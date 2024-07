Captur de cursă lungă. Ce oferă pentru 30.000 de euro

Captur a primit de la un an la altul o nouă înfăţişare. Îl face să fie mai în trend cu moda auto, care acum este cea electrică. În comparaţie cu modelul anterior, producătorul francez a lucrat în special la partea din faţă. Micile fineţuri pe care le-a operat la partea din spate nu ies în evidenţă. Noua parte frontală aduce o notă de rafinament care i-a permis lui Renault să ceară ceva mai mulţi bani de la clientelă. Logo-ul Nouvel’R este făcut dintr-o singură bucată, încorporat în grila multifațetată. Capota a fost supraînălţată, dar e mai plată. Partea superioară a grilei creează un joc de lumină prin formele sale în relief și prin contrastul dintre fundalul lucios mai întunecat și inserțiile transparente. Pentru răcirea motorului, partea frontală are o priză de aer orizontală deasupra splitterului.

O alta este perforată în spoilerul față. Două prize de aer poziționate de fiecare parte a grilei frontale, lângă luminile de zi, contribuie la aerodinamică și la răcirea frânelor față. Farurile sunt cu tehnologie full LED în standard pentru toate nivelurile de echipare. Luminile de zi cu LED-uri iau o formă verticală de romb pe jumătate, inspirată de logoul mărcii. Există un joc de lumini atunci când maşina întâmpină şoferul odată ce-l simte prin preajmă. Jantele ajung până la 19 inchi.

Consum mic

Captur este un SUV de 4,23 de metri lungime, bine închegat şi manevrabil. Poziţia la volan este înaltă, oferă o perspectivă bună asupra drumului fără a avea senzaţia că eşti cocoţat. Ţinuta de drum îl face să fie apreciat de şofer. Se mulează pe ce i se cere să facă. Fie că este vorba despre un parcurs rapid pe autostradă, pe curbe strânse de munte sau prin trafic bară la bară într-o Capitală sufocată de căldură. Captur impresionează în primul rând prin consumul său. N-a sărit de 6,8 litri/100 km. Chiar dacă am mers constant cu 130 km/h. Sau că m-am târât în ritm de melc prin Bucureşti. Sistemul full-hybrid îşi face treaba atât de bine încât Capturul este mai zgârcit la consum la mersul piticului decât pe autostradă. Consumul ajunge să scadă la 4,7 litri/100 km la un parcurs cu 85 km/h în mediu mixt. Din păcate, în mod pur electric Captur nu poate merge prea mult. Pentru că bateria are o capacitate de doar 1,2 kWh. Prea puţin pentru a alimenta mult timp motorul electric de 36 kW pentru mai mulţi kilometri. Dar acumulatorul este îndeajuns de bun pentru full-hybrid. Pe lângă propulsorul electric, sistemul are un generator de pornire de înaltă tensiune HSG de 18 kW - folosit cu succes la start-stop -, dar şi o bază formată dintr-un benzinar de 1,6 litri de 94 de cai putere.

O maşină, patru stiluri

Cutia de viteze este multimodală, fără ambreiaj. Are 4 trepte pentru motorul pe benzină și două trepte pentru motorul electric principal. Eficiența energetică este optimizată de cele 14 combinații posibile de funcționare ale motorului cu ardere internă și ale motorului electric. Vehiculul pornește întotdeauna în modul electric și poate funcționa în modul complet electric până la 80% din timp în oraș. Faţă de vechea versiune, există o nouă funcție, E-SAVE. Atunci când este activată prin apăsarea unui buton de pe tabloul de bord din stânga volanului, menține o încărcare a bateriei de cel puțin 40%.

Trenul de rulare a fost îmbunătățit. Motorizarea E-Tech full hybrid 145 a primit amortizoare complet noi pentru suspensia MacPherson de pe față și pentru puntea spate semirigidă. Captur are presetat mai multe tipuri de condus. Multi-Sense integrează ECO, SPORT, COMFORT și MYSENSE. Din soft se modifică astfel răspunsul volanului, al motorului, dar şi agilitatea șasiului. Pentru sporirea efectului, vizual se modifică iluminarea interioară și afișajului tabloului de bord.

Cât e de autonomă

Captur e plin de asistenţi inteligenţi. Active Driver Assist este o funcție de conducere autonomă de nivel 2. Combină controlul adaptiv al vitezei de croazieră cu Stop & Go, asistența pentru centrarea benzii de rulare, datele de geolocalizare și cartografierea specifică, permițând vehiculului să se adapteze la drum. Intelligent speed assistance este integrată cu Active Driver Assist şi recunoaște semnele de circulație și de avertizare pentru depășirea vitezei. Limita este afişată pe panoul de instrumente și pe ecranul de navigație. Dacă viteza vehiculului este mai mare decât cea recunoscută, se afișează un avertisment vizual. Un buton de pe volan activează limitatorul de viteză, tempomatul sau tempomatul adaptiv inteligent pentru a se adapta automat la limita legală de viteză, în funcție de distanța din față. De la 1 iulie 2024, orice maşină nouă vândută trebuie să fie prevăzută cu avertizor de depăşire a vitezei pe segmentul de drum. Şoferul este avertizat printr-un semnal sonor de fiecare dată când viteza este depăşită. Funcţia poate fi dezactivată din setări. Hybrid Predictive driving are ca scop maximizarea utilizării de energiei electrice în timpul condusului. Datele navigaţiei sunt folosite de sistem pentru a maximiza utilizarea energiei electrice. Pentru siguranţă, Captur dispune de frânare automată în caz de urgenţă, asistent pentru punctul mort, asistent pentru păstrarea benzii, supravegherea atenţiei şoferului. Parcarea se face şi cu ajutorul unor camere care realizează o imagine de 360 de grade şi a unor senzori montaţi atât pe bara din faţă, cât și pe cea din spate şi pe laterale.

Interior mai rafinat

Habitaclul noului Captur a fost îmbunătăţit faţă de versiunea anterioară. În special la nivelul materialelor. Conectivitate se realizează prin multimedia cu OpenR Link. Acesta are încorporat Google şi Android Automotive 12. În centrul consolei principale există un ecran tactil vertical de 10,4 inchi. Legătura cu telefonul se poate face atât prin cablu, cât și wireless. Sunt accesibile servicii Google precum Maps, Assistant și peste 50 alte aplicații. Spre deosebire de versiunea anterioară, au fost schimbate locaţiile câtorva butoane. Există o multitudine de spaţii de depozitare. Telefonul poate fi încărcat wireless prin simpla plasare sub tableta centrală sau prin intermediul a două porturi USB-C. Scaunele din faţă pot fi încălzite, la fel şi volanul. Muzica beneficiază de boxe Harman-Kardon de înaltă fidelitate, care nu distorsionează nici la nivel maxim. Echiparea de nivel Esprit Alpine, precum cea pe care am testat-o, vine cu o ţesătură a scaunelor cu granulație multitexturată, prezentă şi pe panourile portierelor, precum și cu o inserție albastru-gri pe tabloul de bord. Habitaclul face aluzie la brandul Alpine, un simbol al eleganței sportive în stilul francez, prin drapelul național prezent în partea laterală, centurile de siguranță ce prezintă cusături albastre, pedalele sport placate cu aluminiu, pragurile de ușă personalizate și un volan special. Spațiul pentru genunchii pasagerilor din spate este de 221 mm, datorită banchetei din spate care se poate glisa înapoi peste 16 cm. Interiorul include un total de 24,7 litri de spațiu de depozitare, inclusiv un torpedou de 7 litri și, în funcție de echipare, buzunare pentru hartă pe spatele scaunelor din față.

- 169 mm, garda la sol

- 170 km/h viteza maximă

- 440 de litri, volumul portbagajului

Avantaje

confortabil

economic

versatil

Dezavantaje

nu e 4x4

preț mare ïn versiunea de top

nu merge mult electric

