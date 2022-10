Renault și chinezii, vedetele de la Paris

Parisul, la care până acum câțiva defilau toți producătorii auto, a devenit o expoziție la care au participat câteva mărci, cu o mână de premiere și o invazie a mașinilor chinezești. A tronat Renault și a lipsit majoritatea producătorilor. Accentul s-a pus, evident, pe automobilul electric.

Dacia a avut ca piesă de bază Dusterul. În ajunul înlocuirii sale, cea de-a doua generație Duster beneficiază de o serie limitată Mat Edition care, după cum îi spune și numele, este acoperită cu un lac care nu strălucește. O haină care privește doar versiunea de top 1.3 Tce, 150 cai putere, cu cutie automată EDC și care poate fi comandată doar pe internet. Duster Mat Edition oferă jante din aliaj negru lucios, cu antenă și oglinzi „rechin” asortate. Apare, de asemena, noul logo al mărcii. La interior există tapițerie specifică cu cusături portocalii și covorașe asortate pentru podea, dar și o cotieră centrală în față. Vor fi produse doar câteva sute de exemplare, care vor fi vândute doar în Franța, Germania și România. Deocamdată nu a fost anunțat niciun preț, dar știind că o versiune 1.3 TCe 150 Journey se vinde în prezent cu 23.900 de euro, modelul special ar putea ajunge la 25.000 de euro.

Australul lui Renault

Renault continuă să își reînnoiască gama, iar vedeta e Austral. Acesta înlocuiește Kadjar și va fi un SUV 100% electric. Din punct de vedere stilistic, se caracterizează printr-o grilă de mari dimensiuni, cu noul logo al mărcii în centru. Aceasta este înconjurată de farurile tradiționale în formă de C, care întâmpină aici pentru prima dată tehnologia Matrix LED. La interior, Austral preia organizarea ultimului Megane cu dispozitivul Open R care constă în instrumentarul de bord de format mare cu un ecran tactil ce poate ajunge până la 12 inchi - 9 inchi la nivelul de intrare - în formă de L. Acestea pot fi completate cu un head-up display (opțional). Sistemul de infotainment, dezvoltat împreună cu Google, are numeroase aplicații. Prezentarea marchează în mod clar o ruptură cu producțiile anterioare, cu materiale de calitate și un ansamblu frumos lucrat. Cu o lungime de 4,51 m, adică cu 4 cm mai mult decât Kadjar, Austral are grijă de aspectele practice cu, în special, o banchetă spate culisantă pe 16 cm. Spațiul din spate este bun. Portbagajul oferă un volum care oscilează între 500 și 575 de litri în funcție de poziția banchetei pentru versiunile hibride ușoare.

Mașini altfel

La capitolul uimire și curiozitate, pot fi menționate Alpine și Mobilize. Concept-car-ul Alpenglow prezentat de Alpine la standul său de la Mondial de l'Automobile este prima proiecție a ceea ce va fi viitorul Hypercar al mărcii franceze, care va fi responsabil cu apărarea culorilor Alpine în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) și la cele 24 de ore de la Le Mans în 2024. Conceput pentru competiție, Alpenglow folosește hidrogen „verde”, produs prin electroliza apei, stocat în două rezervoare situate de o parte și de alta a habitaclului. Acest hidrogen verde este folosit pentru a alimenta un motor termic care eliberează vapori de apă în timpul combustiei. Alpine își evidențiază fibra ecologică, oferind o mașină care nu emite CO2, așa cum vor fi viitoarele sale modele de serie care vor fi 100% electrice (BEV) și vor folosi baterii și motoare electrice. În ceea ce privește modelele de serie, Alpine pregătește trei mașini care vor fi electrice. Unul dintre aceste vehicule va fi un crossover GT de segment C, un SUV produs la Dieppe (Seine-Maritime), celălalt va fi o compactă sportivă de segment B (viitorul R5 Alpine) și, în sfârșit, actualul Alpine A110 va avea un urmaș electric care va fi produs de Lotus în Anglia. Mobilize este o marcă tânără, apărută în 2021, oferă profesioniștilor și persoanelor fizice vehicule electrice și servicii sub formă de abonamente. După Limo, o berlină electrică destinată profesioniștilor din domeniul transportului de persoane, Mobilize se adresează acum unui public mai larg cu Duo, un cvadriciclu electric ușor. Duo este un fel de urmaș al lui Twizy. Are o siluetă apropiată, cu o cabină îngustă care pare să fi fost plasată pur și simplu pe un șasiu cu console foarte scurte. Obiectivul este de a oferi o amprentă la sol foarte mică: abia 2,40 m lungime și 1,30 m lățime, ceea ce permite parcarea verticală a 3 Duo într-un loc de parcare standard. Principala schimbare față de Twizy constă în adoptarea ușilor ermetice, deci se va putea folosi cu succes în condiții mai vitrege de vreme.

Ce poate Jeep electric



Americanii sunt prezenți la Paris cu un Jeep electric. Numele lui este Avenger. Dezvoltat pe baza platformei CMP, care este utilizată și pentru modele Stellantis, precum Peugeot 2008, DS 3 și Opel Mokka, Avenger are o lungime de 4,08 metri, cu 16 centimetri mai scurt decât Renegade. Chiar dacă este un model complet nou, există anumite trăsături caracteristice ale mărcii, cum ar fi grila cu cele 7 bare. Ansamblul este coerent și nu duce lipsă de personalitate, mai ales în partea frontală, cu luminile de zi compuse doar dintr-o bară de LED-uri. Interiorul este mai standard, cu instrumentar digital și un ecran multimedia tactil de 10,25 inchi. Orizontal, tabloul de bord reunește majoritatea comenzilor în centrul său, ceea ce îi permite să fie relativ dezordonat. Există numeroase compartimente de depozitare, în special în consola centrală, cu unul care se închide într-un mod original. Calitatea materialelor se situează în media bună a categoriei. El va fi propulsat de un nou motor electric al grupului care dezvoltă 115 kW (156 CP), un cuplu de 260 Nm, totul alimentat de o baterie de 54 kWh. Se va remarca, de asemenea, prin performanțele sale off-road, cu o gardă la sol special concepută (200 mm), unghiuri de atac (20°) și de plecare (32°), precum și prin sistemele Selec-Terrain și Hill Descent Control de serie, care permit alegerea diferitelor moduri de rulare. Autonomia anunțată este de 400 km în ciclul WLTP și chiar 550 km în ciclul urban. Jeep anunță că Avenger va putea accepta o capacitate de încărcare de 100 kW DC. Prin urmare, 24 de minute sunt suficiente pentru a trece de la o încărcare de 20 la 80%. Avenger va ajunge în dealeri în aprilie 2023.

Ofensiva comuniștilor



Chinezii de la BYD n-a venit doar cu Atto 3, ci și cu berlina Han, un premium. Mașina care poartă numele vechii dinastii chineze este o demonstrație de forță care se întinde pe 4,99 m și care intenționează să demonstreze know-how-ul creatorului său. Cu o linie clasică, planșa de bord are în centru un ecran mare de 15 inchi, care poate trece din poziția orizontală în cea verticală printr-o simplă apăsare de buton. Un alt ecran, de asemenea digital, se află în fața șoferului, dar reproduce într-un mod destul de clasic diferitele informații destinate acestuia, ca pe mașinile clasice europene. Han va avea o tracțiune integrală și 517 CP grație unei baterii de 85,5 kWh. Puterea sa îi permite să atingă 0 la 100 km/h în 3,9 secunde, în ciuda greutății sale enorme, întrucât atinge 2,475 tone. Cu toate acestea, acest sedan luxos este capabil să aibă o autonomie de 521 km datorită acestei baterii de mari dimensiuni. Funky Cat Ora este o chinezărie de la Great Wall Motors. Are o lungime de 4,24 m, iar în habitaclu, planșa de bord face cinste modernității cu un dublu panou digital ca la ultimul Mercedes. Este rafinat, cu puține butoane concentrate mai ales pe consola centrală, dar ergonomia mai poate fi îmbunătățită. Ora lovește puternic la nivelul echipării, deoarece oferă în standard cruise control adaptiv, sistemul de evitare a coliziunilor din spate, detectarea unghiului mort cu cameră de 360 de grade sau hayonul electric hands-free. Un model 100% electric, acest Ora este propulsat de un motor de 126 kW sau 171 CP alimentat de o baterie de 48 kWh a cărei autonomie este anunțată pentru 310 km.

Vinfast este un constructor vietnamez care a adus electricul VF 8, un concurent pentru Tesla, Audi Q4 e-Tron sau BMW iX3. Din punct de vedere tehnic, VF 8 va fi oferit la alegere cu un motor electric de 358 CP sau, în versiunea „Plus”, cu un motor de 408 CP. De asemenea, sunt disponibile două baterii la alegere. Una de 82,2 kWh, deja puternică, pentru motorul mic, și alta de 87,7 kWh, rezervată celui mai puternic. Autonomiile anunțate sunt de 420 km pentru ansamblul motor mic/baterie mică și de până la 447 km cu bateria mare și motorul mare, ceea ce face posibilă trecerea de la 0 la 100 km/h în 5,5 secunde. Pentru cine ajunge prin Paris, Salonul e deschis până în data de 23 octombrie.



