ţară are un procent semnificativ de maşini importate (69,3%), iar 56,4% dintre vehicule sunt avariate. Urmează Slovacia, cu 58,5% maşini importate şi Ungaria (52,6%). În Cehia, jumătate dintre maşinile la mâna a doua sunt importate din străinătate. 51,6% dintre acestea sunt avariate, iar 11,4% au kilometrajul dat înapoi.

Indexul de Transparenţă a pieţei auto a fost realizat pe un eşantion de 23 de ţări din Europa şi SUA, pe o perioadă de 12 luni. Cercetarea se bazează pe date din rapoartele reale ale maşinilor cumpărate de către clienţii carVertical şi a avut la bază şase mari criterii: Procentajul maşinilor cu kilometrajul dat înapoi; Valoarea medie a kilometrilor şterşi de pe odometru; Procentajul maşinilor avariate; Media valorii daunelor; Procentajul de maşini second-hand importate; Vârsta medie a maşinilor verificate.

Unde se modifică cel mai puțin

Belgia ocupă locul unu pentru cel mai mic procent al maşinilor cu odometrul modificat - 9,01%. Raportat la valoarea medie a kilometrajului dat înapoi, Marea Britanie conduce clasamentul cu 29,555 km, unde au loc şi cele mai puţine importuri (10,73%). Din punct de vedere al procentului maşinilor avariate, Italia este cea mai puţin afectată - 16,62%, iar valoarea medie a daunelor se resimte cel mai puţin în Ungaria (2,638 euro), se arată în raportul CarVertical.

Cifre

- 9% dintre mașinile din Belgia au odometrul modificat

- 20% din automobilele rulate din România au kilometrajul dat înapoi

- 11,34% dintre autoturismele din Bulgaria sunt măsluite la km

Avantaje

- sunt mai ieftine

- ofertă mare de automobile SH

- multe opționale la preț mic

Dezavantaje

- pot fi adevărate epave bine camuflate

- pot avea defecte ascunse

- greu de verificat kilometri reali