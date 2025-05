Votul de frica

Cum am ajuns aici? România părea angajată definitiv pe drumul european chiar și cu pași mici, cum face ea de la Revoluție încoace. Însă partidele clasice PSD și PNL s-au osificat și au dezamăgit electoratul până la lehamite. Cârdășia lor a anulat concurența naturală stânga-dreapta. Felul lor de a propăși pe lângă lege, de a-și promova în funcții oameni fără nicio pricepere, pile și relații care au căpușat statul, a adus votanții la disperare. Orizontul s-a închis, speranțele s-au ofilit, o ură oarbă le-a luat locul. Se așteaptă un salvator, omul care răstoarnă masa putredă.

Oricine ar fi, numai să se schimbe ceva. A fost Călin Georgescu, candidatul prorus apărut de nicăieri, care a văzut extratereștri, cipuri în apă etc. El a proclamat imediat desființarea partidelor. Să fie un popor și un conducător, cum a mai fost. Nostalgia a cuprins România. Georgescu venea pe un cal alb (pe TIKTOK) ca-n filmele cu haiduci care făceau dreptate. Dar haiducii s-au dovedit doar niște mercenari rămași fără contract în Africa și cu armele la păstrare sub podele. S-au mai adăugat câțiva legionari încremeniți în timp, unul chiar avea 100 de ani. Ce înseamnă să ignori „mișcarea”, așa decrepită cum a ajuns! Am fost la un pas de catastrofă. În ultima clipă sistemul s-a apărat, Parchetul a ieșit din adormire și candidatul iluzionist a fost interzis, atenta la Constituție. Dar răul era deja făcut. A preluat ștafeta George Simion, un politician descurcăreț de la galerie, bun organizator de mitinguri cu scandal. Însă contextul a rămas. N-a plecat decât Ciolacu de la Palatul Victoria, însă la PSD încă e președinte, într-un echivoc care nu prevestește nimic bun. Social-democrații par să joace la două capete, nu recomandă niciun candidat, așteaptă. Oricum nimeni nu poate face o majoritate parlamentară fără ei, aritmetica îi ajută. Proclamând dispariția ideologiilor, dacă tot nu mai avea niciuna, împărtășind pragmatismul de azi pe mâine, PSD pare gata să guverneze cu oricine. Dar jocurile, alianțele le va face tot Ciolacu, care ne-a adus aici. Lipsa lui de viziune politică și economică va fi curând uitată în fața degradării aduse de incertitudine. Deja au început scăderi pe bursă, pe fondurile de pensii, creșterea cursului, a datoriei publice, a dobânzilor, ratelor și chiriilor. Ciolacu așteaptă să ne pară rău după el, stă la cotitură.

Candidatul coaliției, Crin Antonescu zis „Marele șomer” adus de la Bruxelles, a ratat la un procent intrarea în turul doi. Acum se plânge că e luat cu arcanul în tabăra lui Nicușor. Trist, foarte trist. Fostul Crin iese din istorie târându-și valiza. Ca și Elena Lasconi, visul frumos s-a terminat sub trei procente. Înapoi în provincie, la nivelul ei.

Simion, în schimb, a prins aripi și nu știe ce să facă cu ele. Declarații controversate care îl trag în jos. Tocmai a aplaudat, fără să-l întrebe nimeni, scoaterea românilor din programul de vize american. Sprijinul lui Trump i se pare mai presus decât interesul bieților călători, unii deja își luaseră bilete, Mare „suveranist”!

În țară Simion declară: bugetarii „paraziți” au ajuns 1.300.000. Va concedia urgent 500.000. Se dovedește repede că nu știe ce vorbește: atâția avem în administrație, restul sunt profesori, medici, polițiști, justiție, armată. Altă gafă. Va refuza orice ajutor pentru Ucraina, ceea ce ne scoate din discuția privind reconstrucția acesteia după un efort de trei ani. Reia ideea fixă cu Georgescu prim-ministru, chiar îl va propune de două ori cu riscul alegerilor anticipate și chiar al unui referendum „turul II înapoi”. Atunci să vezi criză economică! Multe vorbe goale și nici un proiect adevărat. Hai să nu riscăm. În Germania mobilizarea masivă la vot a oprit ascensiunea extremei drepte. Ultimele mitinguri proeuropene arată că se poate și la noi. Măcar de frică. În cazul nostru este chiar o emoție pozitivă...